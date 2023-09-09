Саміт у Вільнюсі має дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, - глава МЗС Естонії Цахкна
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Новий міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив про необхідність визначити на саміті НАТО чіткий шлях до членства для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав під час офіційного візиту до Литви.
"Саміт у Вільнюсі повинен дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, і я сподіваюся, що Швеція стане членом НАТО до початку саміту", – сказав Цахкна під час зустрічі зі своїм колегою Габріелюсом Ландсбергісом.
Він наголосив на важливості продовження підтримки України: "Ми маємо посилити санкції проти Росії, знизити верхню межу ціни на нафту і продовжувати ізолювати агресора, щоб підвищити ціну війни для них".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар20.04.2023 10:19 Відповісти Мені подобається 2
piligrim
показати весь коментар20.04.2023 10:20 Відповісти Мені подобається 1
Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар20.04.2023 10:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...