Саміт у Вільнюсі має дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, - глава МЗС Естонії Цахкна

Новий міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив про необхідність визначити на саміті НАТО чіткий шлях до членства для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав під час офіційного візиту до Литви.

"Саміт у Вільнюсі повинен дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, і я сподіваюся, що Швеція стане членом НАТО до початку саміту", – сказав Цахкна під час зустрічі зі своїм колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

Він наголосив на важливості продовження підтримки України: "Ми маємо посилити санкції проти Росії, знизити верхню межу ціни на нафту і продовжувати ізолювати агресора, щоб підвищити ціну війни для них".

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