УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11476 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії
451 3
Україна (5204) членство в НАТО (1407) Естонія (1039) Цахкна (16)

Саміт у Вільнюсі має дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, - глава МЗС Естонії Цахкна

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

нато

Новий міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив про необхідність визначити на саміті НАТО чіткий шлях до членства для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав під час офіційного візиту до Литви.

"Саміт у Вільнюсі повинен дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, і я сподіваюся, що Швеція стане членом НАТО до початку саміту", – сказав Цахкна під час зустрічі зі своїм колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

Він наголосив на важливості продовження підтримки України: "Ми маємо посилити санкції проти Росії, знизити верхню межу ціни на нафту і продовжувати ізолювати агресора, щоб підвищити ціну війни для них".

Також читайте: Президент Чехії Павел підтримав вступ України до НАТО після завершення війни

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По можливості передайте там Бубенятку ще один лісапет, бо той вже зламався, а жебраку купити новий нізащо.
показати весь коментар
20.04.2023 10:19 Відповісти
може, для початку перестати красти в армії у воєнний час та повиганяти кротів з усіх спецслужб... а потім грюкати ногами в двері НАТО?...
показати весь коментар
20.04.2023 10:20 Відповісти
З Бенею, єлдаками, татаровими і мародерами "слуг" нас там ніхто не чекає. Після зміни влади є майбутнє України.
показати весь коментар
20.04.2023 10:30 Відповісти
 
 