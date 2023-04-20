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Новини Київські новини
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Київ (13835) супутник (125) Попко Сергій (53)

Спалах над столицею пояснили падінням супутника, щоб "заспокоїти киян", - голова КМВА Попко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

спалах

Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського супутника, щоб заспокоїти мешканців та гостей столиці.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний телеграм-канал адміністрації.

"Дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння. Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта", - пояснив він.

Читайте: NASA про спалахи над Києвом: Це був не супутник

Тепер, після спростування NASA, в КМВА уточнюють: "це не був їхній супутник. Що саме це було - мають з’ясувати виключно фахівці".

Попко додав, що також не йдеться про ракетний обстріл, а ППО не застосовувала озброєння.

Також читайте: У момент спалаху над Києвом система ППО не працювала. Ймовірно, це був метеор, - Повітряні сили

Спалах над столицею пояснили падінням супутника, щоб заспокоїти киян, - голова КМВА Попко 01

Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.

У Повітряних силах підтримали цю версію - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит. Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав: "Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Спалах над столицею пояснили падінням супутника, щоб "заспокоїти киян"

Чому саме таке пояснення мало заспокоїти?
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20.04.2023 10:26
+18
в простонародді це зветься пи*данули.
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20.04.2023 10:27
+16
Ви *******, узбагаітєлі *****. Вже науспакаівалі людей шашличками, прекрасно розуміючи, що через тиждень людям буде *******. Суки зелені.
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20.04.2023 10:39
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та мы как то особо не волновались,ядерного грибка нет на остальное *******.а вообще было красиво ИМХО
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20.04.2023 10:26 Відповісти
Коли спостерігати зорепад Ліриди 2023

У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня.

Пік зорепада припаде на 21 квітня.
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20.04.2023 10:47 Відповісти
Можна хоча б 1 (одне) відео, де метеорит падає чітко вертикально, під кутом 90' до земної поверхні?

Ну хоч одне відео!
І тоді далі будемо обговорювати шлейфи комет....
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20.04.2023 11:35 Відповісти
І що це буде доводити?
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20.04.2023 12:02 Відповісти
Спалах над столицею пояснили падінням супутника, щоб "заспокоїти киян"

Чому саме таке пояснення мало заспокоїти?
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20.04.2023 10:26 Відповісти
та отож... як невігластво чи брехня очільників може заспокоїти людей?...
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20.04.2023 10:47 Відповісти
І чому саме то повинен був супутник NASA?
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20.04.2023 12:26 Відповісти
Таке враження що Єрмак грався в Ретріоті , і такий "А що це за кнопочка"?
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20.04.2023 10:27 Відповісти
в простонародді це зветься пи*данули.
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20.04.2023 10:27 Відповісти
А пояснювачам особо то ніхто і не вірить, а після цього і на відсоток вірити не будуть, а будуть шукати інформацію в західних ЗМІ, бо українські ЗМІ спочатку перетворилися на "зелені", а сьогодні вже копія змбі кацапів.
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20.04.2023 10:29 Відповісти
та хєр би на них, на ті змі (в епоху інформаційних технологій). але ж у чиновників у голові вава, ******* не думаючи
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20.04.2023 10:54 Відповісти
Камера відеоспостереження зафіксувала спалах в 21.58.24,в Київській області.
Вибух був дуже сильний,як під час грози розкат грому.
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20.04.2023 10:29 Відповісти
у Києві вибуху кажуть ,не чули
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20.04.2023 10:52 Відповісти
Вибух був зі сторони бульбашів,біля Бородянки було чутно.
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20.04.2023 11:01 Відповісти
Все набагато проще:
То травневий мангал Зеленського пролітав!
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20.04.2023 10:29 Відповісти
Сергій Попко - прокидайся, ты обіср@вся! А я і не спав!
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20.04.2023 10:30 Відповісти
то інопланетяни почали міжпланетний лендліз перед контрнаступом
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20.04.2023 10:32 Відповісти
закусывать нада!
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20.04.2023 10:33 Відповісти
А чому американського, а не кацапського або китайского? Логіка дебілів....
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20.04.2023 10:34 Відповісти
Тільки не дебілів, а кремлівських кротів.
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20.04.2023 11:30 Відповісти
То не то...
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20.04.2023 10:37 Відповісти
інопланетяни хотіли забрати до себе на "перевиховання" Слуг разом з ОП, але мабудь захєрачили з "Петріота"
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20.04.2023 10:38 Відповісти
Чергове "успакаітільноє" від ЗЕлених *********
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20.04.2023 10:39 Відповісти
Ви *******, узбагаітєлі *****. Вже науспакаівалі людей шашличками, прекрасно розуміючи, що через тиждень людям буде *******. Суки зелені.
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20.04.2023 10:39 Відповісти
Цікаво, як вам потім довіряти?
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20.04.2023 10:40 Відповісти
Нееее, этим гадам верить нельзя. Эти суки разменяют нас , как карты игральные.
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20.04.2023 10:47 Відповісти
Що то було - мабуть НЛО
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20.04.2023 10:41 Відповісти
Спочатку вони кажуть: не розповсюджуйте неперевірену інформацію, довіряйте тільки офіційним джерелам. А офіційні джерела такі: ми несем дику *****, аби лиш баба параска в селі перепердищів під києвом не обісралася...
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20.04.2023 10:43 Відповісти
ага, такий собі натяк на компетенції..
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20.04.2023 10:43 Відповісти
Зелена підарасня вже заспокоювала людей перед вторгненням. Після цього сталися Буча та Ірпінь і втрата Півдня. Хоча свої родини ******* вивезли заздалегідь. А щоб люди не хвилювалися через корупцію і зрадників у владі, ненажерні слуги щодня заспокоюють брехнею з проплаченого з нашої ж кишені монопольного телемарафета.
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20.04.2023 10:53 Відповісти
Т.е откровенно ********, чтоб успокоить... . я от одного шашлычника такой метод слышал
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20.04.2023 10:53 Відповісти
і хто такий "розумний", що, про всяк випадок, профейкував саме про америкАнський супутник..?
це так по-гейськи, тобто по-кацапськи
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20.04.2023 10:54 Відповісти
Могли б ще сказати , що то був звичайний шашлик "аля бістрО"
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20.04.2023 10:55 Відповісти
1. Жодний супутник/метеоріт не падає на поверхню Землі чітко вертикально, всі вони мають певний кут входження в атмосферу і падають "по касательной". На відео - чітка вертикальна траєкторія падіння, притамання балістичним ракетам.
2. Десь о 22.00, будучи в Києво-Святошинському районі, я почув два глухих віддалених "буха", таких, як коли наша ппо працює. Тобто, звук вибухів був. Дружина теж чула. По вікнах був невеличкий "вакуумний" ефект ударної хвилі.
Цей ефект роботи ппо я добре знаю, бо всю весну 2022 прямо біля мого села стояла наша батарея ппо і збивала кацапські ракети.
3. На деяких відео видно, що з землі вертикально вверх назустріч "об'єкту" пішла ракета ппо.

Висновки: кацапи намагались жахнути балістикою, наші її побачили в останні хвилини, тому тривогу не встигли оголосити.
Але щось із західного ппо/про встигло спрацювати.
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20.04.2023 10:56 Відповісти
Да не пишите фигню! Не было там никаких сбиваний ракет. Метеор упал и все.
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20.04.2023 10:58 Відповісти
Метеор упал чётко вертикально? Под углом 90' к земной поверхности?
Ну-ну...
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20.04.2023 11:36 Відповісти
На відео спочатку ярко світиться і йде по "касательной" траекторії,потім сильний вибух і спалах...
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20.04.2023 11:04 Відповісти
Не ліпиться. Завжди наші військові відкрито пишались про збиття російських "подарунків", а тут приховують?
Але питання в іншому. Хто в київадміні працює на Рашу і хоче зіпсувати наші відносини з США?
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20.04.2023 11:21 Відповісти
За такие "успокоения", НАСА может и в суд подать, за клевету.
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20.04.2023 10:57 Відповісти
всім негайно одягнути шапочку з фольги
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20.04.2023 10:57 Відповісти
і купити пірамідку гордона
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20.04.2023 11:35 Відповісти
Схоже, що ідея "падіння супутника NASA" була народжена в голові у пуйла. Але цікаво інше - як так, що що ця ідея була виглошена в ЗМІ ротом Кличка? Саме час шукати кротів
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20.04.2023 10:59 Відповісти
Цю інформацію надав голова військової адміністрації, а не київський мер Кличко.
Ви хоч загаоловки читайте перед тим, як щось коментувати.
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20.04.2023 12:37 Відповісти
Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського супутника, щоб заспокоїти мешканців та гостей столиці. Той ,хто дав команду заспокоювати мешканців і гостей столиці інформацією про падіння американського, а не рашистського.чи китайського ,або супутника якоїсь іншої держави,мабуть з рашистської агентури ???
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20.04.2023 11:02 Відповісти
100%
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20.04.2023 11:08 Відповісти
Потому что должен был упасть спутник НАСА. Но оказалось что он все еще летает.

Заявления из Киева о том, что над городом якобы упал американский спутник, недостоверны. Так соответствующие утверждения прокомментировали в NASA.

"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI.. который в настоящее время остаётся на орбите"
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20.04.2023 11:33 Відповісти
кому вигідні заяви-"недостовірні дані київської адміністрації" про тих, хто допомагає Україні і фінансово і зброєю вже більше року проти рашистського окупанта- кровопивці????
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20.04.2023 16:23 Відповісти
Й@б@ні клоуни, перетворили країну в шапіто ...
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20.04.2023 11:09 Відповісти
Яка влада, такі і її казочки, вже заспокоювали шашликами перед наступом параші…
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20.04.2023 11:24 Відповісти
Як завжди набрехали...

Ідіоти...
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20.04.2023 11:34 Відповісти
и снова, по традиции, сделали виновными американцев...
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20.04.2023 11:46 Відповісти
Ви уси не знали цеж путинХуйло зДрочнув вин вже перейв урану с изотопами!все ок!!!ще буде!!!***** Путин став СУПЕРХУЙЛОМ!!!!!!!!!ХА ХА ХА!!!!
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20.04.2023 11:48 Відповісти
Харош уже пи...діти. Ще й пояснюють цю необхідність "тупизною" громадян.
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20.04.2023 12:02 Відповісти
Чому, щоб "заспоїти" потрібно брехати? Так вже зелені "заспокоювали" українців напередодні війни "щоб не було паніки", як казав зе-бубочка. А отримали Маріуполь, Бучу, Ірпінь та інш.
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20.04.2023 12:07 Відповісти
краще про шашлики розповів виборцям це більше подобається
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20.04.2023 12:12 Відповісти
это было свечение пердака пуйло
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20.04.2023 12:41 Відповісти
Хтось сьогодні казав (чув буквально на ходу) що сьогодні, на території Білорусі знайшли уламки метеориту.
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20.04.2023 12:53 Відповісти
Припиніть брехати людям, уроди! Досить дезінформувати людей! Досить вважать свій народ тупими недорозвиненими інфантілами, яких треба "заспокоювати" своєю брехнею! Нажралися вже вашої брехні по горло, гниль підарасна!
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20.04.2023 12:55 Відповісти
 
 