Спалах над столицею пояснили падінням супутника, щоб "заспокоїти киян", - голова КМВА Попко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського супутника, щоб заспокоїти мешканців та гостей столиці.
Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний телеграм-канал адміністрації.
"Дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння. Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта", - пояснив він.
Тепер, після спростування NASA, в КМВА уточнюють: "це не був їхній супутник. Що саме це було - мають з’ясувати виключно фахівці".
Попко додав, що також не йдеться про ракетний обстріл, а ППО не застосовувала озброєння.
Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.
Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.
У Повітряних силах підтримали цю версію - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит. Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав: "Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії".
Будь ласка, зачекайте...
У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня.
Пік зорепада припаде на 21 квітня.
Ну хоч одне відео!
І тоді далі будемо обговорювати шлейфи комет....
Чому саме таке пояснення мало заспокоїти?
Вибух був дуже сильний,як під час грози розкат грому.
То травневий мангал Зеленського пролітав!
це так по-гейськи, тобто по-кацапськи
2. Десь о 22.00, будучи в Києво-Святошинському районі, я почув два глухих віддалених "буха", таких, як коли наша ппо працює. Тобто, звук вибухів був. Дружина теж чула. По вікнах був невеличкий "вакуумний" ефект ударної хвилі.
Цей ефект роботи ппо я добре знаю, бо всю весну 2022 прямо біля мого села стояла наша батарея ппо і збивала кацапські ракети.
3. На деяких відео видно, що з землі вертикально вверх назустріч "об'єкту" пішла ракета ппо.
Висновки: кацапи намагались жахнути балістикою, наші її побачили в останні хвилини, тому тривогу не встигли оголосити.
Але щось із західного ппо/про встигло спрацювати.
Ну-ну...
Але питання в іншому. Хто в київадміні працює на Рашу і хоче зіпсувати наші відносини з США?
Ви хоч загаоловки читайте перед тим, як щось коментувати.
Заявления из Киева о том, что над городом якобы упал американский спутник, недостоверны. Так соответствующие утверждения прокомментировали в NASA.
"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI.. который в настоящее время остаётся на орбите"
Ідіоти...