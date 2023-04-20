Сенат Франції закликав ЄС зібрати докази депортації українських дітей до РФ та накласти санкції на причетних чиновників

Сенат Франції – верхня палата парламенту – закликав інституції та країни ЄС зібрати докази насильницького вивезення українських дітей до Росії та накласти санкції на російських чиновників, причетних до цих злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в ухваленій Сенатом резолюції.

Резолюція засуджує "депортацію українських дітей Російською Федерацією" і дії російського режиму, який "в адміністративному порядку і масово здійснює натуралізацію, зміну імен та встановлення родинних зв'язків дітей, переміщених на його територію".

Сенатор Андре Гаттолен, який ініціював резолюцію, пояснив, що він виступив з цією ініціативою влітку 2022 року, щоб пролити світло на злочини Москви, які на той час були далеко поза увагою.

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Відтоді Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії та його "уповноваженої з прав дитини", яка організовує ці масові переміщення українських дітей до Росії.

Гаттолен висловив сподівання, що позиція Сенату посилить спільну ініціативу, оголошену Європейською комісією та Польщею в лютому, метою якої є збір доказів, пошук дітей та притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за ці злочини".

Він також сподівається, що будуть розширені санкції проти осіб, відповідальних за викрадення дітей. Перша хвиля санкцій щодо цього питання вже міститься в 10-му пакеті санкцій ЄС, ухваленому наприкінці лютого.

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