РФ не зможе відновити ракетний потенціал, навіть якщо триматиме "паузу" до вересня, - ГУР МО

Російські загарбники витратили великий ракетний потенціал на атаки енергетичної та цивільної інфраструктури взимку.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про тактику ракетного терору, то так, порівняно з зимовим періодом ми бачимо зміну цієї тактики. Перший етап провалився. Енергетичний бліцкриг ракетний зазнав фіаско. Витративши критичну для себе частину ракетного запасу ворог не досяг бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється і ця умовна перерва використовується для накопичення. Тільки завдання вже будуть інші. Це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а наприклад все, що стосується логістики, підготовки, військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії", - пояснив він.

За словами Юсова, окупанти це робили раніше на етапі повномасштабного вторгнення.

"Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялись військові цілі, але цілями були саме мирні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде інша. З рештою, відновити той потенціал по кількості і по якості, який вже витрачено в період повномасштабного вторгнення, ворог не зможе за цей період, навіть якщо буде тримати паузу до вересня. А до вересня він паузу не буде", - додав представник ГУР МО.

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