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РФ не зможе відновити ракетний потенціал, навіть якщо триматиме "паузу" до вересня, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети

Російські загарбники витратили великий ракетний потенціал на атаки енергетичної та цивільної інфраструктури взимку.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про тактику ракетного терору, то так, порівняно з зимовим періодом ми бачимо зміну цієї тактики. Перший етап провалився. Енергетичний бліцкриг ракетний зазнав фіаско. Витративши критичну для себе частину ракетного запасу ворог не досяг бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється і ця умовна перерва використовується для накопичення. Тільки завдання вже будуть інші. Це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а наприклад все, що стосується логістики, підготовки, військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії", - пояснив він.

За словами Юсова, окупанти це робили раніше на етапі повномасштабного вторгнення.

"Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялись військові цілі, але цілями були саме мирні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде інша. З рештою, відновити той потенціал по кількості і по якості, який вже витрачено в період повномасштабного вторгнення, ворог не зможе за цей період, навіть якщо буде тримати паузу до вересня. А до вересня він паузу не буде", - додав представник ГУР МО.

Також читайте: ГУР МО про візит Путіна на окуповані території: Відвідування умовно безпечних позицій, роспропаганда має щось показувати

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Придумали себе отмазку ничего не делать.
Не будет заводов - вот тогда не будет и ракет.
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20.04.2023 10:49
+9
Ню-ню🤔Ото восени і побачимо... якщо доживемо
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20.04.2023 10:46
+8
Гогіашвілі нашептав???
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20.04.2023 10:44
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Втрачений ракетний потенціал орки компенсують плануючими бомбами на передовій та шахедами в тилу.....
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20.04.2023 10:40 Відповісти
ГУР стає помийкою для тупих висєрів
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20.04.2023 12:21 Відповісти
Так ракети вони не припиняли клепати
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20.04.2023 10:41 Відповісти
Ті, що в них були- вони 50 років збирали
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20.04.2023 10:44 Відповісти
Звісно не припиняли - ось ми бачимо скільки вони можуть можуть наклепати - ракетні удари по інфраструктурі стають все рідше та зходять нанівець.
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20.04.2023 10:48 Відповісти
Восени знову почнуть. Ціль була зробити гуманітарну катастрофу, а влітку без опалення та електрики вижити легше. Зараз вони КАБами що дня обстрілють. Люся взагалі ще у березні минулого року обіцяв що ракети ось-ось закінчяться.
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20.04.2023 10:52 Відповісти
Гогіашвілі нашептав???
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20.04.2023 10:44 Відповісти
Шо, знову в черговий раз ракети "скінчилися"?
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20.04.2023 10:44 Відповісти
Ню-ню🤔Ото восени і побачимо... якщо доживемо
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20.04.2023 10:46 Відповісти
кацапи не осені чекають, а контрнаступу
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20.04.2023 11:10 Відповісти
100%. як тільки ЗСУ підуть в контрнаступ, ракетний терор поновиться
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20.04.2023 11:18 Відповісти
Придумали себе отмазку ничего не делать.
Не будет заводов - вот тогда не будет и ракет.
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20.04.2023 10:49 Відповісти
Трохи мабуть до армії нікчемних речників-********* не доходить, що скінчилася зима, а отже і сенсу обстрілювати енергосистеми немає... краще б не *******, а щось робили, бо за літом прийде осінь, і сенс обстрілювати енергосистеми знову з'яваиться...
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20.04.2023 10:50 Відповісти
Влітку є сенс обстрілювати кіоски з морозивом і холодним пивом.
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20.04.2023 11:12 Відповісти
Щось таке приблизно і відбувається, хіба ні?
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20.04.2023 11:13 Відповісти
Не тільки... Наприклад, в Одесі, на безлюдному пляжі, кацапам таки вдалося поцілити в туалет..
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20.04.2023 11:52 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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20.04.2023 11:05 Відповісти
ви б менше 3,14діли... вони можуть купити їх у ірана, китаю чи кндр. Що тоді скажете, клоуни зелені?
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20.04.2023 11:15 Відповісти
Якби англійці у 2 світову чекали доки у Гітлера скінчаться ФАУ, то війна скінчилася б парадом Вермахту в Лондоні.
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20.04.2023 11:21 Відповісти
Не можна бомбити Берлін, а то Гітлер нападе..
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20.04.2023 11:26 Відповісти
ГУР краще не слухати, бо не відомо на кого Гогі працює.
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20.04.2023 11:48 Відповісти
Такой "анализ" дают бабушки возле подъезда. Мда ... ГУР МО печалит все больше и больше.
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20.04.2023 11:49 Відповісти
 
 