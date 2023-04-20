Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман: "Жоден європейський солдат не ступить на українську землю"
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Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виключила участь європейських військ у війні в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю", - сказала вона.
Водночас вона виключила постачання Києву західних винищувачів Tornado та Eurofighter.
"В Україні не буде ні Tornado, ні Eurofighter", - сказала голова комітету Бундестагу. За її словами, це пов'язано з тим, що українські пілоти не можуть досить швидко здобути навички поводження з цими літаками.
Однак Штрак-Циммерман уточнила, що з літаками МіГ-29 "все інакше". "Це радянські запаси, їх можна використати відразу", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Це будуть американські добровольці(пілоти у відставці,тобто цивільні)
Європейські ні. У всякому разі не пілоти Єврофайтерів.
ЦЕ те саме що "воинствующая Меркель ))
вона викладає ситуацію на зараз
тож шануйтесь ы не ляпайте язиками !
і ти зібрався в ЄС та НАТО ?
ale todi znajte , pani Циммерман, 6o e real´nyj ryzyk, 6o kazaps´kyj soldat pryjde na VA6U zemlju 🤓
Бо запрошення не було.
на старість деякі бабульки стають дуже миролюбивими ))
за виключенням кацапських з "отрядів прутіна" ))
А эта может вытыворять непредсказуемые вещи, иди знай что у ней на уме
про транссексуалов с органами, купленными у дедушки в кремле.
На лицо ужасная добрая внутри
Имеет образование держитесь все за стул крепко публициста
Нормально да?
Председатель комитета обороны по профессии публицист
Фунционер от партии фдп
От слова ничего, сплошная серость
Вот такая у нас оборона
написал заяву на контракт и всё, ты уже не "европейский солдат", а боец интернационального отряда легионеров