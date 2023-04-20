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Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман: "Жоден європейський солдат не ступить на українську землю"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

циммерман,штрак

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виключила участь європейських військ у війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю", - сказала вона.

Водночас вона виключила постачання Києву західних винищувачів Tornado та Eurofighter.

"В Україні не буде ні Tornado, ні Eurofighter", - сказала голова комітету Бундестагу. За її словами, це пов'язано з тим, що українські пілоти не можуть досить швидко здобути навички поводження з цими літаками.

Однак Штрак-Циммерман уточнила, що з літаками МіГ-29 "все інакше". "Це радянські запаси, їх можна використати відразу", - підсумувала вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Ось коли кацапи прийдуть до вас, тоді і казатимеш.
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20.04.2023 11:35
+21
Сцикливі еуропейські псевдодемократії...
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20.04.2023 11:33
+18
Пкрелякана Фрау збрехала. ЗСУ - це і європейські солдати, які зараз боронять всю Європу.
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20.04.2023 11:38
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Все простіше - туди не мудаків і не від путіна не беруть. Протеже меркель
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20.04.2023 12:07 Відповісти
Що можна очікувати від старої німецької коняки. Для неї звалтування АсвАбАдітєлєм буде за щастя, а бурятам і ка-дирівцям злигатися з тваринами не вперше
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20.04.2023 12:36 Відповісти
а в українське небо??
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20.04.2023 11:32 Відповісти
ВУкраїнському небі будуть не американські пілоти.

Це будуть американські добровольці(пілоти у відставці,тобто цивільні)

Європейські ні. У всякому разі не пілоти Єврофайтерів.
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20.04.2023 11:48 Відповісти
Можливо тим Американським Добровольцям дадуть Українське громадянство, щоб взагалі відкинути усі питання
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20.04.2023 12:42 Відповісти
Сцикливі еуропейські псевдодемократії...
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20.04.2023 11:33 Відповісти
Таки да - американці нам найближчі помічники
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20.04.2023 11:34 Відповісти
Циммерман, циммерман... Якесь #идівське прізвище, нє? І де вони таких відкопують? Та і ***** нам ті еурофайтери? Нам F16 потрібні
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20.04.2023 11:33 Відповісти
Вона мабуть великий спеціаліст у літаках і в тому, скільки часу потрібно на отримання навичок їх пілотування.
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20.04.2023 11:43 Відповісти
Військова авіація Німеччини..

ЦЕ те саме що "воинствующая Меркель ))
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20.04.2023 11:49 Відповісти
пані Марі-Агнес Штрак-Циммерман одна з найбільших наших друзів в Німеччині по наданню Україні зброї, вона вже багато зробила і робить далі
вона викладає ситуацію на зараз

тож шануйтесь ы не ляпайте язиками !
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20.04.2023 11:57 Відповісти
Щас...
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20.04.2023 11:59 Відповісти
не з великого розуму

і ти зібрався в ЄС та НАТО ?
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20.04.2023 12:05 Відповісти
що це за кікімора??,),
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20.04.2023 11:35 Відповісти
З якого хосписа цю бабегу викопали?
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20.04.2023 11:35 Відповісти
Ось коли кацапи прийдуть до вас, тоді і казатимеш.
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20.04.2023 11:35 Відповісти
та їй пох. вона не німка.
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20.04.2023 11:42 Відповісти
Если убрать волосню,чемто на коня лаврова смахивает...
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20.04.2023 11:36 Відповісти
Добре що як каже наша влада мобілізаційний ресурс увесь не виловили по вулицях, на пару років війни вистачить, а потім можна Європі знову почати торгівлю з парашей.
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20.04.2023 11:36 Відповісти
Та знають всі що ви с_икуни, навіщо кожен день нагадувати.
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20.04.2023 11:36 Відповісти
А чому воно розписується за всіх Воно ж німкеня, нехай за німців( союзників сталіна на початку війни 1939-1945 рр) і говорить 👈
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20.04.2023 11:38 Відповісти
Вона не німкеня. Прізвище почитай та на неї подивись. А німці нормально пошматали дєдов цих московитів, що зараз вбивають нас. Якби не втрутились американці, то повністю утилізували б тих дідів, і не наплодили б вони вилупків які вбивають нас.
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20.04.2023 11:50 Відповісти
Прізвище німецьке. а то шо американці не дали німцям совок знищити - це точно
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20.04.2023 11:53 Відповісти
Вот поэтому сейчас США в Европе делают ставку на Польшу. И деньги дают и уже 2 дивизии США здесь размещены.Чтобы после войны переделать ЕС. И немцев и французов под жопу с главенствования.
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20.04.2023 11:38 Відповісти
Да, география учений дефендер в восточной Европе о многом говорит
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20.04.2023 11:46 Відповісти
поляки молодці по військовій підготовці краіни, але поки що найбільшими економічними потугами Європи є Франція-Німеччина
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20.04.2023 12:01 Відповісти
якщо не буде армії для захисту, тоді ніяка економічна потуга не допоможе, бо тоді тобі *****
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20.04.2023 12:33 Відповісти
Ну, скоты из Расеи УЖЕ давно ступили на землю Фатерлянда. Кстати, судя по возрасту она ещё помнит своего любимого фюрера Адика, иначе с чего бы так лить воду на лопасти парашной мельницы где мельников заделался неофюрер Вольдемар.
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20.04.2023 11:38 Відповісти
Пкрелякана Фрау збрехала. ЗСУ - це і європейські солдати, які зараз боронять всю Європу.
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20.04.2023 11:38 Відповісти
А Украина просила у Германии прислать личный состав ? Мы что-то пропустили или старая кошелка напоминает о себе?
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20.04.2023 11:39 Відповісти
Думаю, второе.....
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20.04.2023 13:22 Відповісти
Тоді чекайте рашистів у Берліні)))))😡
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20.04.2023 11:39 Відповісти
Хто і про що питає цю стару пи₴ду?
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20.04.2023 11:39 Відповісти
Какое смелое и решительное заявление! Х...йло прям 2 раза на чемоданчик сходил...
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20.04.2023 11:40 Відповісти
Вот так оно и бывает, когда бабуси вместо воспитания внуков идут в главы оборонных комитетов....
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20.04.2023 11:40 Відповісти
Если бы у бабушки были половые органы дедушки , она была бы дедушкой . Сборник цитат В.В. *****
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20.04.2023 11:44 Відповісти
Помню как Тэтчер, царствия ей небесного, резко была против участия женщин в руководстве военно-оборонной отрасли. А уж Тэтчер в мужском шовинизме обвинить никак нельзя. Как мудрый политик, она просто просчитывала риски
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20.04.2023 11:56 Відповісти
Тетчер була й проти розпаду СРСР
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20.04.2023 12:02 Відповісти
Когда? Помню ее получасовую речь в США на тему "как мы уничтожили советский союз". Какой то там был конгресс, она была уже бывшим премьером и ее пригласили выступить. Она дала практически хронологию действий США и Великобритании по развалу совка
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20.04.2023 12:08 Відповісти
бивші завжди розповідають лише про подвиги, а не про поразки
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20.04.2023 12:25 Відповісти
Ну так когда все-таки она выступала против развала ссср?) Когда Великобритания участвовала наравне с США в программе СОИ, которая и втянула СССР в гонку вооружений и в конечном итоге уничтожила совок?) Евроскептиком она была, это да. И была права. Всё, о чем она предупреждала в 95 году, сбылось процентов на 90. Причем предупреждала письменно. А вот насчёт ее сопротивления развалу СССР есть какие то подтверждения?
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20.04.2023 12:32 Відповісти
а чого вона розписується за усіх європейців, це ж не входить в коло її повноважень. Здається, німці забагато на себе беруть в ЄС і вирішили, що вони там головні. Через це в ЄС вже давно криза, про яку більшість мовчать. Німці ************ інтереси насамперед тільки своїх, користуючись своїм неофіційним особливим становищем,яке вони створили в Європі. Таке враження, що багато німецьких політиків є завоульованими послідовниками гітлера.
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20.04.2023 11:41 Відповісти
с немцев сейчас такие вояки что при таком столкновение как было у группы давинчи,с 10м перестрелка и прилеты то немчики там бы быстро хендехох сделали,да и не только в таких столкновениях...вот поляки и балтика ******* бы ,хоть прибалтов в сумме 6 млн)ну и бриты думаю.
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20.04.2023 11:42 Відповісти
а ці старі підори,Житями Українців,вирішують те,про що завжди мріяли!,(,,Так на жаль склалося,що на кону,,--Наша Свобода,та їх вигода, у вирішенні питання з кацапами,
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20.04.2023 11:43 Відповісти
Ше не всі загашники вони показали .
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20.04.2023 11:43 Відповісти
Цікаво, такі ж "гарантії" нам нададуть НАТО і після війни від Німеччини !?
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20.04.2023 11:44 Відповісти
А вона що, вважає, що наші солдати всі поголовно азіати?
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20.04.2023 11:44 Відповісти
`"Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю", otakoi...

ale todi znajte , pani Циммерман, 6o e real´nyj ryzyk, 6o kazaps´kyj soldat pryjde na VA6U zemlju 🤓
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20.04.2023 11:45 Відповісти
Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю

Бо запрошення не було.
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20.04.2023 11:51 Відповісти
А с виду боевая бабка.
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20.04.2023 11:45 Відповісти
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20.04.2023 11:46 Відповісти
з таким підходом я не виключаю, що ноги кацапсячої орди будуть топтати землі бундестагу.
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20.04.2023 11:47 Відповісти
Все еще обижается за ливерную колбасу, хотя даже Шольц с тех пор поменялся.
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20.04.2023 11:47 Відповісти
серсея ланністер заявила що армія затоки работоргівців не допомогатиме вестеросу у битві проти білих блукачів.
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20.04.2023 11:51 Відповісти
Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виключила участь європейських військ у війні в Україні.

на старість деякі бабульки стають дуже миролюбивими ))

за виключенням кацапських з "отрядів прутіна" ))
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20.04.2023 11:53 Відповісти
Невже ще одна ''канцерва''? Шольц теж так розпочинав
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20.04.2023 11:54 Відповісти
Подруга Меркель ?
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20.04.2023 11:55 Відповісти
Ну та была явным врагом, был понятен каждый гомняный шаг
А эта может вытыворять непредсказуемые вещи, иди знай что у ней на уме
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20.04.2023 12:14 Відповісти
А з німців потенційно вийшли б непогані раби... слухняні ,педантичні,безініціативні. От не туди ***** коней завернув.
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20.04.2023 11:58 Відповісти
москалям то скажіть, вони вже рік проти всієї НАТИ воюють))
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20.04.2023 11:59 Відповісти
Нарешті тверда і чітка позиція))
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20.04.2023 12:00 Відповісти
Посмотришь на этого Штрака, и будут сниться страшные сны
про транссексуалов с органами, купленными у дедушки в кремле.
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20.04.2023 12:04 Відповісти
Пошти так и есть
На лицо ужасная добрая внутри
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20.04.2023 12:11 Відповісти
Значит чуваки и чувихи посмотрел биографию бабушки ради интереса
Имеет образование держитесь все за стул крепко публициста
Нормально да?
Председатель комитета обороны по профессии публицист
Фунционер от партии фдп
От слова ничего, сплошная серость
Вот такая у нас оборона
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20.04.2023 12:10 Відповісти
Я ничему в Европе не удивляюсь.....уже почти 22 года...
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20.04.2023 13:23 Відповісти
Абсолютно тупа позиція, яка показує тваринний страх перед московією, а ще це толерує до будь яких злочинних дій росіян на території України.
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20.04.2023 12:22 Відповісти
А у ЗСУ азіатські солдати? Це опудало географію вчила?
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20.04.2023 12:22 Відповісти
Вона натякає, що ми люди третього сорту?
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20.04.2023 12:22 Відповісти
Ja ja dastish fantastish ....
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20.04.2023 12:23 Відповісти
Не кажи "гоп!"...
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20.04.2023 12:31 Відповісти
Ще древні знали, що воювати за свій дім, треба якнайдалі від свого дому.
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20.04.2023 12:33 Відповісти
Ну в случае какого-то шухера украинские солдаты тоже воевать на территории ЕС не будут, тут все очевидно😁 главное что немцы и свою страну защищать не хотят, согласно соцопросам, вот это уже смешно🤣😂
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20.04.2023 12:34 Відповісти
Нога европейского солдата мало что значит в Украине, но клыки "леопарда" и прочих хищников от Бундесвера очень бы пригодились сегодня под Бахмутом.
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20.04.2023 12:44 Відповісти
Україна це і є центрально-східна Європа,тупа ти і малограмотна німецький голова оборонного комітету.
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20.04.2023 12:47 Відповісти
С понятием географии у многих правящих проблемы, это да.
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20.04.2023 13:17 Відповісти
Штрак-Циммерман: "Жоден європейський солдат не ступить на українську землю"... Як би так не сталося, що московський солдат не ступив на німецьку землю, якщо Україна не буде їх, тобто всю Європу захищати. Я дуже сумніваюся, що німці щось в такому випадку зможуть протиставити москалям.
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20.04.2023 12:48 Відповісти
Это уже перебор. Откуда такая увереность? А когда Украина будет в ЕС, солдаты её армии будет европейские или нет?
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20.04.2023 13:15 Відповісти
якщо не буде ноги німця в Україні, то буде сапог російського пвк вагнер у Німеччині.
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20.04.2023 13:24 Відповісти
лёгко)
написал заяву на контракт и всё, ты уже не "европейский солдат", а боец интернационального отряда легионеров
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20.04.2023 13:26 Відповісти
Очередная дойчедура которых там не мерянно.
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20.04.2023 14:57 Відповісти
Хорошо, солдат нельзя. Введите МИРОТВОРЦЕВ! Сначала только в западные и северные области, потом во все остальные. Можно было бы забрать на восток часть наших в/с с беларус. и молд. границ...
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20.04.2023 15:07 Відповісти
Після таких слів спец служби України мають робити все щоб втягнути Європу в війну з рф
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20.04.2023 16:39 Відповісти
 
 