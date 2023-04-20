Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман: "Жоден європейський солдат не ступить на українську землю"

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виключила участь європейських військ у війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю", - сказала вона.

Водночас вона виключила постачання Києву західних винищувачів Tornado та Eurofighter.

"В Україні не буде ні Tornado, ні Eurofighter", - сказала голова комітету Бундестагу. За її словами, це пов'язано з тим, що українські пілоти не можуть досить швидко здобути навички поводження з цими літаками.

Однак Штрак-Циммерман уточнила, що з літаками МіГ-29 "все інакше". "Це радянські запаси, їх можна використати відразу", - підсумувала вона.

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