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Міноборони мають розпочати публікацію цін на харчі та "речовку" у Prozorro цього тижня, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

військові,харчування

23 квітня Міноборони повинно поступово почати публікацію закритих цін на харчові продукти та незбройні товари (взуття, одяг тощо) через Prozorro.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що багато держзамовників у сфері оборони (наприклад, прикордонники) вже давно не просто публікують ціни, а публічно закуповують через Prozorro

"Тож природно, що ціни завдяки конкурентній процедурі виходять значно нижче тих, за якими купляє Резніков.

Ось ДПСУ закупили для захисників замороженого хека та минтая за цінами нижче супермаркетних — 109,20 грн/кг та 105,60 грн/кг відповідно. Для порівняння, Міноборони у всіх діючих контрактах по всій Україні закуповує минтай по 120-150 гривень за кілограм, а хек – від 130 до 151 гривні", - йдеться в повідомленні. 

Також сама ситуація й з закупівлею одягу та взуття для військових, зазначає Шабунін. Тендер на берці у прикордонників виграв український "Талан", а не якась турецька прокладка. За взуття для 15-ти тисяч наших захисників заплатили 2490 грн за пару. Та й німецькі рюкзаки Mil Tec прикордонники отримали за цілком ринковою ціною — 1585 грн.

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"І тільки міністр оборони ніяк не спроможеться хоча б ціни нормально оприлюднити (про закупівлі через Prozorro годі й мріяти). Кричуща управлінська неспроможність або банальна корупція", - додав голова ЦПК.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
А коли Рєзніков крайній раз звітував перед ВРУ про свою діяльність і витрати МО? Чи було це взагалі?
Знаю-знаю - "не на часі"...
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20.04.2023 11:56
+13
Резніков відкриває рота лише для того, щоб обісратися разом з "моїм президентом", який його благословив на все лайно.
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20.04.2023 11:57
+12
Як епіцентр умудряється торгувати військовою формою ?
Зараз там розпродаж літньої, яку не дають бійцям. Зі зрізаними личками.
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20.04.2023 13:59
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20.04.2023 11:51 Відповісти
Зубів залишилося на пів раза можемо повторіть.
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20.04.2023 12:13 Відповісти
Этого двузубого ВСУ взяли в плен на прошлой неделе...
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20.04.2023 12:14 Відповісти
Тепер зрозуміла поява НЛО...може і в лісі ще щось здохло....разом з кацапами..
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20.04.2023 11:52 Відповісти
А коли Рєзніков крайній раз звітував перед ВРУ про свою діяльність і витрати МО? Чи було це взагалі?
Знаю-знаю - "не на часі"...
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20.04.2023 11:56 Відповісти
Резніков відкриває рота лише для того, щоб обісратися разом з "моїм президентом", який його благословив на все лайно.
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20.04.2023 11:57 Відповісти
Міноборони закуповує якогось спортивного хека .
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20.04.2023 11:57 Відповісти
..з турбопіддувом..
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20.04.2023 12:05 Відповісти
"Мін оборони" зареестровано , як приватне підпиємство , і платить податки за свою діяльність. Керівник підприємства Рєзніков О.Ю.
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20.04.2023 12:05 Відповісти
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20.04.2023 20:46 Відповісти
Дуже цікавить вартість яєць пашот.
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20.04.2023 12:10 Відповісти
Горбатого лише одна річ врятує...
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20.04.2023 12:32 Відповісти
Як епіцентр умудряється торгувати військовою формою ?
Зараз там розпродаж літньої, яку не дають бійцям. Зі зрізаними личками.
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20.04.2023 13:59 Відповісти
Резніков, як мародер, повинен сидіти за обкрадання наших збройних сил! Його публічна поява ганьбить країну. Невже владі слуг це не зрозуміло?
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20.04.2023 14:14 Відповісти
І що ж тепер Резнікову робити, з чого жити? Ай-яй-яй...
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20.04.2023 14:42 Відповісти
а збройові товари поки що купляють за свої гроші, бо те що дають це з загашників 50 років, а гум допомога не доходить
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20.04.2023 15:14 Відповісти
думаю якщо через розголос їм не дадуть наживатися то буде взагалі саботаж закупівель як це відбувалося при попереднику Резнікова який зараз послом на курорті ..
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20.04.2023 17:24 Відповісти
Другий рік війни…
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20.04.2023 17:55 Відповісти
А як можна навести порядок у країні, діючий преЗедент якої, кришує крадіїв і рашистських агентів?
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20.04.2023 17:56 Відповісти
зелені засекречують закупки, бо це на часі
а публікувати ціни на продукти, не на часі
війна в Україні!!!
ви що, не розумієте????
що абрамси прибули в Польщу та за тиждень будуть на сході, писати можна
що петріот в дорозі, взагалі, треба писати
а ціну на картоплю, не можна....
бо фсб взнає і буде піздєц!!!
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20.04.2023 21:12 Відповісти
Может поэтому не дают F-16
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21.04.2023 09:15 Відповісти
Я читав на Кавказ-центр, що Ізраіль давив на США, щоб ті не давали ефки, бо вони домовились з Пут.... що ті не дадуть Ірану Су-35, алекацапи надурили євреїв, Су-35 вже в Ірана, а у нас Ф-16 нема, і я не вірю в байку про пілотів про аеродроми, про паливо і про обслугу, все в нас є, нема яєць за океаном)))
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21.04.2023 09:48 Відповісти
Поки більшість українського піплу не зрозуміє і не усвідомить це до кінця - в країні нічого в позитивний бік не зміниться:
24.02.22 року після 31-го року тотально нищівного артобстрілу зі сторони "31 річної української кримінально-мафіозної системи влади і корупції" почалася друга - вторинна фаза наступу на Україну зі сторони Рашостану.
Всі попередні влади, а насамперед - 95-й квартал - як виявилося - це не смішно: це не менш страшно, ніж 24.02.22.

Тому на лаві підсудних мають сидіти не тільки ті, хто реалізовував вторинну, але і ті, хто 31 рік найактивнішим чином реалізовував першу фазу війни проти України.
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21.04.2023 09:16 Відповісти
А ікру для генералів закуповують?))
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21.04.2023 09:42 Відповісти
 
 