Франція та Польща сперечаються через снаряди для України. План ЄС гальмує, - Politico
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція й Польща сперечаються про те, хто має отримати контракти на постачання боєприпасів для України - лише місцеві фірми чи виробники з усього світу.
Про це з посиланням на три джерела в дипломатичних колах пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Суперечка виникла, коли посли країн ЄС намагалися узгодити спільний план закупівлі боєприпасів для України.
Ідея полягає в тому, щоб країни ЄС спільними зусиллями та за спільні гроші допомогли Києву протягом найближчого року отримати до 1 млн боєприпасів. На це вже виділили 2 мільярди євро. Але країни не можуть домовитися про те, як саме їх витратити: віддати замовлення лише виробникам лише в ЄС або в ЄС, США та Британії.
Франція наполягає на тому, щоб купувати боєприпаси для України тільки у країн, які входять до ЄС. Польща каже, що це лише затягує процес закупівлі.
Компроміс запропонувала Швеція: можна обмежити майбутні контракти "економічними операторами, створеними в ЄС і в Норвегії", але домовитися, що це не буде створювати прецедент.
Врешті дипломати визнали, що не змогли в цей день досягнути жодних домовленостей. Імовірно, переговори продовжаться наступного тижня.
Будь ласка, зачекайте...
У самого все йе, а людей за дурнiв вважайе.
за копійчину матір рідну в бордель продадуть.
по перше бізнес не повинен і не буде ніколи керуватися патріотичними почуттями бо тоді він не буде бізнесом.
єдина мета для бізнеса - нажива.
і суспільство повинно обмежувати бізнес не в розмірі наживи а в сферах де це можна і де не можна.
себто бізнес має право купувати де хоче і за скільки хоче якщо це йому вигідно і якщо суспільство це дозволило.
.
по друге мова йде про державні внески країн-учасниць ЕС, які скинуться щоб заплатити французькому впк за снаряди як хочуть французи чи заплатити японському та корейському впк як хочуть поляки.
у першому випадку усе буде довго і нудно, у другому - швидше.
в інтересах України треба швидше, в інтересах французького впк - треба довше.
позаяк гроші французькі то ми тут не вирішуєм, ми чекаєм що вирішить той, хто замовляє музику і танцює дівчину.
у мікрона внутрішня боротьба любовей до дєдушкі та бабушкі
Макрон ведь должен понимать, что все его предложения не реальны просто.
То, что он озвучивает хотелки своего электората, желания производителей оружия Франции, которые просто не подходят Украине, Он сейчас работает, как Президент своей страны, который не смотрит на внешние запросы, не видит будущего.
Я старался, но не получилось. Таков будет итог этого всего кипиша Макрона. Это его игра для французов с потерей лица, как умного Президента, т.к. в задачи Президента входит не только внутренняя обстановка в стране, а больше внешняя! За внутреннюю несет больше Правительство.
Если вкратце, по памяти, там шла речь о военных компаниях, производящих вооружение и бк, которое сейчас не используется в Украине. Цезари, машины пехоты - это прекрасное оружие для Украины и огромная благодарность Франции за них! Речь о другом вооружении.
Украине совсем не нужны винегреты из этой авиации НАТО. Каждый тип требует материальной базы поддержки. F-16 идеально вписывается во все требования будущей концепции ВСУ.
Все остальное - будет только мешать. Я еще понимаю добить все остатки советской авиации. Наших летчиков не нужно переучивать. А все эти миражи, саабы, грипены просто уводят в сторону.
Нам нужны самолеты в Украине, сбивающие самолеты наРФии атакующие планирующими фабами с ее территории! Вот задача и цель!
Учитывая, что F-16 их количество в мире и универсальность, они являются единственным возможным вариантом для Украины сейчас и в дальнейшем. Патриоты нужны для охраны городов.
Захотят шведы сегодня дать Украине 50 грипенов вместе со своими летчиками, я точно не буду возражать. Но хотелось бы исходить из реальностей и по уму.
En 1939, plus d'un an avait été nécessaire pour prendre la décision de construire en série le seul avion capable de s'opposer aux avions nazis. Macron est de cette tradition de tergiversation.
У 1939 році знадобилося більше року, щоб прийняти рішення про серійне будівництво єдиного літака, здатного протистояти нацистським літакам. Макрон є частиною цієї традиції розслабленості
Поки Європа налагодить їх виробництво , снаряди вже б виробляли наприклад південнокорейці ,, у яких це виробництво вже налагоджене і існує , масово і у великих кількостях .
В какую сумму это обошлось обычным рядовым французам?
А если вспомнить 2014 год, когда Франция разорвала контракт на поставку 2х десантных кораблей России? Этот шаг им тоже дорого обошелся! В несколько миллиардов!
Если ты из Украины, будь благодарен уже за это!
Про мистрали(про отказ продавать рашке), почитайте историю. Французы на это пошли под серьезнейшим давлением со стороны в первую очередь США, потом уже евросоюза. По своей воле они бы на это не пошли. Так что благодарен я им не буду. А благодарен я очень : США, Британии, восточноевропейским странам, особенно прибалтике. Но никак не французским барыгам.
Французи не в курсі, що їх річну норму виробництва снарядів ми відстрілюємо максимум за тиждень?! Це називається ставити палки у колеса, або "розрив стосунків із США", або "проблеми Тайваня нас не колишуть", або "Грандьор де Франс" у виконанні інтелектуального збоченця з Сорбонни, або просто шизофренія по-французьки!!!
А пани поляки - як завжди красави!!!
"Дефіцитні поставки пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу призвели до того, що промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде виділено на розв'язання цієї проблеми", - пише видання з посиланням на чиновників та виробників.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявило недостатні запаси озброєнь в Європі і слабкі внутрішні виробничі потужності, виснажені десятиліттями недостатніх інвестицій, зазначається у публікації.
Крім того, зростання попиту може лише підвищити ціни, які вже зросли на одну п'яту за останній рік. Водночас, наростити потужності виробництва важко ще й без сировини, йдеться у публікації.
"Дуже складно збільшитивиробництво артилерійських ***********, особливо важких, крупнокаліберних, за короткий час, - цитує видання голову Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чехії Їржі Гінека. - Новий артилерійський завод - це дуже просто, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини?".
За словами генерального директора FMG Антоніо Каро, розширення виробництва зайняло чотири-п'ять місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів і компонентів.
"Наша основна проблема - це первинні матеріали, - зазначив він. - Постачання *********** є дуже напруженим у всьому світі, тому що всі заводи, як і ми, завантажені на 100 відсотків".
До того ж, за його словами, у Європі не так багато заводів з виробництва таких матеріалів, як тротил і нітроцелюлоза, і вони вже теж завантажені на 100 відсотків, тож варто шукати їх в Індії, Кореї, інших країнах.
Окрім того, вартість основних матеріалів "подвоїлася, а в деяких випадках - потроїлася", зауважив Каро. Таке зростання і сплеск попиту призвели до підвищення цін на **********, хоча це зростання було менш помітним. За його словами, типовий снаряд сьогодні коштує 850 євро, що приблизно на 20 відсотків більше, ніж до російського вторгнення.