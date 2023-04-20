УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11883 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
12 454 54
боєприпаси (1697) Польща (5155) допомога (5051) Франція (1969)

Франція та Польща сперечаються через снаряди для України. План ЄС гальмує, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

снаряд,боєприпаси,снаряди,боєприпас

Франція й Польща сперечаються про те, хто має отримати контракти на постачання боєприпасів для України - лише місцеві фірми чи виробники з усього світу.

Про це з посиланням на три джерела в дипломатичних колах пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Суперечка виникла, коли посли країн ЄС намагалися узгодити спільний план закупівлі боєприпасів для України.

Ідея полягає в тому, щоб країни ЄС спільними зусиллями та за спільні гроші допомогли Києву протягом найближчого року отримати до 1 млн боєприпасів. На це вже виділили 2 мільярди євро. Але країни не можуть домовитися про те, як саме їх витратити: віддати замовлення лише виробникам лише в ЄС або в ЄС, США та Британії.

Читайте: США оголосили про надання Україні боєприпасів на 325 млн дол.

Франція наполягає на тому, щоб купувати боєприпаси для України тільки у країн, які входять до ЄС. Польща каже, що це лише затягує процес закупівлі.

Компроміс запропонувала Швеція: можна обмежити майбутні контракти "економічними операторами, створеними в ЄС і в Норвегії", але домовитися, що це не буде створювати прецедент.

Також читайте: Шольц розкритикував вето Швейцарії на постачання боєприпасів для України: Ця війна закликає нас бути готовими ухвалювати незручні, але правильні рішення

Врешті дипломати визнали, що не змогли в цей день досягнути жодних домовленостей. Імовірно, переговори продовжаться наступного тижня.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Франція проти, щоб постачальники були не з ЄС. Це дуже уповільніть постачання. Польша, навпаки, наполягає, що постачальником може бути будь кто.
показати весь коментар
20.04.2023 11:55
+21
Доречі ця хрєнь почалась після того як Макрон зустрічався з Сі-навєрна проста савпадєніє...
показати весь коментар
20.04.2023 11:55
+17
***** не втрачає надію, тому що у України є такі союзники, як франція...
показати весь коментар
20.04.2023 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.04.2023 11:50 Відповісти
цей вчора вверечі під Київом у полон здався ?
показати весь коментар
20.04.2023 12:16 Відповісти
Так, Золкін вже подзвонив його мамє, заспокоїв, що все ок, пригостив міжгалактичним косячком, який скрутив сам "найвеличніший лідОр всесвіту" ... Вже домовились, що в їхніх міжгалактичних **@нях теж будуть крутити "сватов" та "папіков"... так би мовити, "па культурнаму абмєну мєджу цивілізаціями"...
показати весь коментар
20.04.2023 23:03 Відповісти
та розслабся, Зе вже хана, бо вiн нiяк не активуйе легалайз за такий довгий час. Рiк залишився до виборiв, i я майже на 70% впевнений, що нинiшнiй през так i замете легалiзацiю пiд палас. Почерк що у Пуйла коли той пропагандою окрилив надiйею Донбас, та завоював його. Зе теж наобiцяв, та завоював виборця.

У самого все йе, а людей за дурнiв вважайе.
показати весь коментар
21.04.2023 02:01 Відповісти
Постачайте вдвох. Які проблеми? Чим більше тим краще, всі діла.
показати весь коментар
20.04.2023 11:50 Відповісти
Франція проти, щоб постачальники були не з ЄС. Це дуже уповільніть постачання. Польша, навпаки, наполягає, що постачальником може бути будь кто.
показати весь коментар
20.04.2023 11:55 Відповісти
проблема в тому, хто на цьому заробить, жабоїди хочуть частину грошей заробити собі, а якщо роздати в Британію і США, то менеше зароблять. А те що Україна довше отримуватиме необхідні снаряди їм пофіг.
показати весь коментар
20.04.2023 13:12 Відповісти
Ну так не звертайте увагу на французів і поляків, беріть свої снаряди яких мабуть Володя Зеленський зі своєю не воровитою і патриотичною командою наробив стільки, що неможливо заховати у мільярдному лісі, чи ні? Що знову якісь претензії до євпорейців, а де свої? Чомі все робили, щоб не робити свої снаряди? Хто за це винен?
показати весь коментар
20.04.2023 13:49 Відповісти
нє у нього тільки асфальт получався, можеш ще за свої компенсації за зелений тариф у нього спитати. хоча це єдине його правильне рішення.
показати весь коментар
20.04.2023 14:14 Відповісти
Дебіли.
показати весь коментар
20.04.2023 11:52 Відповісти
Випускаите -- купляите де можете -- нам ше цих снарядів треба ****** тучу .
показати весь коментар
20.04.2023 11:55 Відповісти
Доречі ця хрєнь почалась після того як Макрон зустрічався з Сі-навєрна проста савпадєніє...
показати весь коментар
20.04.2023 11:55 Відповісти
...а может его китайцы подменили ?

показати весь коментар
20.04.2023 12:20 Відповісти
***** не втрачає надію, тому що у України є такі союзники, як франція...
показати весь коментар
20.04.2023 12:00 Відповісти
А ще йовбики зауральські...
показати весь коментар
20.04.2023 17:14 Відповісти
йо*ані жабоїди.

за копійчину матір рідну в бордель продадуть.
показати весь коментар
20.04.2023 12:00 Відповісти
нашi бiзнесмени так же знищили i iндустрiю - купляли аналоги украiнського на 5% дешевше за кордоном.
показати весь коментар
21.04.2023 01:49 Відповісти
ні, це инше.

по перше бізнес не повинен і не буде ніколи керуватися патріотичними почуттями бо тоді він не буде бізнесом.

єдина мета для бізнеса - нажива.

і суспільство повинно обмежувати бізнес не в розмірі наживи а в сферах де це можна і де не можна.

себто бізнес має право купувати де хоче і за скільки хоче якщо це йому вигідно і якщо суспільство це дозволило.

.

по друге мова йде про державні внески країн-учасниць ЕС, які скинуться щоб заплатити французькому впк за снаряди як хочуть французи чи заплатити японському та корейському впк як хочуть поляки.

у першому випадку усе буде довго і нудно, у другому - швидше.

в інтересах України треба швидше, в інтересах французького впк - треба довше.

позаяк гроші французькі то ми тут не вирішуєм, ми чекаєм що вирішить той, хто замовляє музику і танцює дівчину.
показати весь коментар
21.04.2023 04:45 Відповісти
Займайте сторону Польші - по перше це справжній і найкрайший друг України, по друге, чим більше країн можна залучити зараз, тим більше *********** можна отримати в подальшому, розширивши джерела постачання, залучивши додаткові потужності виробництва. Тому, час витрачений на суперечку хоч і шкодить фронту, але не буде витраченим марно.
показати весь коментар
20.04.2023 12:00 Відповісти
"ты жарь - рыба будет"(с) - предлагает кое-кто Украине
показати весь коментар
20.04.2023 12:02 Відповісти
Французькі заробітчани хай не задовбують, а купляють через Prozorro.
показати весь коментар
20.04.2023 12:02 Відповісти
Цікаво, один я помітив, як бабкойоб після поїзд очки в кетай почав шкодити Україні всюди до куди дотягується?
показати весь коментар
20.04.2023 12:04 Відповісти
У Макрона теж імперські амбіції, бо у Франції найбільше колоній на інших континентах збереглося, серед усіх країн світу. Тому в них, мабуть, теж манія величчя про "особливий шлях".

показати весь коментар
20.04.2023 12:10 Відповісти
"слушай, и чего я в тебя такой влюбленный ?"

у мікрона внутрішня боротьба любовей до дєдушкі та бабушкі
показати весь коментар
20.04.2023 12:22 Відповісти
геронтофіл)
показати весь коментар
20.04.2023 13:29 Відповісти
у французів шкурні інтереси завжди на першому плані, якби не США у другій світові, то б і французької мови вже не було, а якийсь діалект німецької. Вони думають, всі вже забули як вони легко і швидко лягли під гітлера саме завдяки таким шкурникам як зараз, що хочуть 'зберегти лице росії'
показати весь коментар
20.04.2023 12:14 Відповісти
Франция сегодня занимает антиукраинскую позицию.
Макрон ведь должен понимать, что все его предложения не реальны просто.
То, что он озвучивает хотелки своего электората, желания производителей оружия Франции, которые просто не подходят Украине, Он сейчас работает, как Президент своей страны, который не смотрит на внешние запросы, не видит будущего.
Я старался, но не получилось. Таков будет итог этого всего кипиша Макрона. Это его игра для французов с потерей лица, как умного Президента, т.к. в задачи Президента входит не только внутренняя обстановка в стране, а больше внешняя! За внутреннюю несет больше Правительство.
показати весь коментар
20.04.2023 12:18 Відповісти
На самом деле, в принципе нам французское оружие подходит. Истребители Мираж и танки Леклерк- хорошие. Но Франция мнет яйца и тоже не собирается их поставлять. Ибо хочет быть миротворцем, читай Макрон хочет дружить с Китаем.
показати весь коментар
20.04.2023 13:31 Відповісти
Макрон просто любит нюхать гениталии: своей древней жены, у *****, у си...он просто любит нюхать)
показати весь коментар
20.04.2023 14:27 Відповісти
Не соглашусь. Я понимаю, как глупо это звучит, но оружейники Франции проталкивали Макрону то, что нам по калибрам не подходило. К сожалению, прямо сейчас, я не могу найти источник этой информации, на основании которой я написал выше, что оружие Франции нам не подходит. Буду искать и выложу.
Если вкратце, по памяти, там шла речь о военных компаниях, производящих вооружение и бк, которое сейчас не используется в Украине. Цезари, машины пехоты - это прекрасное оружие для Украины и огромная благодарность Франции за них! Речь о другом вооружении.
Украине совсем не нужны винегреты из этой авиации НАТО. Каждый тип требует материальной базы поддержки. F-16 идеально вписывается во все требования будущей концепции ВСУ.
Все остальное - будет только мешать. Я еще понимаю добить все остатки советской авиации. Наших летчиков не нужно переучивать. А все эти миражи, саабы, грипены просто уводят в сторону.
показати весь коментар
20.04.2023 16:08 Відповісти
Грипен ничем не хуже F-16. Я не говорил про винегрет, это вы сами придумали) Речь о том, что использовать Миражи или грипены вместо F-16. Лучше 50 грипенов сегодня, чем 50 F-16 через два года. Я в этом смысле. А про калибры, может вы имеет ввиду колесные танки, калибра 105, которые нам Франция передала? Так снаряды 105 Нато производит
показати весь коментар
20.04.2023 16:25 Відповісти
Разве я сказал, что Грипены хуже F-16?
Нам нужны самолеты в Украине, сбивающие самолеты наРФии атакующие планирующими фабами с ее территории! Вот задача и цель!
Учитывая, что F-16 их количество в мире и универсальность, они являются единственным возможным вариантом для Украины сейчас и в дальнейшем. Патриоты нужны для охраны городов.
Захотят шведы сегодня дать Украине 50 грипенов вместе со своими летчиками, я точно не буду возражать. Но хотелось бы исходить из реальностей и по уму.
показати весь коментар
20.04.2023 17:25 Відповісти
Барыги обдолбанные европейские! Пока вы торгуетесь, у нас солдаты гибнут. Впрочем о чем я? Смотря на морду Макрона, взя злость пропадает. Они тряпки, для которых есть только бабло. Если бы не надзор Сша, то в европе был бы раздор и шатание. Вспомним вонючую бабку Меркель, Шредера, танцующую вонючую бабку из австри, которая пригласила ***** на день рождения. Макрон, любитель очень старых женщин. Да, они не просто тряпки, они еще и извращенцы. Спасибо говорю только США и Британии, остальная европа, дай им волю, давно бы слила нас рашке не поморщившись.
показати весь коментар
20.04.2023 12:20 Відповісти
Quand il s'agit de gaz, de médicaments et de désindustrialiser la France nos gouvernants n'ont pas d'état d'âme. Il nous jette en pâture aux chinois, russe ou autres.
En 1939, plus d'un an avait été nécessaire pour prendre la décision de construire en série le seul avion capable de s'opposer aux avions nazis. Macron est de cette tradition de tergiversation.
показати весь коментар
20.04.2023 12:43 Відповісти
Переклад коментаря: Коли йдеться про газ, медицину та деіндустріалізацію Франції, наші правителі не сумніваються. Він кидає нас на їжу для китайців, росіян чи інших.
У 1939 році знадобилося більше року, щоб прийняти рішення про серійне будівництво єдиного літака, здатного протистояти нацистським літакам. Макрон є частиною цієї традиції розслабленості
показати весь коментар
20.04.2023 13:39 Відповісти
. тому що - часу немає .!! Снаряди потрібні не завтра - післязавтра , а - вчора і позавчора.
Поки Європа налагодить їх виробництво , снаряди вже б виробляли наприклад південнокорейці ,, у яких це виробництво вже налагоджене і існує , масово і у великих кількостях .
показати весь коментар
20.04.2023 12:44 Відповісти
Чесно кажучи мені щось надто часто позиція Франції незрозуміла та нагадує спроби саботажу. Не дивно що Австралія відмовилась від купівлі атомних підводних човнів в цієї країни, бо кожен крок виконання угод на постачання озброєння французи обкладають такою кількістю суперечливих умов, що можливо взагалі нічого не отримати при цьому сплативши їм гроші, бо =щось не та= зробив покупець!!! Надто вони хітродупі!!!
показати весь коментар
20.04.2023 12:55 Відповісти
Франция и есть страна саботажник. Им хочется править в европе. Но не могут. Последние 100 лет франция только брала за щеку. Они и в соевет безопасности оон попали непонятно почему. Они лают на Британию и Сша, но забывают, что во время второй мировой войны олучили освобождение благодаря Сша и Британии. Но французские шмары неплохо проводили время с немецкими солдатами.
показати весь коментар
20.04.2023 14:30 Відповісти
Сколько вооружения поставила Франция Украине?
В какую сумму это обошлось обычным рядовым французам?
А если вспомнить 2014 год, когда Франция разорвала контракт на поставку 2х десантных кораблей России? Этот шаг им тоже дорого обошелся! В несколько миллиардов!
Если ты из Украины, будь благодарен уже за это!
показати весь коментар
20.04.2023 17:30 Відповісти
Франция поставила ровно столько вооружения, чтобы уж совсем не выглядеть мудаками даже в сравнении с Германией.
Про мистрали(про отказ продавать рашке), почитайте историю. Французы на это пошли под серьезнейшим давлением со стороны в первую очередь США, потом уже евросоюза. По своей воле они бы на это не пошли. Так что благодарен я им не буду. А благодарен я очень : США, Британии, восточноевропейским странам, особенно прибалтике. Но никак не французским барыгам.
показати весь коментар
20.04.2023 22:10 Відповісти
Европа хороша тем,что там есть государственные институты,по которым живет общество.Но при этом они характерны одним общим большим недостатком. Я это называю узаконенной европейской бюрократией.Это стало очевидным, когда образовался Евросоюз. К сожалению и Германия, и Франция,и Италия,и Голландия и т.д....такие. Конкретностью выделяется Англия и слегка скандинавы. А вот от лидеров этих государств не так уж много зависит преодоления бюрократии. У каждого из них цель одна, дольше оставаться у власти и сглаживать возмущение народа.Да и о своём кармане не забывают.
показати весь коментар
20.04.2023 14:43 Відповісти
А тем временем под Бахмутом не хватает ни снарядов ни арты....
показати весь коментар
20.04.2023 15:01 Відповісти
Во Макрон-то: миротворец, капитулянт, но мыла не ест - чуть что, так деньги нам давайте.
показати весь коментар
20.04.2023 15:33 Відповісти
Ну так клепайте всі хто може, у нас вони точно не заржавіють. А з фінансуванням розберемося!
показати весь коментар
20.04.2023 16:18 Відповісти
Микрон-мразота!
показати весь коментар
20.04.2023 17:28 Відповісти
А ВСЕ ПРОСТО. МО РЄЗНІКОВА ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО ВІДКАТИ. БАБКИ ПІШЛИ СЕРЙОЗНІ.
показати весь коментар
20.04.2023 18:28 Відповісти
Як - би Франція ні чого не імпортувала , то тоді це був аргумет, а так імпортує в тому числі і ядерне паливо з РФ , то чому не можливо імпортувати снаряди?, тому що мяко кажучи Франції потрібно не їхати , а "шашички" - по простому демагогія щоб Україна і далі тонула в ріках крові, а це тому що , як-би в Україні було за 30 років нормальне керівництво, а не клуб за інтересами, то Францію та деяким іншмі країнам в тому числі Китаю, та Бразилії потрібно притягти до відповідати за не виконання гарантій беспеки та теріторіальної цілосності для України згідно Будапештського меморандуму , а як-що Україну розглядати як дійну корову,- то маємо те що маємо, як кажуть не треба говорити про популізм тому що деяким можна не перейматися.
показати весь коментар
20.04.2023 20:02 Відповісти
Ні-ні-ні!!!!!

Французи не в курсі, що їх річну норму виробництва снарядів ми відстрілюємо максимум за тиждень?! Це називається ставити палки у колеса, або "розрив стосунків із США", або "проблеми Тайваня нас не колишуть", або "Грандьор де Франс" у виконанні інтелектуального збоченця з Сорбонни, або просто шизофренія по-французьки!!!

А пани поляки - як завжди красави!!!
показати весь коментар
20.04.2023 20:27 Відповісти
Прагнення Європи виробляти зброю для України гальмується через дефіцит вибухових речовин, що може затримати зусилля щодо нарощування виробництва снарядів аж на три роки, пише 19 березня, газета Financial Times із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

"Дефіцитні поставки пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу призвели до того, що промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде виділено на розв'язання цієї проблеми", - пише видання з посиланням на чиновників та виробників.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявило недостатні запаси озброєнь в Європі і слабкі внутрішні виробничі потужності, виснажені десятиліттями недостатніх інвестицій, зазначається у публікації.

Крім того, зростання попиту може лише підвищити ціни, які вже зросли на одну п'яту за останній рік. Водночас, наростити потужності виробництва важко ще й без сировини, йдеться у публікації.

"Дуже складно збільшитивиробництво артилерійських ***********, особливо важких, крупнокаліберних, за короткий час, - цитує видання голову Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чехії Їржі Гінека. - Новий артилерійський завод - це дуже просто, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини?".

За словами генерального директора FMG Антоніо Каро, розширення виробництва зайняло чотири-п'ять місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів і компонентів.

"Наша основна проблема - це первинні матеріали, - зазначив він. - Постачання *********** є дуже напруженим у всьому світі, тому що всі заводи, як і ми, завантажені на 100 відсотків".

До того ж, за його словами, у Європі не так багато заводів з виробництва таких матеріалів, як тротил і нітроцелюлоза, і вони вже теж завантажені на 100 відсотків, тож варто шукати їх в Індії, Кореї, інших країнах.

Окрім того, вартість основних матеріалів "подвоїлася, а в деяких випадках - потроїлася", зауважив Каро. Таке зростання і сплеск попиту призвели до підвищення цін на **********, хоча це зростання було менш помітним. За його словами, типовий снаряд сьогодні коштує 850 євро, що приблизно на 20 відсотків більше, ніж до російського вторгнення.
показати весь коментар
20.04.2023 20:29 Відповісти
о чем спор? спросите у Украины как поступить и закройте тему
показати весь коментар
20.04.2023 22:57 Відповісти
у кого спросіть? у резнікова чи кловуна чи єрмака чи арахамію?)))))))))))))))
показати весь коментар
20.04.2023 23:37 Відповісти
Сі підклав під Макрончика китайську 90-річну целочку ?
показати весь коментар
20.04.2023 23:45 Відповісти
decentralize it, don't put all eggs in one busket 💭
показати весь коментар
21.04.2023 01:37 Відповісти
 
 