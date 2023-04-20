У Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, зокрема 3 ракетоносії із 13 "Калібрами", - ВМС
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На бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 13 ракет; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет", - йдеться в повідормленні.
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