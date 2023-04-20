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ВМС (1179) ракети (2787) Чорне море (1354)

У Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, зокрема 3 ракетоносії із 13 "Калібрами", - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,корабель,калібр

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 13 ракет; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет", - йдеться в повідормленні.

Також читайте: У Чорному морі росіяни тримають три носії із 16 "Калібрами", - ВМС ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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20.04.2023 12:21
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20.04.2023 12:21 Відповісти
Знайди краще відео, де твоє ***** цьомає маленького хлопчика у животик.
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20.04.2023 12:30 Відповісти
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20.04.2023 12:36 Відповісти
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20.04.2023 12:36 Відповісти
Цей бот тут не для того, щоб ***** постити, він тут для того, щоб за Боневтіка нам нагадати.
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20.04.2023 12:38 Відповісти
Це не для тебе, а для Іренки ко.
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20.04.2023 12:39 Відповісти
А мені воно нафіга? Ви шо не бачите, шо це за поц до нас завітав?
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20.04.2023 12:46 Відповісти
Видалив якщо не потрібне.
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20.04.2023 12:49 Відповісти
Дякую.
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20.04.2023 12:58 Відповісти
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20.04.2023 13:36 Відповісти
не понял - а разве возможен нечётный залп? или один калибр по дороге с порта про*бали?
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20.04.2023 12:45 Відповісти
 
 