Військового РФ, який розстрілював цивільні автівки в Ірпені, ідентифікували за фотознімком, - Офіс Генпрокурора

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо гранатометника Збройних сил Росії через розстріл цивільних в Ірпені .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, в березні 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в Ірпені, поруч із якою облаштували блокпост.

Звідти ж вони встановили вогневий контроль над дорогою вулиці Олега Кошового – це була єдина дорога, якою на той момент можна було виїхати з міста.

Вранці 6 березня група цивільних намагалася евакуюватися з Ірпеня на власних автомобілях.

"Люди наклеїли на них написи "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби… Коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий" по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові. В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, після розстрілу колони російські військові незаконно позбавили волі вцілілих та поранених, які могли самостійно пересуватися, в захопленому будинку.

"Обвинуваченого вдалося ідентифікувати за фотознімком, який він зробив на фотоапарат Polaroid та залишив у будинку біля місця розстрілу", – додає Офіс генпрокурора.