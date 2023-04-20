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Військового РФ, який розстрілював цивільні автівки в Ірпені, ідентифікували за фотознімком, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,військовий

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо гранатометника Збройних сил Росії через розстріл цивільних в Ірпені .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, в березні 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в Ірпені, поруч із якою облаштували блокпост.

Звідти ж вони встановили вогневий контроль над дорогою вулиці Олега Кошового – це була єдина дорога, якою на той момент можна було виїхати з міста.

Вранці 6 березня група цивільних намагалася евакуюватися з Ірпеня на власних автомобілях.

"Люди наклеїли на них написи "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби… Коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий" по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові. В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця РФ судитимуть за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня, які намагалися евакуюватися, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Крім того, після розстрілу колони російські військові незаконно позбавили волі вцілілих та поранених, які могли самостійно пересуватися, в захопленому будинку.

"Обвинуваченого вдалося ідентифікувати за фотознімком, який він зробив на фотоапарат Polaroid та залишив у будинку біля місця розстрілу", – додає Офіс генпрокурора.

Військового РФ, який розстрілював цивільні автівки в Ірпені, ідентифікували за фотознімком, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Ублюдки
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20.04.2023 12:50
+5
Хпрю кацапу прикрили ,щоб ніхто не впізнав?
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20.04.2023 12:52
+5
Они думали, что "Киев за 3 дня" и что "они там навсегда". Расчитывали, что сами проведут "расследование" и обвинят во всех убийствах "укронацистов". Но что-то пошло не так...
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20.04.2023 13:38
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Палароид Карл, палароид, паспорт не оставил?
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20.04.2023 12:50 Відповісти
Они думали, что "Киев за 3 дня" и что "они там навсегда". Расчитывали, что сами проведут "расследование" и обвинят во всех убийствах "укронацистов". Но что-то пошло не так...
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20.04.2023 13:38 Відповісти
Саме так, більшість з цих маньяків була впевнена що в їхньому житті випав унікальний шанс безнаказанно повбивати і погвалтувати.
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20.04.2023 13:47 Відповісти
Кацап розумово відсталі, доведено кацапами. Ти не знав рюззькаГаварящій?
P. S. путин-*****.
Кацап- нелюдь, раб *********** на швабре.
рфія - страна террорист.
*****&кацап&рфія- ПНХ!!!
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20.04.2023 14:59 Відповісти
швабропитеки умом не отличаются
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20.04.2023 15:41 Відповісти
Ублюдки
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20.04.2023 12:50 Відповісти
Это голуби мира от путлера, в глазах которого зеледент увидел мир...
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20.04.2023 12:54 Відповісти
Хпрю кацапу прикрили ,щоб ніхто не впізнав?
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20.04.2023 12:52 Відповісти
Нащо такі новини?Що з того,що ідентифікували?Половина рашистів з України повтікали?
Інша справа,аби отака новина:спіймали воєнного злочинця такого-то.Так як доправити в зал суду можливості не було,а стріляти теж не можна,злочинець злякався відповідальності і повісився.
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20.04.2023 13:00 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажили
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20.04.2023 13:01 Відповісти
Ви здивуєтесь якщо взнаєте статистику "випадково" загиблих "героїв рассєі".
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20.04.2023 14:56 Відповісти
так тобі і сказали. дохлих вже багато, але це не ми
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20.04.2023 16:31 Відповісти
Навіщо приховувати рожу терористів, війскових злочинців та ворогів?
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20.04.2023 14:55 Відповісти
Оприлюднювати треба. Нехай знають, що вони ціль. Крім того існує, хоч і невелика, імовірність, що вражені "подвигами" співгромадяни притоплять у якомусь болоті покидька, щоб не ганьбив память дєдов із бєзсмєртного полка.
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20.04.2023 22:40 Відповісти
 
 