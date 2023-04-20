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Командувач Тихоокеанського флоту РФ Авакянц пішов у відставку після раптової перевірки боєготовності

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

авакянц

Командувач Тихоокеанського флоту РФ адмірал Сергій Авакянц залишив свою посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Про відставку Авакянца стало відомо менш ніж за тиждень після раптової перевірки боєздатності підрозділів флоту. Він командував Тихоокеанським флотом з 2012 року.

Про причини відставки не повідомляється, відомо лише про нове призначення Авакянца - він очолить штаб, який займатиметься центрами військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання. Вони будуть створені у 12 регіонах, зокрема на окупованій Донеччині.

Пресслужба Флоту повідомила, що Авакянц перебуває у відпустці з подальшим звільненням у запас після досягнення граничного віку служби в армії.

14 квітня міністр оборони Сергій Шойгу оголосив раптову перевірку підрозділів Тихоокеанського флоту. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
ТФ - Туфтовий Флот.
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20.04.2023 13:09
+9
Пішов за кораблем
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20.04.2023 13:11
+7
Значит, ТФ особой угрозы НАТО не представляет....
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20.04.2023 13:12
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а шо такоє чта случілась
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20.04.2023 13:08 Відповісти
ТФ - Туфтовий Флот.
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20.04.2023 13:09 Відповісти
Пішов за кораблем
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20.04.2023 13:11 Відповісти
Значит, ТФ особой угрозы НАТО не представляет....
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20.04.2023 13:12 Відповісти
В связи с неудачными срельбами ракетный крейсер Стремительный принято решение переименовать в Стрёмный....
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20.04.2023 13:15 Відповісти
Это был хачик в позументе на службе Парашной *********.
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20.04.2023 13:14 Відповісти
Армяне всегда были одной из самых ущербных наций без чести даже при Союзе их все презирали...
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20.04.2023 13:17 Відповісти
фантазер) армяне всегда рулили и рулят..только фамилии у них -лавров.ковальчук.захарова у путина мама армянка.мишустин.. ротшильд..-рулят последние 2000 лет..во всем мире.черти.
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20.04.2023 13:24 Відповісти
))) зато все изобретения мирового масштаба, как и абсолютно все блюда мира, придуманы именно ормянами !!!
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20.04.2023 13:24 Відповісти
Кто бы шо не говорил, но за армянами в мире закрепилось мнение - купи-продай доки, всех времен и народов.
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20.04.2023 14:33 Відповісти
Тому що флот який він очолював , став не флотом а посміховиськом ,, про що пишуть самі ж кацапські блогери .. Пишуть що - надводний флот кацапії , в тому регіоні ( тихоокеанському ) , зараз поступається будь якому іншому флоту ,, крім хіба що північнокорейському , і то небагато . Ганьба .
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20.04.2023 13:15 Відповісти
Шойгу казав, що перевірка флоту була надзвичайно успішною, схоже настільки, що командувача флотом погнали сцяними ганчірками
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20.04.2023 13:15 Відповісти
Раптово пішов.....
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20.04.2023 13:17 Відповісти
Пошел на дно, этот руснявый имбицил.
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20.04.2023 13:22 Відповісти
Главное, морду нагулял за 10 лет тихого життя - подалі вад керівництва, ближче до корита з вкусняшками.
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20.04.2023 13:23 Відповісти
адмирал Лии На рассматривается на пост командующего Тихоокеанским флотом
https://www.gazeta.ru/army/news/2023/04/20/20253025.shtml
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20.04.2023 13:24 Відповісти
самий хитрий рассєянц - це серьйога авакянц !!
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20.04.2023 13:25 Відповісти
Свадебным Адмиралом сможет подхалтуривать....
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20.04.2023 13:29 Відповісти
похожий на ******
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20.04.2023 14:28 Відповісти
Авакянц - армянин чи #ид армянського походження? Немає на світі такої назви, яка би не знодилась для прізвища єврея (с)Чехов (може і не дослівно, але суть така).
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20.04.2023 15:31 Відповісти
Якось пох...
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20.04.2023 15:37 Відповісти
Пошёл вслед за руzге караблём.
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20.04.2023 16:01 Відповісти
 
 