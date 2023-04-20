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Майже 60 країн допомагають населеним пунктам України відновитися після атак РФ, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів - понад 300 територіальних громад України уклали півтори тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн допомагають вижити й відновитися населеним пунктам України після атак Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Міжнародного саміту міст та регіонів.

"Сьогодні міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів - понад 300 територіальних громад України уклали півтори тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновитися після смертоносних ворожих атак", - сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що солідарність з Україною - це не лише зусилля урядів, міжнародних інституцій, "це допомога тисяч громад по всьому світу - від столиць , міст-мільйонників до невеликих муніципалітетів, це гуманітарна допомога, це комунальна техніка на заміну знищеної ворогом, це шкільні автобуси, генератори, гостинність щодо українців, які шукають прихисток за кордоном".

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Автор: Наталя Джума
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А скільки бабла ви розтягуєте?
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20.04.2023 13:14 Відповісти
Ага. А в прифронтовой Дружковке асфальт собираются перекладывать. Уже тендер объявили. Эту жадность и долбое***зм даже война не в состоянии изменить... Фейспалм.
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20.04.2023 13:15 Відповісти
а ви все крадете і крадете
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20.04.2023 13:39 Відповісти
А я думала то все фонд Олени Зеленської, як нам всім преподносять у рекламі.
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20.04.2023 15:06 Відповісти
 
 