Майже 60 країн допомагають населеним пунктам України відновитися після атак РФ, - Шмигаль

Міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів - понад 300 територіальних громад України уклали півтори тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн допомагають вижити й відновитися населеним пунктам України після атак Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Міжнародного саміту міст та регіонів.

"Сьогодні міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів - понад 300 територіальних громад України уклали півтори тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновитися після смертоносних ворожих атак", - сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що солідарність з Україною - це не лише зусилля урядів, міжнародних інституцій, "це допомога тисяч громад по всьому світу - від столиць , міст-мільйонників до невеликих муніципалітетів, це гуманітарна допомога, це комунальна техніка на заміну знищеної ворогом, це шкільні автобуси, генератори, гостинність щодо українців, які шукають прихисток за кордоном".

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