Кулеба та глава МЗС Данії Расмуссен обговорили прискорення постачання 100 танків Leopard 1

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову із данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном щодо прискорення поставок 100 танків Leopard 1.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що Данія та Нідерланди передадуть 14 танків Leopard 2. Ми глибоко вдячні за цей внесок. Ми також обговорили прискорення поставок 100 Leopard 1, які вже були заявлені для підвищення можливостей України", - йдеться в повідомленні.

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