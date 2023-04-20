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Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, одна жінка загинула, ще дві особи зазнали поранень, - ОК "Північ"

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обстріл

Внаслідок ворожого обстрілу села Галаганівка Чернігівської області одна особа загинула, ще дві - дістали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"Станом на 12:00 російські війська ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 10:40 до 11:00 війська РФ обстріляли з міномета село Грем’ячка. 

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"З 11:00 до 11:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, по н.п. Галаганівка. Про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. В результаті обстрілу поранено 3-х місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні", - зазначили в ОК "Північ".

Автор: Марина Макєєва
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20.04.2023 17:31 Відповісти
 
 