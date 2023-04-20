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Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно

Брюссель готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п’яти країн-членів ЄС. Він піддався тиску з боку Польщі та Угорщини, які в односторонньому порядку заборонили імпорт для заспокоєння місцевих фермерів.

Про це з посиланням на інформацію високопосадовців ЄС пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними видання, кроки, що обговорюються, заборонять імпорт зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, що межують з Україною, а також до Болгарії, за винятком реекспорту до інших країн-членів ЄС або інших частин світу. Заборона діятиме до червня.

Читайте: Литва може допомогти Україні безпечно експортувати до 1 млн тонн зерна залізницею

В Єврокомісії напередодні оголосили, що планують вжити "превентивних заходів" щодо української агропродукції, проте не навели конкретних кроків.

Єврокомісія заявила, що вживатиме заходів лише в тому випадку, якщо уряди скасують свої поточні заборони, на що вони ще не погодилися. Для цього вона застосує рідко використовувані повноваження, які містяться в законі, що лібералізував торгівлю з Україною, і обмежить нові захисні заходи лише кількома країнами-членами, а не всім Євросоюзом.

Також читайте: У ЄС має бути спільний підхід до питання продовольчого імпорту з України - заява Єврокомісії

Ці країни також отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

Значна частина українського зерна, що надходило до ЄС, залишалася в сусідніх з Україною країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. ЄС хоче продовжити воєнний режим торгівлі з Україною, коли його термін спливе у червні, але переглянута версія матиме сильніші положення, які дозволять ЄС швидше вживати заходів для "захисту" власного ринку в майбутньому.

Брюссель організує колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його можна буде відправити до країн, які цього потребують, сказав інший посадовець. Це також збільшить пропускну здатність річки Дунай.

Також читайте: Румунія не закриватиме транзит українського зерна, цей маршрут забезпечує 80% експорту суходолом, – Сольський (оновлено)

Багато комерційних трейдерів відмовляються платити за цей транспорт, оскільки він коштує дорожче, ніж традиційна морська торгівля через Чорне море.

Залишається незрозумілим, як це буде фінансуватися і організовуватися. За словами європейського посадовця, Іспанія намагалася субсидувати потяг для перевезення зерна через континент, але набагато дешевше було імпортувати зерно з Латинської Америки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
якщо поспіхом крадуть і за півціни збувають, руйнуючи ринкову ціну, то звісно буде невдоволення чесних європейських аграріїв
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20.04.2023 13:35
+18
Вавочка впєчалі. Не буде відкатів. Ехх...
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20.04.2023 13:39
+18
А чому ви вирішили, що вони "чесні"? Типова картельна змова, а коли на ринок зайшов новий гравець, відразу почали скиглити. На дешеву робочу силу з України вони не жалілися.
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20.04.2023 14:01
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якщо поспіхом крадуть і за півціни збувають, руйнуючи ринкову ціну, то звісно буде невдоволення чесних європейських аграріїв
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20.04.2023 13:35 Відповісти
А чому ви вирішили, що вони "чесні"? Типова картельна змова, а коли на ринок зайшов новий гравець, відразу почали скиглити. На дешеву робочу силу з України вони не жалілися.
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20.04.2023 14:01 Відповісти
бо аграрії апріорі люди чесні...попрацюєте на землі зрозумієте....картельна змова тут до чого? Чи всі аграрії ЄС об'єднані в картель?!))) Не трейдери, а саме аграрії! А дешева робоча сила тут взагалі яким чином до цієї теми?!
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20.04.2023 14:07 Відповісти
Ну як можна бути таким вузьколобим?
Про "робочу силу" це для розуміння справжніх намірів сусідів, які діють виключно у своїх інтересах по всім питанням.
А за "чесні апріорі" дякую, давно так не ржав.
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20.04.2023 14:16 Відповісти
Давай ти спочатку отримаєш економічну освіту, потім захистиш кандидатську, потім отримаєш досвід в галузі сільского господарства та ЗЄД, як це у мене, а потім приходь разом посміємось над невігласами
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20.04.2023 14:21 Відповісти
польські бариги нажилися на українському зерні, а тепер наживуться польські аграрії зрубавши додаткові дотаційні мільйони із євробюджету.
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20.04.2023 14:31 Відповісти
Ну як можна бути таким вузьколобим та не розуміти, що одночасна відмова декількох країн Європи ввозити українську агропродукцію це передусім пов"язано з невиконанням умов українськими посередниками (агро-трейдерами) умов про які домовлялися з країнами-партнерами. Домовлялися про транзит сільгосп-продукції через Польщу, Словаччину, Румунію, а по дорозі почали тупо продавати в цих країнах, ще й по демпінгових цінах. Через що й маємо тепер фактично бойкот продажу агропродукції України в цих надважливих прикордонних країнах ЄС. Беручи до уваги те, що всі агротрейдери це фірми з багатомільярдними обертами, всі ці фірми контролюються з ОПи. Тільки вузьколобі "какієразніци" не зрозуміють, то це чергова диверсія проти економіки, зокрема проти аграрного сектора України, який приносив Україні більше половини валютних надходжень від експорту. Оманські партнери "найвеличнішого" та дЄрьмака в кремлі просто аплодують, бо так ефективно нищити українську державу зсередини не вдавалося ані Медведчуку ані Януковичу. Бо таким чином вбивають двох зайців - нищать українську економіку, псують імідж Україні та псують стосунки з нашими партнерами - Польщею, Словаччиною, Болгарією, Румунією.
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20.04.2023 17:14 Відповісти
Хто сказав, що скидати ціну- це нечесно? Просто агропромисловість України на голову вище любої європейської, більш продуктивна. Фермери у ЄС скрізь дотаційні. А Україна ще на цьому заробляє, і великі гроші заробляє.
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20.04.2023 14:20 Відповісти
В отличие от США европейское лоббирование интересов практически ничем не ограничено. В том числе и в аграрной политике. И интересы аграриев не зернотрейдеры лоббируют, согласитесь)
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20.04.2023 14:34 Відповісти
це неважливо... є митна вартість продукції яка вивозиться, вона дуже занижена...і роблять це в Україні...щоб швидше красти, я вже не кажу що навіть ті грощі не повертаються в країну...
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20.04.2023 14:39 Відповісти
Я не совсем об этом. Не говорю о стоимости и себестоимости. Говорю о практически одновременных протестах в нескольких странах. Причем очень быстро были пролоббированы к рассмотрению в высших эшелонах власти и сейчас лоббируются на уровне ЕС. Что это, если не спланированная акция. Я не дохожу в своих рассуждениях до элементов экономической войны, но похоже что они есть
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20.04.2023 14:49 Відповісти
спочатку була крадіжка в Україні грошей у аграріїв, все інше похідні речі...
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20.04.2023 14:56 Відповісти
Ну тут не могу не согласиться) первопричина всегда есть, но и она не всегда об'ясняет последствия)
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20.04.2023 15:06 Відповісти
без зрады жить не можете? Караул, держи вора??? тяжелый случай.
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20.04.2023 22:28 Відповісти
Ось вам і кандидатство в ЄС.
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20.04.2023 13:36 Відповісти
а як висобі думали??,),, і нічого там такого немає,), просто потрібно або хрестик зняти, або труси надіти, по іншому - ніяк,),
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20.04.2023 13:58 Відповісти
в кремлі бурні овації.браво !!!
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20.04.2023 13:37 Відповісти
ніхто не хоче розбиратися в ситуації..., може обмеження на це якось повпливають
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20.04.2023 13:38 Відповісти
Так-так, все правильно. Головне, щоб у еуропейських фермерів все було нормально. А те, що країна, яка це зерно постачає, втрачає людей і не може нормально існувати через війну, це нікого не обходить...
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20.04.2023 13:39 Відповісти
В 2019р треба було думати про країну, а не про шашликі.
Зараз - ЖРІТЕ!
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20.04.2023 14:10 Відповісти
Не у 2019-му, а у 1991-му.
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20.04.2023 14:57 Відповісти
та , ви, видно і тоді не думали(((
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20.04.2023 18:34 Відповісти
Вавочка впєчалі. Не буде відкатів. Ехх...
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20.04.2023 13:39 Відповісти
Тобто, зерно України обвалило ринок ЄС? А як же ми тоді можемо в нього вступити, якщо наш товар їм ринки обвалює?
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20.04.2023 13:43 Відповісти
prosto zina brosova 🤓
temu miszevi agrarii ne v zmozi prodaty svoe zerno za "normal´nymy" zinamy, terpljat´ zbytky....
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20.04.2023 13:55 Відповісти
Хто сказав, що скидати ціну- це бросова ціна? Просто агропромисловість України на голову вище любої європейської, більш продуктивна і ефективна. Фермери у ЄС скрізь дотаційні. А Україна ще на цьому заробляє великі гроші.
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20.04.2023 14:22 Відповісти
"Україна заробляє великі гроші", kazete... a de vony podilysja? 4y, moze, pensiju pidvy6ily?

4y zarplatnju vijs´kovym?

Фермери у ЄС дотаційнi ( tak, ale okremi, ta v okremyh umovah, posuha, napryklad, abo povin+)

tak prote tse e garantija vid derzavy, 6o agrarii ne stanyt´ bankrotamy 4erez pogodni umovy abo 6e jakys´ faktorivy) ta otrymajut´ dostojnu zarplatnju...

a ukrains´ki agrarii jaku piddtrymku majut´? i jaku zarplatnju? 🧐
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20.04.2023 18:06 Відповісти
аніматори Бєні - тупікова гілка розвитку влади в Україні..
і постійно це підтверджують, ну а дебіли їм вірять і досі, бо уважно слідкують за театром одного актора на єдиному телемарафоні.. бо вони дебіли секти кварталу зелених ліхтарів, який оце зараз прибирає своїх конкурентів - Пашу-мерседеса з ФСБ УРПЦ МП на користь нових святих - Бєні-дермака
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20.04.2023 13:44 Відповісти
Та ми и до цього туди сильно не поставляли --- Азія Близькии Схід Африка .
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20.04.2023 13:47 Відповісти
Не поставляли, бо через мита країнам ЄС було невигідно купувати наше зерно. А як мито прибрали, то наше зерно виявилося дешевшим від європейського і їхні трейдери захотіли на цьому заробити. Та ще й користувалися тим, що наші не мали змоги продавати зерно іншими шляхами і відповідно ціну можна було вибити ще кращу.
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20.04.2023 14:00 Відповісти
недовго музика грала,
недовго фраєр танцював.
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20.04.2023 13:49 Відповісти
"Дозволити всім суб'єктам господарювання продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв з 10:00 до 21:00"

З пакращенням вас. Вже сьогодні.
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20.04.2023 13:52 Відповісти
Бухнути ніколи не пізно.)
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20.04.2023 13:55 Відповісти
Війна війною--а всеж таки гроші пахнуть
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20.04.2023 13:54 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

5 ч

Хто виграв з Зернової Угоди Україна нічого НЕотримала До бюджету надходжень НОЛЬ Iмідж держави,зерно якої продається "в чорну"-по заниж\цінам Здобули рф отримала по ЦIЙ Угоді можл\вивозити зерно,мін\добрива Отримала $МЛРДи Якими оплатила"кулі"-для НАС

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20.04.2023 13:55 Відповісти
Там Єрмак попрацював. Знаю ,що великих зернотрейдерів,які працюють по-білому і з аграріями тільки в яких є акти на землю , туди майже не допускали.
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20.04.2023 14:05 Відповісти
https://forbes.ua/ru/money/shlyakh-ukraini-do-es-bude-neprostim-zernova-kriza-tse-pidtverdila-rozvyazati-problemu-mozhe-depozitna-sistema-dlya-zerna-vvazhae-gennadiy-radchenko-18042023-13132
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20.04.2023 13:56 Відповісти
На кого робимо ставку? Практично Україна віддає свої кращих синів та дочок за спокій европи, а та навіть не може в наше положення війти. До кого ми просимся? За кого щитом стоїмо?
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20.04.2023 14:03 Відповісти
Там есть Закон и определённый порядок ! А когда наши начинают возить контробасом, по левым схемам, сбивают цены, то появляется такая реакция !
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20.04.2023 14:09 Відповісти
Копец, 90% участников форума преживает за бедных польских фермеров, которые живут за счет дотаций. А за Украину не переживают, у кторой агропродукция была самой большой статьей доход экспорта. Что нечем будет платить зарплаты , пенсии стипендии, не будет денег за выплаты ЗСУ, главное пнуть посильнее Украину и поцеловать жопу хорошим европейцам.
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20.04.2023 14:30 Відповісти
за це все відповідає одне миршаве зелене створіння, а не фермери з ЄС... і , тим більше не читачі - дописувачі Цензора...
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20.04.2023 18:37 Відповісти
Вибач, я ніколи не буду ні за ЄС, ні за росію, Я впершу чергу вболіваю за власні інтереси України. нам треба вчитися себе поважати і перерости комплекси меншовартості. То на росію молилися 25 років, теперь на ЄС молимся. Про зелене міршаве створіння- це він для нас такий. Тільки ми маємо право його критикувати. А за кордоном його повинні всі поважати , бо це законно обраний президент України. Це стосуєтсь і наших фермерів і всього решта.
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21.04.2023 12:20 Відповісти
Україна віддає синів і дочок за свій спокій!
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20.04.2023 14:12 Відповісти
скоріше , за свою тупість! але, то таке... головне , шо зільоним ВСЄ ВАКРУГ ЧТОТО ДАЛЖНИ!
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20.04.2023 18:39 Відповісти
То кубили б українське дешеве і продали б дорожче...
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20.04.2023 14:04 Відповісти
То трейдери так і роблять, а місцевих фермерів нафіг послали.
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20.04.2023 14:14 Відповісти
Там ще веселіше. Якісне зерно завозять як технічне, а продають як якісне демпінговане.
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20.04.2023 14:43 Відповісти
То волали що треба нагодувати бідні країни.
Навіть пішли на поступки кацапам.
А тепер заборона. Голодні закінчились ? ЧИ то була уловка скасувати з цапів санкції ?
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20.04.2023 14:07 Відповісти
Санкції скасовували за морський вивіз
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20.04.2023 14:15 Відповісти
яка різниця яким шляхом возити
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20.04.2023 14:17 Відповісти
презираю этих европейских *********.
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20.04.2023 14:32 Відповісти
По сути проблема комплексная и стоит из за огромного различия дохода между странами Европы. Потому польские фермеры роптит на украинцев. А на самих поляков - страны Балтии (где поляки нагло демпингует местных) и вся западная Европа.
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20.04.2023 14:33 Відповісти
Можно поподробнее о польском демпинге на рынке стран Балтии? Или ссылку где почитать?
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20.04.2023 14:57 Відповісти
Точные линки сейчас не найду. Но проблема там что у местных фермеров тут на месте уже не получается продать дешевле польской сельскохозяйственной продукции. Тут выращенный объём меньше и климат холоднее.
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20.04.2023 19:50 Відповісти
Поляки вирішили заробити на українському зерні. Звичайні бізнесмени. Вирішили проігнорувати своїх фермерів, які притримували зерно до весни, щоб продати дорожче, як це завжди буває. Тому багато хто взяли кредити в банках для того щоб взяти в оренду площі для зберігання, та для купівлі дешевого українського зерна. До цього додалася оборутка з закупівлею технічного зерна великими фірмами, яке насправді не було технічним, а високоякісним. Це зерно зразу ж потрапило на млини. Що спричинило кризу на ринку продуктів харчування. Звичайна людська жадібність, і державна корупційна складова. Зараз не можуть продати це зерно на внутрішньому ринку, а про зовнішні ніхто не подумав. Кредити потрібно вже віддавати, а нічим. Влетіли фермери, які притримувпли зерно, і ті, хто розраховували заробити. А довопойопи розповідають, що винна у всьому українська сторона.
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20.04.2023 14:39 Відповісти
То у нас была "священная корова" в виде газа из россии, "альтернативы которому на земле не существовало" , теперь у нас новая "корова" - зерно, которым мы обязаны кормить весь Мир, ведь это же наша ответственность, мы в ООН обещали! Но, по факту, как и в первом случае, так и во втором - за всеми этими "благими порывами" стоит банальное желание набить свои карманы, сильно навредив государству в первую очередь!
За кацапский газ мы отдавали оружие, разрешили кацапам хозяйничать в Крыму и тд. За вывоз зерна мы подорвём отношения с ЕС и в первую очередь, дискредитируем себя в глазах граждан ЕС, у которых, по факту отбираем доход! Нужно просто взять и РЕЗКО в обьемах сократить посевы зерновых. И пусть у Китая, ООН и прочих стран 3-го мира горит срака, а что же они будут жрать! И пустиь они активно включаются в коалицию по уничтожению кацапстана!
Но нет, мы лучше засеем все, что можно, а потом будем рассказывать, что нужно перемирие с кацапами, иначе в Африке голод будет! А то, что у нас от этого гибнут сотни и тысячи, всех этих ребят не интересует! А то, что доходы от продажи этих млн. тонн зерна приходят в бюджет, уже давно имееются серьезные сомнения! А вот проблемы с ЕС сыпятся в "копилку" аж бегом и без ограничений!
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20.04.2023 14:43 Відповісти
Взять и сократить - це потрійни постріл собі у ногу. По-перше, це чиясь зарплата. По-друге, це ланцюжки, які годують інші галузі. По-третє, це падіння валютної виручки - тобто знецінення гривні.
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20.04.2023 20:11 Відповісти
Ще хтось буде захищати європейських виродків після цього ? Тобто бариги з Європи купували у нас зерно а винна Україна
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20.04.2023 14:52 Відповісти
десь так, замість перекрити переливи заборонили імпорт та транзит
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20.04.2023 16:11 Відповісти
Так шо, вже гАлАдаюШШіх нЄт?
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20.04.2023 14:57 Відповісти
Так що ми ідьом в Євросоюз чи пока подождьом...?
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20.04.2023 15:02 Відповісти
Зерно, та й багато іншого продать на експорт не виробники, а прокладки які те зерно скупають за нал, а потім продають та ще й отримують 20 відсотків ндс, так що не розводьте соплі, тут чесними аграріями і не пахне, а тхне зеленою шмарклею...
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20.04.2023 15:16 Відповісти
Таких хитрожопих як польські фермери ще треба пошукати. Видоїти дотації з Євросоюзу, використати ураїнців як робочу силу, змусити уряд виключити конкурента, тепер плач щоб і не було реекспорту і з сусідніх держав а найкраще накласти мито руками Євросоюзу. Про зону вільної торгівлі ніхто не чув
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20.04.2023 15:27 Відповісти
Скорее польское правительство. Даже старое советское вооружение, которое Польша отдает Украине, она же проводит через EFP получая компенсацию европейскими деньгами. На которые покупает вооружения для себя в Ю.Корее и США. Польша защищает свои польские интересы. Если они совпадают с украинскими, то ладно. Если нет, ну извините.
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20.04.2023 16:04 Відповісти
головне кричати найголосніше))))
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20.04.2023 18:41 Відповісти
И что теперь Украине делать с зерном. ***** подарить ?
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20.04.2023 15:29 Відповісти
Транзитом в Германию. У нас украинского зерна как и украинского продуктов - нет. Особенно необходимо пиво "Черниговское". Одно из самых лучших, что пробовал.
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20.04.2023 16:06 Відповісти
Почитайте польськкі новини, є ж перекладач. Там буде першоджерело. Зараз для польських фермерів за тонну збіжжя платять 560 злотих, як і за українське. Польська держава зобов'язалася доплачувати своїм фермерам до 1 400 злотих тонна. Також була проблема з перевіркою якості - все зерно з України йшло як технічне, а ця категорія в Польщі не підлягає фітозооперевіркам. І ще - в Польщі якщо у тебе 100 гектарів, то ти великий фермер, а у нас самі знаєте по скільки тисяч га мають латифундисти, які також отримують субсидії від держави, щоправда поляки мають доплату навіть на солярку для с/г техніки. Висновок - продавати перероблене зерно, знизити ціни на українському ринку хоча б на борошно і буде виторг зернотрейдерам, які замість транзиту через Європу збували свій товар у самій Європі, за що поплатилася ціла Держава.
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20.04.2023 15:30 Відповісти
То ли ещё будет…
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20.04.2023 16:10 Відповісти
зелені придурки, шо ви зробили?
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20.04.2023 16:25 Відповісти
ЗЕлені не придурки, просто вони відпрацьовують 30 оманських ********* від кремлівського ху@ла. Для цих виродків війна це лише бізнес, нічого особистого... Бо Україна для цього кагалу це лише "бізнес-уголок", де можна безкарно обувати неперебірливий "електорат", який дивиться на все це ганьбище, але геть нічого не розуміє, бо "квартальне" мислення надійно блокує будь-яке розуміння того, що насправді відбувається в країні, яку вони своїми руцями віддали у 2019 на поталу ватним кремлівським скоморохам...
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20.04.2023 17:23 Відповісти
а может польские придурки в этом случае??
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20.04.2023 22:33 Відповісти
Viktor Taran

І останнє по ситуаціі із блокуванням українського зерна в Польщі.

Давайте розберемось в питанні, а для цього вивчимо передісторію.

Рік то у ЄС відкрило нам кордони, щоб допомогти із транзитом українського
продовольства аби рятувати ті країни, які мали дефіцит і продовольчу кризу.

Впершу чергу краіни Африки.

Але замість транзиту понаповнювали прикордонні склади і елеватори.
Чим спричинили в тих країнах кризу

Паралельно українські ділки (як правило посередники) понавозили своє
продовольство, забивши внутрішні ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії.

До речі, частину продовольства завозили невідповідної якості і продавали як
найвищої.

Прокуратури Польщі вже порушила через це низку кримінальних справ

Тобто українці показали себе м'яко кажучи неетичними

А тепер ми здивовані, що краіни ЄС у відповідь почали захищатися, вказуючи
нам на нашу неетичну поведінку

Ось і вся суть цієї ситуації.

То може з себе почати, а не розказувати про поганих поляків?
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20.04.2023 23:32 Відповісти
А де наші контр-санкції!?
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23.04.2023 17:10 Відповісти
 
 