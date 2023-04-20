Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України, - Financial Times
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Брюссель готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п’яти країн-членів ЄС. Він піддався тиску з боку Польщі та Угорщини, які в односторонньому порядку заборонили імпорт для заспокоєння місцевих фермерів.
Про це з посиланням на інформацію високопосадовців ЄС пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За даними видання, кроки, що обговорюються, заборонять імпорт зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, що межують з Україною, а також до Болгарії, за винятком реекспорту до інших країн-членів ЄС або інших частин світу. Заборона діятиме до червня.
В Єврокомісії напередодні оголосили, що планують вжити "превентивних заходів" щодо української агропродукції, проте не навели конкретних кроків.
Єврокомісія заявила, що вживатиме заходів лише в тому випадку, якщо уряди скасують свої поточні заборони, на що вони ще не погодилися. Для цього вона застосує рідко використовувані повноваження, які містяться в законі, що лібералізував торгівлю з Україною, і обмежить нові захисні заходи лише кількома країнами-членами, а не всім Євросоюзом.
Ці країни також отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.
Значна частина українського зерна, що надходило до ЄС, залишалася в сусідніх з Україною країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. ЄС хоче продовжити воєнний режим торгівлі з Україною, коли його термін спливе у червні, але переглянута версія матиме сильніші положення, які дозволять ЄС швидше вживати заходів для "захисту" власного ринку в майбутньому.
Брюссель організує колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його можна буде відправити до країн, які цього потребують, сказав інший посадовець. Це також збільшить пропускну здатність річки Дунай.
Багато комерційних трейдерів відмовляються платити за цей транспорт, оскільки він коштує дорожче, ніж традиційна морська торгівля через Чорне море.
Залишається незрозумілим, як це буде фінансуватися і організовуватися. За словами європейського посадовця, Іспанія намагалася субсидувати потяг для перевезення зерна через континент, але набагато дешевше було імпортувати зерно з Латинської Америки.
Будь ласка, зачекайте...
Про "робочу силу" це для розуміння справжніх намірів сусідів, які діють виключно у своїх інтересах по всім питанням.
А за "чесні апріорі" дякую, давно так не ржав.
Зараз - ЖРІТЕ!
temu miszevi agrarii ne v zmozi prodaty svoe zerno za "normal´nymy" zinamy, terpljat´ zbytky....
4y zarplatnju vijs´kovym?
Фермери у ЄС дотаційнi ( tak, ale okremi, ta v okremyh umovah, posuha, napryklad, abo povin+)
tak prote tse e garantija vid derzavy, 6o agrarii ne stanyt´ bankrotamy 4erez pogodni umovy abo 6e jakys´ faktorivy) ta otrymajut´ dostojnu zarplatnju...
a ukrains´ki agrarii jaku piddtrymku majut´? i jaku zarplatnju? 🧐
і постійно це підтверджують, ну а дебіли їм вірять і досі, бо уважно слідкують за театром одного актора на єдиному телемарафоні.. бо вони дебіли секти кварталу зелених ліхтарів, який оце зараз прибирає своїх конкурентів - Пашу-мерседеса з ФСБ УРПЦ МП на користь нових святих - Бєні-дермака
недовго фраєр танцював.
З пакращенням вас. Вже сьогодні.
@BorisenkoBoris
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5 ч
Хто виграв з Зернової Угоди Україна нічого НЕотримала До бюджету надходжень НОЛЬ Iмідж держави,зерно якої продається "в чорну"-по заниж\цінам Здобули рф отримала по ЦIЙ Угоді можл\вивозити зерно,мін\добрива Отримала $МЛРДи Якими оплатила"кулі"-для НАС
Навіть пішли на поступки кацапам.
А тепер заборона. Голодні закінчились ? ЧИ то була уловка скасувати з цапів санкції ?
За кацапский газ мы отдавали оружие, разрешили кацапам хозяйничать в Крыму и тд. За вывоз зерна мы подорвём отношения с ЕС и в первую очередь, дискредитируем себя в глазах граждан ЕС, у которых, по факту отбираем доход! Нужно просто взять и РЕЗКО в обьемах сократить посевы зерновых. И пусть у Китая, ООН и прочих стран 3-го мира горит срака, а что же они будут жрать! И пустиь они активно включаются в коалицию по уничтожению кацапстана!
Но нет, мы лучше засеем все, что можно, а потом будем рассказывать, что нужно перемирие с кацапами, иначе в Африке голод будет! А то, что у нас от этого гибнут сотни и тысячи, всех этих ребят не интересует! А то, что доходы от продажи этих млн. тонн зерна приходят в бюджет, уже давно имееются серьезные сомнения! А вот проблемы с ЕС сыпятся в "копилку" аж бегом и без ограничений!
І останнє по ситуаціі із блокуванням українського зерна в Польщі.
Давайте розберемось в питанні, а для цього вивчимо передісторію.
Рік то у ЄС відкрило нам кордони, щоб допомогти із транзитом українського
продовольства аби рятувати ті країни, які мали дефіцит і продовольчу кризу.
Впершу чергу краіни Африки.
Але замість транзиту понаповнювали прикордонні склади і елеватори.
Чим спричинили в тих країнах кризу
Паралельно українські ділки (як правило посередники) понавозили своє
продовольство, забивши внутрішні ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії.
До речі, частину продовольства завозили невідповідної якості і продавали як
найвищої.
Прокуратури Польщі вже порушила через це низку кримінальних справ
Тобто українці показали себе м'яко кажучи неетичними
А тепер ми здивовані, що краіни ЄС у відповідь почали захищатися, вказуючи
нам на нашу неетичну поведінку
Ось і вся суть цієї ситуації.
То може з себе почати, а не розказувати про поганих поляків?