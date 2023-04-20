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Минулої доби морпіхи знищили 16 окупантів, 1 танк та 1 міномет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс,знищення

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗС України.

Як зазначається, минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 16 окупантів 1 танк та 1 міномет.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Автор: Наталя Джума
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Нашим морським котикам респект і щира подяка 🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.04.2023 14:28 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомгайте нашим захисникам
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20.04.2023 17:21 Відповісти
 
 