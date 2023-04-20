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Минулої доби морпіхи знищили 16 окупантів, 1 танк та 1 міномет
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗС України.
Як зазначається, минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 16 окупантів 1 танк та 1 міномет.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Amber
показати весь коментар20.04.2023 14:28 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар20.04.2023 17:21 Відповісти Мені подобається 1
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