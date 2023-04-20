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Із колишнім нардепом Олегом Барною, який загинув у бою проти окупантів, попрощаються 21 квітня у Києві
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Прощання із колишнім нардепом Олегом Барною, який загинув у бою проти окупантів, відбудеться 21 квітня у Києві.
Про це у Facebook повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський, передає Цензор.НЕТ.
"Прощання з Олегом Барною, сином своєї країни, захисником свого народу, чесним та відвертим, народним депутатом 8-го скликання, буде у пʼятницю 21-го квітня, О 11:00 в Михайлівському, потім на Майдані незалежності в м.Києві. Загинув, як справжній воїн штурмуючи позиції орків, в ближньому бою", - йдеться в повідомленні.
Раніше повдіомлялось, що 17 квітня на війні загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Йому було 55 років.
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