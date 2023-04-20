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Дітей з окупованих територій відправляють до спеціальних таборів у Криму, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,табір

Школярів з тимчасово окупованих українських територій до спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді", - йдеться в повідомленні.

Маляр повідомила, що на окупованих територіях загарбники розпочали потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів до спеціально обладнаних таборів у Криму.

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"У зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Крім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку", - додала Маляр

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Там їх зроблять живим щитом, як почнемо наступ на Крим.
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20.04.2023 14:46
+4
Інкубатор терористів. Знайти координати і знищити з надзвичайною упередженістю.
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20.04.2023 14:44
+4
Яничарів хочуть виховати.
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20.04.2023 14:51
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Інкубатор терористів. Знайти координати і знищити з надзвичайною упередженістю.
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20.04.2023 14:44 Відповісти
кацап?
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20.04.2023 14:57 Відповісти
Proud American. You?
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20.04.2023 15:10 Відповісти
Там їх зроблять живим щитом, як почнемо наступ на Крим.
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20.04.2023 14:46 Відповісти
Для того їх туди і відпривляють.
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20.04.2023 14:46 Відповісти
чують що після Бахмута відразу на Крим підемо. Очко жим-жим у них.
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20.04.2023 15:04 Відповісти
Яничарів хочуть виховати.
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20.04.2023 14:51 Відповісти
живий щит...
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20.04.2023 14:54 Відповісти
Ради освобождения Украины придется этот щит принести в жертву. Такая цена галочки в бюлетене их родителей в 2019 году, которые их не вывезли подальше от войны. Так что ничего страшного, жизнь продолжается. А когда погибает ребенок или взрослый, то не понимаю почему эти две смерти пытаются сравнивать, если они равнозначны по сути? Каждая жизнь важна. На чаше весов все имеют одинаковый вес, разве что не жалко старых маразматических совкодрочеров. Про них через пол часа никто и не вспомнит.
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20.04.2023 15:06 Відповісти
Ось вам ска результат політики ЗЕ.... ну що 73%???? вам досить???? "чи єщьо дать єму адін строк"? а то він і його шайка ще не прибарахлилися.... а ви тим часом шашликі папробуєтє на майскіє...
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20.04.2023 15:10 Відповісти
Мені цікаво, чим ця паскудь з МО займається, окрім базікання, що ми з своїх кишень постійно купляємо на фронт
- форму,
- ліки,
- перев'язочні пакети,
- гумові сапоги,
- дощовики,
- маскувальні сітки
???!!!!

Яким таким чином в МО для ЗСУ маскувальних сіток нема, а в супермаркетаз типу Епіцентру їх валом по дурним цінам???!!!!
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20.04.2023 17:10 Відповісти
 
 