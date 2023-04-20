ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі. ФОТО

На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Також Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними журналістів, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

"За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж монакська фірма Beethoven Holding Лариси Черток. Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році", - йдеться в матеріалі.

У селищі Люллі (за 10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя) Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens), йдеться в розслідуванні.

Замок зведений у 15 столітті, на краєзнавчих сайтах зазначають, що він є однією з небагатьох споруд, які "найкраще зберегли характер того часу". На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

"Комплексом (площа 109 368 кв.м.), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою, відповідно до документів, володіє сестра Ігоря Коломойського", - пишуть "Схеми".

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До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, ідеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

"Прибудова під назвою "амбар" – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном", "невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю", "прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики". Спортмайданчики, відповідно до супутникових знімків, з’явилися біля замку в 2016 році.

Раніше "Слідство Інфо" у фільмі-розслідуванні "Зірвати банк" повідомляло, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини Коломойського у Франції і Швейцарії. У лютому 2022 року швейцарський суд відхилив позов Черток проти імміграційних органів, які відмовили їй у натуралізації (процес надання іноземцю громадянства) через сумніви щодо походження її капіталу.

Журналісти "Схем" надіслали запитання Ігорю Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нововиявленої нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.

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