ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Також Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними журналістів, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.
"За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж монакська фірма Beethoven Holding Лариси Черток. Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році", - йдеться в матеріалі.
У селищі Люллі (за 10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя) Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens), йдеться в розслідуванні.
Замок зведений у 15 столітті, на краєзнавчих сайтах зазначають, що він є однією з небагатьох споруд, які "найкраще зберегли характер того часу". На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.
"Комплексом (площа 109 368 кв.м.), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою, відповідно до документів, володіє сестра Ігоря Коломойського", - пишуть "Схеми".
До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, ідеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.
"Прибудова під назвою "амбар" – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном", "невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю", "прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики". Спортмайданчики, відповідно до супутникових знімків, з’явилися біля замку в 2016 році.
Раніше "Слідство Інфо" у фільмі-розслідуванні "Зірвати банк" повідомляло, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини Коломойського у Франції і Швейцарії. У лютому 2022 року швейцарський суд відхилив позов Черток проти імміграційних органів, які відмовили їй у натуралізації (процес надання іноземцю громадянства) через сумніви щодо походження її капіталу.
Журналісти "Схем" надіслали запитання Ігорю Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нововиявленої нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.
Будь ласка, зачекайте...
За Беню зелібоби дуже радіють, як за себе.
Бачили як квартал ржав над ЗСУ? Подивіться.
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
https://twitter.com/i/status/1648941644262133761
Коломойський після 8 місяців у Женеві: «Поїхати сьогодні в Україну було б украй необдумано»
17 травня 2019
Коломойський повернувся: «Я вирішив найближчі п'ять років прожити в Україні»
Ця вся нєдвіга, куплена наступного ж року, десь так і коштує.
Тим більш що ці гроші самому комбінатору і не належали. Вкрадені у вумного наріду.
Оцініть красу гри між тими хто любить поржать по приколу. (це не про тупий вумний нарід)
Так, ми вибрали Зе не тому що вiн Зе, а тому що не Порошенко. I якщо б цi вибори вiдбулися знову - ми б так само проголосували за Зе ще раз.
А ти нiчим не вiдрiзняешся вiд РУСЬКИХ, окрiм прiзвища царя.
То це не демократія, а шиза і самоліквідація.
Не плачу вже рік податки - тому що не розумію куди вони ідуть....чи то на яхти...чи то на вілли...чи то ось на замки....
ПС ну на ЗСУ донатю як і всі...
а коли робили обшук в будинку десь під Києвом то на фото старі засмальцьовані меблі совкового дизайну
В процесі пошуку "забраної Порошенком назад волонтерки" поки що було знайдено тільки кримський бізнес Гетманцева з його офшорною підпиткою.
Все сходиться - хто виглядає як мутний гусь і поводиться як мутний гусь, той таки Д-л Гетманцев.
.......
Чекаємо продовження сеансів розслідувань проти Порошенка з їх послєдующим разоблачєнієм, бо поки що кожна "ліпєцкая фабріка" оберулась автопарком імені мами Дубінського, як і кожне "наживання на війні" вилізло яйцями по 17. ̶
С̶т̶а̶д̶і̶о̶н̶ ̶т̶а̶к̶ ̶с̶т̶а̶д̶і̶о̶н̶ мілліон так мілліон.
Каломойський теж має свору юристів, адвокатів, ну і...? Допомогло?
Носа з України не каже. Трясеться через вибори. Куди бігти, якщо БубАчка програє?
Так что эти ****** там про нейтралитет швецарии гутарят, чмони сраные?
Чи "позитивні" єрмаківсько-каZапоїдні блохєри Петрови, Іванови, які ледь не щодня плюються отрутою в Пороха, розкажуть про чергове майно скупердяя, ху@лолюба каломойши?
Вони існують лише віртуально…
Цим злодіям не місце в цивілізованому світі.
це все одно як скуповувати 45 мільйонну державу, про народ якої (про скифів) писали автори Біблії та Геродот, і намагатися по-дєшьовкє зробити з неї "так як було прі совєцкой власті", під шуточкі блазня-Президента
Ви можете згадати хоч один випадок, коли б слуги Зеленського не брехали? Ну, хіба, коли стверджують, що вода мокра, а вогонь гарячий. Але знаючи цих брехливих недолюдків, не здивуюся, що тієї миті, коли вони це проречуть, або вогонь вихолоне й вода замерзне, або виявиться, що в них і на цю тему придумали якийсь дерибан та розводняк для зелених лохів.
От я позавчора опублікував записаний на камеру поліцейського інцидент, де супружниця сумського депутата облради від слуг Зеленського Олександра Слюсарєва крила матом поліцейських, які зупинили її автівку за порушення правил, і між матюками та погрозами добавляла, що вона дєпутатская жена.
Оскільки зараз часи навіть для слуг-мажорів не зовсім певні - якоїсь миті може знадобитися "сакральна жертва", Слюсарєв умудрився за перший же день після інциденту зразу тричі збрехати:
- Слуга Зеленського свою чинну дружину назвав колишньою - учора було: "Я жена дєпутата!" - а сьогодні вже розлучився?
- Слуга Зеленського збрехав, що його не було в машині, хоча нагрудна камера зафіксувала його морду на задньому сидінні разом з їхньою дитиною.
- Слуга Зеленського збрехав, що якби сидів у тій машині і змовчав, то вже б поклав мандат. Сидів і мовчав, але мандат не поклав.
Оскільки вся ця шантрапа з підворітні пролізли до влади виключно на імені Зеленського, то або він у кожному конкретному випадку розбирається із своїми слугами-бандюками й завтра ми таки взнаємо, що цей Слюсарєв у добровільно-примусовому порядку більше не депутат обласної ради, або це сам Зеленський особисто бикував у тій машині, водночас, як останній боягуз ховався за спиною матюкливої жінки та брехав своїм виборцям.