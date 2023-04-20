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Новини За кордоном
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Коломойський (1420) нерухомість (323) Франція (1969)

ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Також Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними журналістів, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі 01

"За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж монакська фірма Beethoven Holding Лариси Черток. Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році", - йдеться в матеріалі.

ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі 02

У селищі Люллі (за 10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя) Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens), йдеться в розслідуванні.

ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі 03

Замок зведений у 15 столітті, на краєзнавчих сайтах зазначають, що він є однією з небагатьох споруд, які "найкраще зберегли характер того часу". На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі 04

"Комплексом (площа 109 368 кв.м.), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою, відповідно до документів, володіє сестра Ігоря Коломойського", - пишуть "Схеми".

ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Куршевель": журналісти знайшли розкішні маєтки української еліти у французьких Альпах. ВIДЕО

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, ідеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

"Прибудова під назвою "амбар" – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном", "невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю", "прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики". Спортмайданчики, відповідно до супутникових знімків, з’явилися біля замку в 2016 році.

ЗМІ знайшли раніше невідому нерухомість Коломойського: замок 15 століття та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі 06

Раніше "Слідство Інфо" у фільмі-розслідуванні "Зірвати банк" повідомляло, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини Коломойського у Франції і Швейцарії. У лютому 2022 року швейцарський суд відхилив позов Черток проти імміграційних органів, які відмовили їй у натуралізації (процес надання іноземцю громадянства) через сумніви щодо походження її капіталу.

Журналісти "Схем" надіслали запитання Ігорю Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нововиявленої нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія Коломойського, через яку була відкрита справа Сенниченка, потрапила в АРМА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+69
Це ж не Порох.
За Беню зелібоби дуже радіють, як за себе.
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20.04.2023 15:02
+32
Ну да. Саме він.
Бачили як квартал ржав над ЗСУ? Подивіться.
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
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20.04.2023 15:18
+28
17 квітня 2018
Коломойський після 8 місяців у Женеві: «Поїхати сьогодні в Україну було б украй необдумано»
17 травня 2019
Коломойський повернувся: «Я вирішив найближчі п'ять років прожити в Україні»
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20.04.2023 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж не Порох.
За Беню зелібоби дуже радіють, як за себе.
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20.04.2023 15:02 Відповісти
Ну да. Саме він.
Бачили як квартал ржав над ЗСУ? Подивіться.
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
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20.04.2023 15:18 Відповісти
Зато людям в зале нравится. Хотя им палец покажи они тоже будут смеяться
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20.04.2023 15:25 Відповісти
А ось іще про георгафічну кастрацію України, як друзі расіяни Крим отжалі.

https://twitter.com/i/status/1648941644262133761
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20.04.2023 15:32 Відповісти
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20.04.2023 15:38 Відповісти
Ось і зараз треба ''шатать'' зелених щоб вони розліталися!
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20.04.2023 16:31 Відповісти
Слабоумные люди , быдло, не ,чем не лучше кацапских зомби , из-за них погибают их дети и родители , трусливые журналюги не видящие ХУЦЛЫ МАФИИ КАЛАМОЯ
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20.04.2023 18:04 Відповісти
Имею ввиду « українську правду «, УНІАН , Г+Г, а такими патріотами прикидывались - подонки
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20.04.2023 21:50 Відповісти
А ви,статевий ви наш,з пальця вже перестали сміятися?Ви ж єліта.Вам подавай петросяна,той смішніший...Знову на форумі тільки ті,хто випорожнюється на президента,і дуже горює,що нарід вибрав не того.
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20.04.2023 23:15 Відповісти
Тепер ржуть на кутні
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20.04.2023 17:16 Відповісти
Фу, гидота...
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20.04.2023 23:15 Відповісти
17 квітня 2018
Коломойський після 8 місяців у Женеві: «Поїхати сьогодні в Україну було б украй необдумано»
17 травня 2019
Коломойський повернувся: «Я вирішив найближчі п'ять років прожити в Україні»
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20.04.2023 15:25 Відповісти
В 2017 через рахунки Зеленського на Кіпрі Коломойський вивів 41 млн долларів вкладів населення з ПриватБанку.

Ця вся нєдвіга, куплена наступного ж року, десь так і коштує.
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20.04.2023 15:28 Відповісти
Це була така подачка нищебродам з кварталу за лизання заду афериста Коломойського.
Тим більш що ці гроші самому комбінатору і не належали. Вкрадені у вумного наріду.
Оцініть красу гри між тими хто любить поржать по приколу. (це не про тупий вумний нарід)
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20.04.2023 19:09 Відповісти
Проблема не в тому, коли він купував. Тоді він утік з України й сидів, як миша. Проблема в тому, що xxLобидло проголосувало за його мавпочку та повернуло коломИйського назад. І він продовжує грабунок.
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20.04.2023 15:51 Відповісти
Дурненький "сЄрґЄй". Таким дурням, як ти, коломИйський за допомогою блаЗЄнського та "Г+Г" змінив думку. І зараз продовжує срати на голову. Але бачу, що тобі це приємно.
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20.04.2023 16:05 Відповісти
Зомбираби , як КАЦАПЫ :» нам по телевизору сказали» дегенераты
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20.04.2023 21:52 Відповісти
І скільки в томма лііі виграбували?Тоді звідки у нищеброда така ненависть і злість до олігарха?Пролетарська,робоче селянська кров ?Так у 1917 всім роздали землю,заводи,фабрики і т.д.,-і знов бідні і багаті,знов нас обікрали....Шо ж таке?Скільки не дай на дурняк-результат один-грабують!!!
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20.04.2023 23:20 Відповісти
Молодец, хорошо кал у мойского отбеливаешь !
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21.04.2023 00:04 Відповісти
У говно_борІса розум пересічний. Свине, якщо у мене класова ненависть, то у правосуддя США та Ізраїлю також? Адже ці країни вимагають видати цього мега-шахрая для суду. Але борІс, наївшись лайна, все вірить, що коломИйський -- чесний бізнесмен. Просто $6 000 000 000, вкрадених у банку Приват та вивезених до США, до рук йому прилипли. Йди до ср@ки, свине!
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21.04.2023 17:56 Відповісти
Звикай, так працюе демократiя.

Так, ми вибрали Зе не тому що вiн Зе, а тому що не Порошенко. I якщо б цi вибори вiдбулися знову - ми б так само проголосували за Зе ще раз.

А ти нiчим не вiдрiзняешся вiд РУСЬКИХ, окрiм прiзвища царя.
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20.04.2023 17:51 Відповісти
Ви знову проголосували проти здорового глузду? Ви б знову проголосували за знищення обороноздатності, економіки, армії? За дерьмака, хламідію, бабломойського, верещук, портнова, татарова, гетманцева та іншу наволоч? За Чонгар, Ірпінь, Маріуполь, Херсон, Бучу, ..?

То це не демократія, а шиза і самоліквідація.
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20.04.2023 18:02 Відповісти
В этом и суть демократии. Не нравится выбор 51% большинства - чемодан-вокзал-россия.
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21.04.2023 01:33 Відповісти
Мда
Не плачу вже рік податки - тому що не розумію куди вони ідуть....чи то на яхти...чи то на вілли...чи то ось на замки....
ПС ну на ЗСУ донатю як і всі...
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20.04.2023 15:07 Відповісти
Це вони герцоги, графи чи барони?))) Хоча у середньовіччя таким титули не давали - лише християн могли посвятити...
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20.04.2023 15:10 Відповісти
там ще племінників потрусити, так всі взагалі ох**ють.
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20.04.2023 15:10 Відповісти
вкрадені мойшою 5 мільярдів баксів сховані по всьму світу... форбс в Україні нараховує лише біля мільярда...
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20.04.2023 15:16 Відповісти
100%
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20.04.2023 15:46 Відповісти
Зато какой вкус! Коломойский просто эстет!
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20.04.2023 15:12 Відповісти
Откуда дєньги у бєдного єврея...
а коли робили обшук в будинку десь під Києвом то на фото старі засмальцьовані меблі совкового дизайну
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20.04.2023 15:17 Відповісти
злочинні щупальця-метастази від каломийші оповили не тільки Україну, стадає також Європа й Америка...
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20.04.2023 15:13 Відповісти
А бідни народ пиши ***** декларації гетьманцев останні соки злюдей достає
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20.04.2023 15:13 Відповісти
Лох не мамонт - Лох не вымрет
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20.04.2023 15:19 Відповісти
Валерій Прозапас:
В процесі пошуку "забраної Порошенком назад волонтерки" поки що було знайдено тільки кримський бізнес Гетманцева з його офшорною підпиткою.
Все сходиться - хто виглядає як мутний гусь і поводиться як мутний гусь, той таки Д-л Гетманцев.
.......
Чекаємо продовження сеансів розслідувань проти Порошенка з їх послєдующим разоблачєнієм, бо поки що кожна "ліпєцкая фабріка" оберулась автопарком імені мами Дубінського, як і кожне "наживання на війні" вилізло яйцями по 17. ̶
С̶т̶а̶д̶і̶о̶н̶ ̶т̶а̶к̶ ̶с̶т̶а̶д̶і̶о̶н̶ мілліон так мілліон.
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20.04.2023 15:28 Відповісти
Ну скільки можно триндіти про якісь розслідування,та ще й проти кого?Невже він такий дурний,чи вся бригада адвокатів і юристів з його обслуги,що кожна копійчина може мати хоч якесь сумнівне походження?Включіть мозок і не захлинайтесь слиною,доказуючи,що "ці руки нічого не крали",і що всім ,хто грабує державу-руки відрізали.Хтось зустрічав хоч якогось чиновничка з протезами замість рук,а митника,а податківця???
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20.04.2023 23:29 Відповісти
Клавіатуру протріть.
Каломойський теж має свору юристів, адвокатів, ну і...? Допомогло?
Носа з України не каже. Трясеться через вибори. Куди бігти, якщо БубАчка програє?
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20.04.2023 23:49 Відповісти
Агента фсб говногетьманцева никто не тронет , он сам так и заявил :» А я ив теме ив доле»
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20.04.2023 18:11 Відповісти
Наглая жидовская харя...
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20.04.2023 18:17 Відповісти
На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів

Так что эти ****** там про нейтралитет швецарии гутарят, чмони сраные?
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20.04.2023 15:15 Відповісти
Агов, довпойопи73%, чого каломойше досі не сидить? Порошенко заважає?
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20.04.2023 15:15 Відповісти
...весна прийде - ой, це вже яка за рахунком?
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20.04.2023 15:21 Відповісти
Ми не для того за нього голосували =)
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20.04.2023 17:52 Відповісти
ой, біда-біда....
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20.04.2023 15:18 Відповісти
#иди жирують... за наш кошт. Браво, мудрий нарід, браво (ну, і мені, звісно...)
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20.04.2023 15:20 Відповісти
Мосейчучка та її колеги по каломойському будинку розпусти "Г+Г" розкажуть в Марафоні імені зеленського про цю чудову новину щодо їхнього сутенера Бєні?

Чи "позитивні" єрмаківсько-каZапоїдні блохєри Петрови, Іванови, які ледь не щодня плюються отрутою в Пороха, розкажуть про чергове майно скупердяя, ху@лолюба каломойши?
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20.04.2023 15:21 Відповісти
Врезалась в память трансляция из одного международного инвестиционного форума в нулевых. Выступают докладчики из каких-то развивающихся стран, рассказывают почему нужно инвестировать в их страны, как они че-то там делают. Потом выходит докладывать один из министров Великобритании и начинает рассказывать о том, почему нельзя вкладывать в страны тех уе*ков которые выступали перед ним. Что у них там космическая коррупция, все украдут, разорят, и вообще у них негров линчуют.
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20.04.2023 15:21 Відповісти
ті підари що обрали цю зелену наволоч- не хочете заплатити за всіх почвари причмелені
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20.04.2023 15:29 Відповісти
А ви їх не знайдете воплоті!
Вони існують лише віртуально…
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20.04.2023 20:09 Відповісти
Міжнародні санкції мають бути введені проти всього сімейства міжнародного злочинця каломойського.
Цим злодіям не місце в цивілізованому світі.
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20.04.2023 15:30 Відповісти
Американці вже давно арештували усе майно бабці Бєні, усі його підприємства, хмарочоси та лише очікують його з власним візитом. Чому ж Європа така тугодумна та невже не бачить хто це та що він робить?
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20.04.2023 15:41 Відповісти
А вот и денежки ПриватБанка за который заплатил народ Украины нашлись.
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20.04.2023 15:42 Відповісти
Сын советских инженеров евреев, отличник, урвал от жизни по максимуму. Мир джунгли. Кем бы он стал если бы был честным. Жена клуша, грошовая работа инженера, старая майка, диван, дешевое пиво по субботам.
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20.04.2023 15:43 Відповісти
а ще дужі схожі історії українського еврея та російського. Вова Березовського давно прибрав, цікаво як життя Вови Коломойського складеться.
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20.04.2023 17:49 Відповісти
Не вживаючи ненормативну лексику прокоментувати все це немає ніякої можливості.
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20.04.2023 15:46 Відповісти
Це в той час коли всі нормальні громадяни і навіть діти збирають на допомогу ЗСУ ,а цей шахрай пограбував Україну на понад 10 мільярдів доларів і далі жирує.
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20.04.2023 15:46 Відповісти
Карабас Барабас таки сумел найти золотой ключик к сердцу украинского избирателя.
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20.04.2023 16:02 Відповісти
гнида пархатая
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20.04.2023 16:02 Відповісти
купити аристократичний замок 15 століття щоб зробити в ньому барбекю та баскетбольний майданчик ?

це все одно як скуповувати 45 мільйонну державу, про народ якої (про скифів) писали автори Біблії та Геродот, і намагатися по-дєшьовкє зробити з неї "так як було прі совєцкой власті", під шуточкі блазня-Президента
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20.04.2023 16:08 Відповісти
Через таких недолюдків нація вже стала 36,7 млн.
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20.04.2023 16:14 Відповісти
vony vysosaly v ofshory nashu krov, a nashi sudy yih vypravdaly za zastavu v yaku vhodyly vkradeni groshi
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21.04.2023 01:32 Відповісти
Все награбоване цією маланською родиною треба повернути українському народу.
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20.04.2023 16:12 Відповісти
)))))) нічого - скоро ще піднімуть світло в 4 рази щоб ахмєтіку відбудувати ЛЕП та ТЕС. Це тільки в країні-цирку таке можливо))))) Громадяни мають донатити приватний бізнес- це ніби як в мене дерево під час грози впало на авто- а я прийшов до сусідів щоб вони мені скинулися на ремонт))))
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20.04.2023 16:20 Відповісти
Він живе на 20000 фунтів в місяць.
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20.04.2023 16:40 Відповісти
позбирати кошти для всіх віл і замків по всьому світу в фонд розвитку армії України і в нас би були і Громи і Вільхи, і Богдани, і Нептуни, тисячі Стугн з мільйонами снарядів. У московського ідіота і думки б не виникло нападати ще в 2014 році.
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20.04.2023 16:45 Відповісти
І про таке жодної згадки не почуєш у так званому телемарафоні..
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20.04.2023 16:46 Відповісти
Дивно що при такому багатстві Коломойський виявився ідіотом, який сам себе закопує, починаючи з розмови за пляшкою з пранкером в 2014.
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20.04.2023 16:56 Відповісти
Ідіотами виявилися 73% дурнів вибравши його ляльку , а невін
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20.04.2023 17:06 Відповісти
Це само собою, але й беня теж ідіот, який не бачить далі свого носа. Заводик то його в Кменчузі R.I.P.
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20.04.2023 18:34 Відповісти
шо будет с пархатым жидом если следующие выборы зельц проиграет ??? сша потребуют выдачи , беня с другим жидом боголюбовым отмыл 450 млрдов долл это по данным финразведки сша , если бы это были косоглазые юани или ********** деревянные рубли американцы и не напрягались бы , но доллары они отслеживают очень жестко и сядет таки беня в американскую тюрягу
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20.04.2023 17:05 Відповісти
Коли вже Цей пейсатий нажеретьсЯ?
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20.04.2023 17:26 Відповісти
тоді, коли лусне...
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20.04.2023 19:24 Відповісти
Блин, вот бы мне хоть один подвал напротив Эйфелевой башни😟
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20.04.2023 17:32 Відповісти
мені от цікаво, а нахіба?
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20.04.2023 19:00 Відповісти
Как хоть жабоеды не профукали покупку самой башни?
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20.04.2023 19:18 Відповісти
У нас папа ДНР, шпилевой катала и глава донецкой мафии Ринат владеет всеми электрическими сетями Украины. Но у нас есть только Коломойский.
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20.04.2023 19:42 Відповісти
Так ринатка деколи пакуночки роздає, тіпа гуманітарка... бідося, кишенькові гроші як від тіла відриває
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20.04.2023 20:29 Відповісти
Нихуя Вы не понимаете - это НАСЛЕДСТВО от БАБУШКИ БЕНИ для внучка ВОВЫ!!!
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20.04.2023 20:51 Відповісти
vampir i yogo zamok 🧛‍♂️🦇
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21.04.2023 01:27 Відповісти
Dear USA, please arrest Kolomyskiy, the Ukrainian thief oligarch. he steals the money which Ukraine can use to become strong, and you have to pay us this money from your taxpayers'pockets. WOuldn't it be better to arrest the cause of the problem??? 🇺🇸
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21.04.2023 01:35 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦



Ви можете згадати хоч один випадок, коли б слуги Зеленського не брехали? Ну, хіба, коли стверджують, що вода мокра, а вогонь гарячий. Але знаючи цих брехливих недолюдків, не здивуюся, що тієї миті, коли вони це проречуть, або вогонь вихолоне й вода замерзне, або виявиться, що в них і на цю тему придумали якийсь дерибан та розводняк для зелених лохів.

От я позавчора опублікував записаний на камеру поліцейського інцидент, де супружниця сумського депутата облради від слуг Зеленського Олександра Слюсарєва крила матом поліцейських, які зупинили її автівку за порушення правил, і між матюками та погрозами добавляла, що вона дєпутатская жена.

Оскільки зараз часи навіть для слуг-мажорів не зовсім певні - якоїсь миті може знадобитися "сакральна жертва", Слюсарєв умудрився за перший же день після інциденту зразу тричі збрехати:

- Слуга Зеленського свою чинну дружину назвав колишньою - учора було: "Я жена дєпутата!" - а сьогодні вже розлучився?

- Слуга Зеленського збрехав, що його не було в машині, хоча нагрудна камера зафіксувала його морду на задньому сидінні разом з їхньою дитиною.

- Слуга Зеленського збрехав, що якби сидів у тій машині і змовчав, то вже б поклав мандат. Сидів і мовчав, але мандат не поклав.

Оскільки вся ця шантрапа з підворітні пролізли до влади виключно на імені Зеленського, то або він у кожному конкретному випадку розбирається із своїми слугами-бандюками й завтра ми таки взнаємо, що цей Слюсарєв у добровільно-примусовому порядку більше не депутат обласної ради, або це сам Зеленський особисто бикував у тій машині, водночас, як останній боягуз ховався за спиною матюкливої жінки та брехав своїм виборцям.
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21.04.2023 05:31 Відповісти
І нахера нам дармоїди з правоохоронних органів? Якщо постійно за них працюють інші?
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21.04.2023 10:10 Відповісти
Не можна допускати щоб ТБ каналами володіли ті хто має крім українського ще якісь паспорти. Щоб якесь перекотиполе не зомбувало українців. І не допускати, щоб такі фінансували якісь партії.
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21.04.2023 10:42 Відповісти
Владімєрскій квартал, тьфу нє не то, вєчєрній централ, тьфу, теж не то. Ага ось - шапітолій!
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21.04.2023 17:47 Відповісти
 
 