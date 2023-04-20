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57-річна українка Любов з Херсону в Конгресі США: Росіяни змусили мене викопати собі могилу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

любов

Мешканка Херсону на ім’я Любов виступила в Конгресі США з розповіддю про воєнні злочини російської армії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

За словами Любові, російські солдати били її, намагалися зґвалтувати та змусили власноруч викопати собі могилу.

Жінка виступила на слуханнях комітету закордонних справ Палати представників Конгресу, присвячених російським воєнним злочинам. Також про свою історію конгресменам розповів шістнадцятирічний український підліток Роман. Його силою вивезли до Росії, помістили в тамтешню родину й намагалися перевиховати.

Читайте: Мін’юст США активно розслідує російські злочини проти України - заступниця генпрокурора Ліза Монако

Генпрокурор України Андрій Костін, який також був присутній на слуханнях, повідомив, що Офіс генпрокурора зареєстрував близько 80 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів, і на сьогодні українські суди винесли вирок щодо 31 росіянина за воєнні злочини.

"Це більше, ніж воєнні злочини. Це більше, ніж злочини проти людяності. Те, що ми спостерігаємо в Україні, є геноцидом", - заявив у своєму вступному слові голова комітету Майкл Маккол.

Також читайте: Ми задокументували понад 60 випадків зґвалтувань під час окупації Херсона, - генпрокурор Костін

Автор: Ольга Лузан
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на такі "лекції" треба запросити Папу, Сі, Гуттєреша, Лулу...усіх їбаних миротворців!
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20.04.2023 15:16 Відповісти
Постачайте Хаймерсів в 10 разів більше.
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20.04.2023 15:27 Відповісти
Пора в США принять закон об ответственности за отрицание геноцида украинского народа. Что бы рыжий ***** с бандой на конец то сели в тюрьму.
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20.04.2023 15:46 Відповісти
 
 