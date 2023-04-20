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ППО (1825) Повітряні сили (1248) Ігнат (700)

Очікуємо від партнерів не лише комплекси ППО, а й ракети до них. За осінь-зиму знищили 1,5 тисячі повітряних цілей ворога, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

україна,ппо

Україна потребує збільшення постачання як зенітно-ракетних комплексів, так і ракет до них, оскільки восени та взимку ППО витратила велику кількість цих ракет для відбиття масованих атак РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не лише самих комплексів, а й ракет. Тому що видатки ракет доволі серйозні. Восени й взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе і ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО. Це півтори тисячі повітряних цілей ворога. За всю ж війну – ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, гелікоптери) та як мінімум півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони.

Отже, маємо потужне застосування ракет і воно відповідно потребує потужного наповнення. Сподіватимемося, що черговий "Рамштайн" дасть нам хороші результати й принесе гарні новини", - розповів Ігнат. 

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Автор: Марина Макєєва
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ППО без ракет -- це як .
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20.04.2023 15:23 Відповісти
дали покататься
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20.04.2023 15:31 Відповісти
а реактивний асфальт не пройде?
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20.04.2023 15:25 Відповісти
ну да, ну да)
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20.04.2023 15:31 Відповісти
Шановний Ігнат! зайдіть до ОПи. Бо за часів Порошенка були розроблені такі Вільха та Грім2. Запитайте про них у Ермака та Татарова, бо вони їх десь і чомусь поховали....., Як не знайдуть, то йдіть до Малюка. У Дурня нема чого питати, воно як було бовдуром так і лишилось.
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20.04.2023 16:55 Відповісти
 
 