Очікуємо від партнерів не лише комплекси ППО, а й ракети до них. За осінь-зиму знищили 1,5 тисячі повітряних цілей ворога, - Ігнат

Україна потребує збільшення постачання як зенітно-ракетних комплексів, так і ракет до них, оскільки восени та взимку ППО витратила велику кількість цих ракет для відбиття масованих атак РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не лише самих комплексів, а й ракет. Тому що видатки ракет доволі серйозні. Восени й взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе і ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО. Це півтори тисячі повітряних цілей ворога. За всю ж війну – ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, гелікоптери) та як мінімум півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони.

Отже, маємо потужне застосування ракет і воно відповідно потребує потужного наповнення. Сподіватимемося, що черговий "Рамштайн" дасть нам хороші результати й принесе гарні новини", - розповів Ігнат.

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