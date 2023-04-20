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Київрада (454) Трубіцин (45)

Депутати Київради просять забрати у підозрюваного в корупції і здирництві Трубіцина комісію з питань підприємництва

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

трубіцин

Депутати УДАР просять усунути Владислава Трубіцина від керівництва комісією з питань підприємництва та благоустрою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня заява УДАР стосується депутата Ніхто. Кожен з вас, знає хто це. Саме тому, я не бачу сенсу навіть називати його прізвище через те, що він зробив для іміджу Київради. Фракція УДАР вимагає відсторонення цього депутата Ніхто від головування в комісії – депутата, якого звинувачують у прямій корупції, вимаганні та отриманні хабаря від діяльності пересувної торгівлі", - заявив з трибуни депутат Дмитро Білоцерковець.

Він нагадав, що Трубіцин чинив перешкоди на розміщення об’єктів пересувної торгівлі через спеціально створену комісію, яка займалась допуском до участі у торгах лише певних осіб. Білоцерковець також нагадав, що представнику "Слуг" інкримінують хабар у 150 тисяч доларів.

Тому, на думку депутата, Трубіцин не може очолювати комісію, яка займається тим, за що депутата "взяли на хабарі".

Також читайте: Трьом спільникам депутата Київради Трубіцина, якого підозрюють у хабарництві, обрані запобіжні засоби у вигляді тримання під вартою, - САП

У відповідь Трубіцин запитав у Білоцерковця, чи не має він сам підозри НАБУ та паспорту Російської Федерації і чи не є фігурантом справи СБУ про державну зраду.

Керівник фракції "Слуг народу" Андрій Вітренко назвав заяву УДАР "стендапом" з нагоди початку трансляції сесій Київради і нагадав, що має діяти презумція невинуватості.

Водночас депутат від ЄС Леонід Ємець як голова антикорупційної комісії підтримав ініціативу УДАР.

Голосування відбудеться на наступному засіданні Київради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ты хоть не про#бал то, что я тебе давал?.. Отними 10% моей комиссии", - НАБУ опублікувало матеріали у справі депутата "Слуги народу" в Київраді Трубіцина. ВIДЕО

9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.

Також читайте: Обвинуваченого у корупції Трубіцина досі не виключили з фракції "Слуги народу" у Київраді, - Центр протидії корупції

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
іпсо проти найвеличнішого. ми всі знаємо, що корупціонери виїхали, а зе-партія, в повному складі, закінчила інститут порядності та гарних манер в Трускавці
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20.04.2023 15:33
+1
а тут один Юра-клоун накидає на Кличка як першочергову проблему...всі притомні згаюьб з якої партії всі кольоровані крадії
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20.04.2023 15:19
+1
депутати просять.. що? не откатив вам уродам?
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20.04.2023 15:23
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а тут один Юра-клоун накидає на Кличка як першочергову проблему...всі притомні згаюьб з якої партії всі кольоровані крадії
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20.04.2023 15:19 Відповісти
депутати просять.. що? не откатив вам уродам?
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20.04.2023 15:23 Відповісти
ЗЕбіли просто не можуть без зашквар, бо в універі поплавка навіть правильно красти і брати хабарі навчити не можуть!
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20.04.2023 15:23 Відповісти
Нічого святого , як же він тепер ... він ж уже привик
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20.04.2023 15:26 Відповісти
іпсо проти найвеличнішого. ми всі знаємо, що корупціонери виїхали, а зе-партія, в повному складі, закінчила інститут порядності та гарних манер в Трускавці
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20.04.2023 15:33 Відповісти
Тому, на думку депутата, Трубіцин не може очолювати комісію, яка займається тим, за що депутата "взяли на хабарі". Джерело: https://censor.net/ua/n3413347 чому? це ж дуже природно та й завжди так було..., де ж він буде харчуватися, якщо його відсторонять...
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20.04.2023 15:40 Відповісти
А НАБУ. САП куди дивляться?
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20.04.2023 15:50 Відповісти
Ги, це ж офуєнний активіст, друг Авакова.
І, до речі, менший злодій, ніж клячко та інші члени фракції удар.
Коли прокуратура наближається до горла головного київського злодія, він робить вигляд, що ні при чому.
Зовсім не давно вийшли на крадіжки в питанні комп'ютеризації міста.
Начальника того управління призначив клячко по рекомендації гриценка.
Тепер верещить, що той крав по власній ініціативі.
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20.04.2023 16:23 Відповісти
В Київраді одні клоуни. Він же із "сім'Ї" Дерьмака, він же памятник корупції, ну хто ж його посадить. Йому в Ізюмі памятну дошку потрібно ставити з написом - тут починавсяя творчий шлях Трубіцина, потомственного сина лейтенанта Шмідта
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20.04.2023 16:33 Відповісти
І що цікаво, злодії з партії удар разом зі злодіями партії свобода мають в тій раді абсолютну більшість і можуть відсторонити того зеленого злодія простим голосуванням хоч сьогодні.
На кого розраховані їх заяви?
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20.04.2023 16:56 Відповісти
НЕТОНУЩЕЕ............
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20.04.2023 18:30 Відповісти
 
 