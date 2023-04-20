Депутати Київради просять забрати у підозрюваного в корупції і здирництві Трубіцина комісію з питань підприємництва
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Депутати УДАР просять усунути Владислава Трубіцина від керівництва комісією з питань підприємництва та благоустрою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішня заява УДАР стосується депутата Ніхто. Кожен з вас, знає хто це. Саме тому, я не бачу сенсу навіть називати його прізвище через те, що він зробив для іміджу Київради. Фракція УДАР вимагає відсторонення цього депутата Ніхто від головування в комісії – депутата, якого звинувачують у прямій корупції, вимаганні та отриманні хабаря від діяльності пересувної торгівлі", - заявив з трибуни депутат Дмитро Білоцерковець.
Він нагадав, що Трубіцин чинив перешкоди на розміщення об’єктів пересувної торгівлі через спеціально створену комісію, яка займалась допуском до участі у торгах лише певних осіб. Білоцерковець також нагадав, що представнику "Слуг" інкримінують хабар у 150 тисяч доларів.
Тому, на думку депутата, Трубіцин не може очолювати комісію, яка займається тим, за що депутата "взяли на хабарі".
У відповідь Трубіцин запитав у Білоцерковця, чи не має він сам підозри НАБУ та паспорту Російської Федерації і чи не є фігурантом справи СБУ про державну зраду.
Керівник фракції "Слуг народу" Андрій Вітренко назвав заяву УДАР "стендапом" з нагоди початку трансляції сесій Київради і нагадав, що має діяти презумція невинуватості.
Водночас депутат від ЄС Леонід Ємець як голова антикорупційної комісії підтримав ініціативу УДАР.
Голосування відбудеться на наступному засіданні Київради.
9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.
За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.
Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.
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І, до речі, менший злодій, ніж клячко та інші члени фракції удар.
Коли прокуратура наближається до горла головного київського злодія, він робить вигляд, що ні при чому.
Зовсім не давно вийшли на крадіжки в питанні комп'ютеризації міста.
Начальника того управління призначив клячко по рекомендації гриценка.
Тепер верещить, що той крав по власній ініціативі.
На кого розраховані їх заяви?