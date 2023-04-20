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Сумська область (2200) Державна податкова служба (96)

Виробник спецформи для ЗСУ з Сумської області заявляє, що його роботу блокують податківці

Новини Цензор.НЕТ Події

шервул

Компанія "Шервул", яка від початку повномасштабного вторгнення частково перепрофілювала виробництво й відшиває зараз спецформу для ЗСУ та Нацгвардії, заявила про блокування роботи з боку податкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, виробник заявив про адміністративний тиск через блокування податкових накладних та віднесення підприємства до категорії ризикових. Ця ситуація загрожує зривом військових контрактів з Міноборони та Нацгвардією, скороченням чисельності працівників чи взагалі банкрутством.

"Регіональною комісією головного управління державної податкової служби у Сумській області було прийнято рішення по нашому підприємству щодо включення у категорію ризикових. Відповідно, кожна наша податкова накладна на даний час блокується, що не дає можливості нам поставити на прихід сировину й виготовляти продукцію на замовлення Міноборони та іншим військовим частинам, які замовляли військову форму у нашого підприємства", - заявив адвокат компанії Євген Страшок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ситуація з блокуванням податкових накладних не покращується. Розширяється кількість постраждалих підприємств, - гендиректор Advanter Group Длігач. ІНФОГРАФІКА

Він також додав, що санкції Міноборони за недотримання строків постачання кінцевого продукту досить вагомі й це може стати в майбутньому причиною банкрутства підприємства й втратою робочих місць понад 200 працівників.

"Торік було сплачено понад 20 млн гривень лише податку на прибуток. До того ж наша компанія надає допомогу не лише військовим. Ми співпрацюємо з великими мережами українських супермакетів. Ця ситуація взагалі б’є по всій господарській діяльності та повністю шкодить нашій діловій репутації. Ми звернулися до Державної податкової служби України, а також залучили до діалогу обласну військову адміністрацію, яка буде допомагати у комунікації з податківцями. Бо ми не можемо отримати жодних пояснень по конкретних операціях", - додав Страшок.

17 квітня відбулася робоча нарада за участі представників головного управління ДПС у Сумській області, заступника керівника Сумської обласної військової адміністрації, представників правоохоронних органів.

"Ми надали всі документи та пояснення щодо незаконних дій податківців. Вважаємо, що це продовження історії щодо тиску на підприємство. На даний час у нас на виконанні понад вісім договорів з Міноборони, понад три з Нацгвардією на суму понад 120 млн грн... Чекаємо на пояснення податківців у п’ятницю (21 квітня. - Ред.)", - резюмував адвокат.

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Зауважимо, що сумська компанія "Шервул" раніше заявляла про тиск з боку силовиків. Зокрема, на виробника відкрили провадження начебто через несплату податків. Підставою стали 100 млн гривень, які підприємство отримало на свої корпоративні рахунки з держбюджету як податкове відшкодування.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+32
було б непогано дізнатись на кого саме працює наша податкова, на яку країну, я так розумію, що точно не за місцем регістрації...
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20.04.2023 15:48
+29
Сколько еще будут терпеть диверсии Гетьманцева, который фактически курирует налоговую? Неужели он еще недостаточно вреда нанес?
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20.04.2023 15:49
+13
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20.04.2023 15:58
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було б непогано дізнатись на кого саме працює наша податкова, на яку країну, я так розумію, що точно не за місцем регістрації...
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20.04.2023 15:48 Відповісти
Бiла Левиця:
 Сподіваюсь настануть часи,коли наша розвесела гоп-компанія, якій занадто довго все було по-приколу і "по-@уй", буде мріяти про вердикт "злочинна недбалість", аби тільки не "державна зрада".
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20.04.2023 16:11 Відповісти
Сколько еще будут терпеть диверсии Гетьманцева, который фактически курирует налоговую? Неужели он еще недостаточно вреда нанес?
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20.04.2023 15:49 Відповісти
гєтьманцев, ку-ку, тварюка
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20.04.2023 15:49 Відповісти
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20.04.2023 15:58 Відповісти
Які вони убогі,всі,в кого мама є власником всього майна,а воно бідне та нещасне працює в ВРУ,а даже на кусень хліба не заробило,аж сльози на очі навертаються...бідна дитина...
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20.04.2023 18:21 Відповісти
верной дорогой ідет таваріщь гетьманцев а всі посліпли
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20.04.2023 18:48 Відповісти
все зрозуміло...з Рєзніковим не домовились, Гетманцев вписався...
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20.04.2023 15:53 Відповісти
Пісюніст почав швидко будувати сталинский режим... фсбешний пацюк Гетьманцев як може бути досі при владі?
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20.04.2023 15:53 Відповісти
Влада саботує все що може! Напевне таким чином відпрацьовує ''оманські договорняки''! Після війни тих саботажників треба брати в ''оборот''!
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20.04.2023 15:57 Відповісти
Нещодавна був вкид начебто ТОВ "Шервул" найбільший платник податків в Сумській області. Це відверта маячня, якщо не сказати П І З Д Е Ж. Хтось хоче привернути увагу до цього мутного підприємства, або навпаки відволіткти увагу від чогось іншого.
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20.04.2023 16:01 Відповісти
Бачу прогрес. "Шервул" вже НЕ називають найбільшим платником податків Сумщини, це не може не тішити.
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20.04.2023 16:02 Відповісти
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20.04.2023 16:04 Відповісти
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20.04.2023 16:16 Відповісти
А він колись мовчав?Таке враження,що в нього той рот не закривається зовсім,балаболка ця люся...
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20.04.2023 18:24 Відповісти
Ставленик ФСБ і зеленої шобли Гетьманцев продовжує робити все для знищення Української економіки і боєздатності війська, а зелений недо-Наполеон вже третій тиждень не може слова вичавити з себе про те, чому вся влада просякнена російськими спецслужбами і диверсантами!

А чому так? А просто тому, що Х.йло тримає Зе за яйця, бо має запись оманських перемовин, і в разі якщо Боневтік рипнеться, то ці записи просто викладуть у мережу.
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20.04.2023 16:13 Відповісти
Гроші не пахнуть. Це була цитата,якщо що...
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20.04.2023 16:16 Відповісти
мішають ,відповідальному від ОП за гуманітарний напрямок,продавати війскову форму з гуманітарної допомоги, від Західних партнерів .
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20.04.2023 16:41 Відповісти
а чего вы хотите от зеленых гнид, которые готовили страну к ликвидации и назнвчают на должности по указке ФСБ?
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20.04.2023 18:18 Відповісти
Настав час звикати, що податковці, це 5-я клонна Московіі в Україні.
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20.04.2023 18:23 Відповісти
За блокуванням податкових накладних щодо Тов "Шервул" є конкретні прізвища. Коли зупинити підприємство, яке шиє форму, іншу амуніцію для ЗСУ, НГУ- це або державна зрада через економічний саботаж, або платна робота на конкурентів, але від цього склад злочину не пропадає. А коли за цим насправді торчать вуха русні через ДПА, то гляди це виникне ще на кількох підприємствах країни і 100-200 тис. вояк стануть голими або обдертими, чи будуть доносити те що мають в окопах, бруді і порване. За такі речі потрібно не на сайті ЦН обговорювати, а уже наступного дня ДБР повинна провести обшуки у ДПА і затримати конкретних злочинців.
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20.04.2023 18:30 Відповісти
баканов напрацювався тепер гетьманцеви вірні соратники медведчуків доки це триватиме любі дру3і
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20.04.2023 18:45 Відповісти
Не відніс в Офіс "документи"?
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20.04.2023 18:56 Відповісти
У меня такое впечатление что правительство сговорилось с рашистами имитировать оборону чтобы НАТО истощило свои запасы а рашка и китаезами вышля в дамки на мировой арене. В таком случае нас не утешит что рашка станет вассалом Китая, потому что сами мы останемся без сил.
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20.04.2023 19:51 Відповісти
Необхідно оприлюднювати і фіксувати саботажників поіменно. Це потрібно пенітенціарній системі для планування і забезпечення необхідної кількості тюремних місць, бо альтернатива то є смертна кара. Кількість Іуд, мародерів і саботажників зашкалює, звичайних колаборантів не враховую.
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20.04.2023 19:53 Відповісти
От цікаво, на якому з каштанів Києва повісять цю мразоту Гетьманцева,
Ця **** просто послідовно нищить все українське:. бізнес, волонтерів і армію
І ще цікаво, чому ця фсбЕшна пика досі робить у ВР
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20.04.2023 21:15 Відповісти
 
 