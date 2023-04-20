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Новини За кордоном
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Китай (1920) Росія (47203) тероризм (2785) Грем (23)

Росію слід оголосити державою-спонсором тероризму, щоб стримати Китай, - сенатор Грем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

грем,ліндсі

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму, щоб вплинути на поведінку Китаю та застерегти його.

Про це він заявив під час слухань у юридичному комітеті Сенату США щодо російської відповідальності за злочини в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

На його думку, імовірним є надання Китаєм летальної допомоги Росії. "І якщо вони це зроблять, я хотів би, щоб вони зіткнулися з санкціями, передбаченими за сприяння державі-спонсору тероризму. Ми маємо шанс стримати Китай, оголосивши Росію державою-спонсором тероризму", - зазначив Грем.

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Він закликав Конгрес уникнути, на його думку, таких же помилок, як перед повномасштабним вторгненням Росії, коли "ми посилали росіянам невірні сигнали. Я не хочу надсилати невірний сигнал китайцям. Я хочу, щоб Китай знав, що згідно із законодавством США, Росія є державою-спонсором тероризму, і ви допомагаєте їм на свій страх і ризик."

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Також Грем запитав у заступниці генпрокурора США Лізи Монако про ймовірне переслідування російського президента Володимира Путіна з боку Інтерполу: "Як ви вважаєте, чи було б виправдано видати "червоне повідомлення" Інтерполу для Путіна?". На це запитання Монако відповіла: "Я вважаю, що це, безперечно, виправдано. Я думаю, що він має пройти через процес. Міжнародний Кримінальний Суд, я думаю, міг попросити Інтерпол видати це "червоне повідомлення." Також вона зазначила, що у США вважають Путіна воєнним злочинцем.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Саме час! Прошу
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20.04.2023 15:55
+7
Грема в Президенти США!
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20.04.2023 16:19
+6
Дякуємо США !!! Боже бережи Америику !!!
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20.04.2023 16:00
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20.04.2023 15:55 Відповісти
спізнюєтесь принаймні на рік...
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20.04.2023 16:00 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америику !!!
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20.04.2023 16:00 Відповісти
Так хто ж вам не дає таке зробити?
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20.04.2023 16:01 Відповісти
Байден мабуть гальмує. Хоче ще раз заглянути в очко Пу.
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20.04.2023 16:03 Відповісти
Сказала свіжеспечена Сулима
В очко ***** періодично заглядає рудий додік Трампон. А Байден - наш хлопець.
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20.04.2023 16:08 Відповісти
Респи вже навіть не сприймаються серйозно після того, як вони висунули руду бєлку від своєї партії. Расист, гомофоб, сексист, моделайзер, шахрай, як такий мудень зміг стати президентом Америки, і досі не розумію.
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20.04.2023 16:11 Відповісти
Це допис типового виборця зеленого кодла, що свято вірить у все що йому вливають у мізки.
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20.04.2023 18:43 Відповісти
Пішов нахій

Я - рафінований Порохобот!
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20.04.2023 19:19 Відповісти
Грема в Президенти США!
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20.04.2023 16:19 Відповісти
Так он же трампист
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21.04.2023 00:48 Відповісти
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем - найкраща кандидатура для респ.партії на майбутніх виборах Президента США!
Але чомусь нині в членах цієї партії - більшість лохторату...
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20.04.2023 18:06 Відповісти
 
 