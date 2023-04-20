Членство України в НАТО буде на порядку денному саміту у Вільнюсі, - Столтенберг

Членство України в НАТО буде на порядку денному саміту у Вільнюсі, проте зараз головне для Альянсу - забезпечити перемогу України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не сумнівається, що Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі порушить питання членства України та гарантій безпеки для України, тому це буде серед пріоритетів порядку денного саміту.

"Однак зараз головною метою НАТО має бути забезпечення того, щоб Україна перемогла, оскільки це єдиний шлях до того, щоб вести осмислену дискусію щодо майбутнього членства України", - наголосив Столтенберг.

Читайте: На саміті НАТО Україна очікує ухвалення пакета гарантій безпеки, - Зеленський

Вні також додав, що місце України в НАТО і що спільними зусиллями союзників цієї мети буде досягнуто.

Столтенберг зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу.

"Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Альянс стоїть із вами сьогодні, завтра й стоятиме так довго, як буде потрібно", – запевнив він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Читайте також: Наша підтримка уможливлює вступ України до НАТО, - Столтенберг