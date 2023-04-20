Країни G7 обговорюють майже повну заборону експорту до Росії, - Bloomberg
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Деякі ключові партнери України, зокрема США, обговорюють можливість майже повністю обмежити експорт товарів до Росії.
Про це Bloomberg повідомили поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, наразі ідею обговорюють країни G7. Вони мають намір залучити до реалізації Євросоюз.
Пропозиція досі обговорюється і може змінитися, кажуть джерела. Рішення може бути схвалене на травневому саміті "Групи семи" в Японії.
В такому разі санкційна політика помітно посилиться, будуть заборонені будь-які поставки до РФ, крім низки виключень. Наразі дозволені всі поставки, крім підсанкційних товарів.
Наразі партнери визначаються щодо виключень. За даними одного з джерел Bloomberg, це, скоріше за все, будуть ліки та сільськогосподарська продукція, включаючи харчові продукти.
Видання зауважує, що для набуття чинності в ЄС, нові критерії мають бути прийняті всіма членами, а це може спровокувати гостру дискусію, з огляду на ймовірну негативну реакцію компаній, які досі експортують товари до Росії, також існує ризик помсти з боку Москви.
За умов запровадження майже повного ембарго на експорт, значна частина решти торгових потоків до Росії зникне. Представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати перспективи такого кроку.
Bloomberg вказує, що санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту з ЄС і G7 до Росії, обмеживши все, від електроніки до предметів розкоші. За даними женевського Trade Data Monitor, досі поставляються товари з Європи, США, Канади та Японії на 66 мільярдів доларів. Члени G7 стурбовані, що це надто велика користь для економіки Путіна під час війни, особливо в той час, як Москва знаходить способи обійти санкції, щоб ввозити товари через треті країни.
Росія у відповідь на санкції ввела заборону на власний експорт і періодично скорочувала постачання енергоресурсів до Європи. ЄС буде особливо вразливим до обмежень на такі товари, як мідь. Bloomberg припускає, що майже повна заборона на експорт до Росії може ще більше зблизити Москву з Китаєм, оскільки їй доведеться шукати альтернативу.
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С Казахстаном и Беларусью у кацапов полный бесконтрольный обмен товара, но даже если ЕС вдруг захочет потерять и эти рынки, то всегда есть Турция и Китай, а через них в четвертую страну и затем к кацапам.
Запретить надо импорт из оркостана, который даёт им доллары и евро, на которые они закупают чипы и запчасти для вооружений (вполне себе гражданского использования, уже давно нету разницы между ними, даже гражданские куда новее и не менее надежны) в Китае, Иране и других странах. А зачем запрещать экспорт предметов роскоши для окров? Пускай оркосамка-жена какого-то олигарха покупает брильянты или итальянскую мебель по цене квартиры. Это же очень выгодно нам всем. Из оркостана выводится валюта, рубль слабеет, каждый кацап становится беднее, а свободных долларов все меньше и за них будет больше грызни между кацапами. Такая оркосамка, которая уничтожила двести тысяч долларов на элитный алкоголь и мебель, дает пользы больше, чем 10 представителей оппозиции, которые уехали в Грузию и ничего там не делают из полезной работы. В чем вообще смысл запрета экспорта для орков предметов роскоши и других бесполезных для войны изделий? Это же десятки миллиардов дополнительной валюты, которые легко могут пойти на войну. Те, кто это предлагает, скорее всего завербованы кацапами или являются полезными идиотами. Я же знаю, как ведут себя жены олигархов из числа бывших эскортниц. Они обязательно будут тратить все бабки своего мужа до конца, была бы куда их тратить. Пускай тратят и живут в роскоши, а курс доллара растет до 200 или 300 рублей из-за них.
Експортувати можете - тільки щоб жодної детальки вашого експорту не була би можливість використати її для виготовлення зброї та для іншого касапського експорту їхнього виробництва в треті країни світу!