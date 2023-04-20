Країни G7 обговорюють майже повну заборону експорту до Росії, - Bloomberg

Деякі ключові партнери України, зокрема США, обговорюють можливість майже повністю обмежити експорт товарів до Росії.

Про це Bloomberg повідомили поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, наразі ідею обговорюють країни G7. Вони мають намір залучити до реалізації Євросоюз.

Пропозиція досі обговорюється і може змінитися, кажуть джерела. Рішення може бути схвалене на травневому саміті "Групи семи" в Японії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 застерігає від воєнної допомоги РФ: Доведеться заплатити "високу ціну"

В такому разі санкційна політика помітно посилиться, будуть заборонені будь-які поставки до РФ, крім низки виключень. Наразі дозволені всі поставки, крім підсанкційних товарів.

Наразі партнери визначаються щодо виключень. За даними одного з джерел Bloomberg, це, скоріше за все, будуть ліки та сільськогосподарська продукція, включаючи харчові продукти.

Видання зауважує, що для набуття чинності в ЄС, нові критерії мають бути прийняті всіма членами, а це може спровокувати гостру дискусію, з огляду на ймовірну негативну реакцію компаній, які досі експортують товари до Росії, також існує ризик помсти з боку Москви.

За умов запровадження майже повного ембарго на експорт, значна частина решти торгових потоків до Росії зникне. Представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати перспективи такого кроку.

Також читайте: Країни G7 домовилися посилити контроль за дотриманням антиросійських санкцій і краще реагувати на постачання зброї до РФ

Bloomberg вказує, що санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту з ЄС і G7 до Росії, обмеживши все, від електроніки до предметів розкоші. За даними женевського Trade Data Monitor, досі поставляються товари з Європи, США, Канади та Японії на 66 мільярдів доларів. Члени G7 стурбовані, що це надто велика користь для економіки Путіна під час війни, особливо в той час, як Москва знаходить способи обійти санкції, щоб ввозити товари через треті країни.

Росія у відповідь на санкції ввела заборону на власний експорт і періодично скорочувала постачання енергоресурсів до Європи. ЄС буде особливо вразливим до обмежень на такі товари, як мідь. Bloomberg припускає, що майже повна заборона на експорт до Росії може ще більше зблизити Москву з Китаєм, оскільки їй доведеться шукати альтернативу.