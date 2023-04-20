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Путін знищив найбільш боєздатну частину армії РФ, пославши її в Україну, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор Путін, коли відправив їх воювати проти України.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі війська РФ можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції. В цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.

"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", - зауважив Юсов.

Представник воєнної розвідки України наголосив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне путін, пославши у м’ясорубку", - підсумував Юсов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Не путін знищив, а ЗСУ
Путін про це навіть не здогадувався......
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20.04.2023 16:57
+14
Х**ло надіялось на кротів у нашій владі а про ЗСУ навіть не подумало.
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20.04.2023 17:02
+8
А наша влада здала Азов і морську піхоту в Маріуполі, відправила в мясорубку добровольців і тероборону
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20.04.2023 17:00
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Не путін знищив, а ЗСУ
Путін про це навіть не здогадувався......
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20.04.2023 16:57 Відповісти
Х**ло надіялось на кротів у нашій владі а про ЗСУ навіть не подумало.
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20.04.2023 17:02 Відповісти
Так дотрындимся до того, шо пыню объявим героем в стане врага.
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20.04.2023 16:58 Відповісти
Колєго , а ти що не знав, що пукін агент ЦРУ ?
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20.04.2023 17:16 Відповісти
путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за рік знищив кадрову російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "руского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, а імперія остаточно розпастись.
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20.04.2023 18:12 Відповісти
А наша влада здала Азов і морську піхоту в Маріуполі, відправила в мясорубку добровольців і тероборону
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20.04.2023 17:00 Відповісти
адво кат офіс, добровольці і тероборона повинні постійно знаходитися в Закарпатській області?
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20.04.2023 17:15 Відповісти
Пішов на хер шостий номер !
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20.04.2023 17:17 Відповісти
20.04.2023 "Так буде з кожним": бійці ТрО Харкова знищили снайпера РФ в Бахмуті (відео)

Харківські мінометники 247-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожого снайпера в районі Бахмута.

Відео влучної роботи мінометників опублікував 247-ий Окремий батальйон ТрО Харкова. Бійці зазначили, що роботу харківських мінометників коригував дрон.
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20.04.2023 17:25 Відповісти
але в них залишається артилерія, танки, далекобійні ракети, флот з їхніми грьобаними калібрами та безліч тупих, ненажерливих виродків, які радо йдуть подихати за свого фюрера...
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20.04.2023 17:00 Відповісти
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20.04.2023 17:03 Відповісти
тогда тебе стоит беречь свои чемоданы...
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20.04.2023 17:11 Відповісти
запізнився будьоний. данілов вже про це інформував зелохторат
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20.04.2023 17:09 Відповісти
Svyse 500 tysiac soldat eto pogybsije i ranejije u kacapov
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20.04.2023 17:10 Відповісти
эта фтавая))) армия мира напоминает мне анекдот про мальчика с огромной башкой...
он выглядывал ей над забором и пугал прохожих...!
и вот это подло решило видно вылезти...)))\дальше результат не по анекдоту...)\
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20.04.2023 17:19 Відповісти
Почему Путин не дождался когда Украина на него нападёт? Все страны помогали бы ему, давали бы оружие, деньги, приглашали на все Совбезы ООН, выступал бы он во всех зарубежных парламентах, чествовали бы его как лидера страны борящейся с фашизмом на своей территории. Не вытерпел.

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20.04.2023 18:27 Відповісти
На пУтін
А *****
Воно ****** вродилось
Воно ним і здохне
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20.04.2023 21:09 Відповісти
чергова хвора мосКАЛьська "логіка"! мосКАЛів нищить УКРАЇНСЬКА АРМІЯ, а не пукін!!!!
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21.04.2023 02:41 Відповісти
 
 