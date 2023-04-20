Путін знищив найбільш боєздатну частину армії РФ, пославши її в Україну, - ГУР МО

Найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор Путін, коли відправив їх воювати проти України.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі війська РФ можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції. В цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.

"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", - зауважив Юсов.

Представник воєнної розвідки України наголосив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне путін, пославши у м’ясорубку", - підсумував Юсов.

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