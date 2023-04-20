Путін знищив найбільш боєздатну частину армії РФ, пославши її в Україну, - ГУР МО
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Найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор Путін, коли відправив їх воювати проти України.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі війська РФ можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції. В цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.
"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", - зауважив Юсов.
Представник воєнної розвідки України наголосив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.
"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне путін, пославши у м’ясорубку", - підсумував Юсов.
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Путін про це навіть не здогадувався......
Харківські мінометники 247-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожого снайпера в районі Бахмута.
Відео влучної роботи мінометників опублікував 247-ий Окремий батальйон ТрО Харкова. Бійці зазначили, що роботу харківських мінометників коригував дрон.
он выглядывал ей над забором и пугал прохожих...!
и вот это подло решило видно вылезти...)))\дальше результат не по анекдоту...)\
А *****
Воно ****** вродилось
Воно ним і здохне