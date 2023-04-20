Нездатність ЄС реалізувати своє рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України засмучує, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС реалізувати спільну закупівлю боєприпасів засмучує.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Засмучує неспроможність ЄС реалізувати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у галузі безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - наголосив він.

Раніше видання Politico повідомило, що Франція та Польща "сперечаються, оскільки посли не змогли врегулювати питання про те, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України".

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