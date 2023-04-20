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Нездатність ЄС реалізувати своє рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України засмучує, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС реалізувати спільну закупівлю боєприпасів засмучує.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Засмучує неспроможність ЄС реалізувати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у галузі безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - наголосив він.

Раніше видання Politico повідомило, що Франція та Польща "сперечаються, оскільки посли не змогли врегулювати питання про те, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України".

Читайте: Боєприпаси для України можна закуповувати поза межами ЄС, - посол Естонії Кууск

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
А на що здатні ви, окрім як красти та критикувати союзників?
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20.04.2023 17:16
+16
А три роки ''зелений асфальт'' тебе не засмучував???
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20.04.2023 17:30
+15
Ну он, засмучуються. Треба було своє виробництво налагоджувати, а не покладатись на союзників.
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20.04.2023 17:22
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А на що здатні ви, окрім як красти та критикувати союзників?
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20.04.2023 17:16 Відповісти
Ну он, засмучуються. Треба було своє виробництво налагоджувати, а не покладатись на союзників.
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20.04.2023 17:22 Відповісти
піду розплачуся--засмутили кулебу......
ати хто такий? зелене чмо з міністерства? що ти зробив? аварію в київі
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20.04.2023 18:26 Відповісти
Не може бути у єрмака нормального міністра, всі покидьки.
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20.04.2023 20:18 Відповісти
Як же мені було б добре одразу бути таким же розумним, як моя дружина потім...
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20.04.2023 17:27 Відповісти
коли оборонпромом керує ділєтант, аферіст і ссучєне рузьке чмо , длбойопу кулібє залишається критикувати Європу.
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20.04.2023 17:27 Відповісти
То Польща з Германією та іншими партнерами тусуються на стороноі?
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20.04.2023 17:35 Відповісти
Справедливости ради ЕС - это союз суверенных государств, и определять их позиции Брюссель не вправе, в том числе и в вопросах совместных закупок
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20.04.2023 17:35 Відповісти
Це спільна рішення ЄС. Якщо таке рішення прийняли, то треба виконувати а не вовтузитись з тими замовленнями.
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20.04.2023 17:47 Відповісти
А три роки ''зелений асфальт'' тебе не засмучував???
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20.04.2023 17:30 Відповісти
вы не понимаете , это другое ..............
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20.04.2023 17:31 Відповісти
начальнику міньєтчиць, хочу повідомити тобі, зеленій портянці, що найбільше у цій ситуації засмучує те, що твій, прости Господи, шеф разом зі своїм начальником дєрьмаком, не закуповували ********** для війська тоді, коли це можно було спокійно без авралу робити. а ще нагадаю тобі, зелений вилупку, що от припинити усі військові програми - а надто ракетну - твоїм начальникам якраз дуже вдалося...
і наостанок, кулебо, скажу тобі, йолопу - найбільше засмучує те, що ані твоя зе-лупа, ані його дєрьмак, аніхто інший із зеленого кодла досі не потрапили на лаву підсудних (а ще краще до розстрільного рова); дуже шкода, кулебо, що кацапи голову відтяли нещасному солдату. якби її відтяли твоєму зеленому уйобку у спортивних штанях або його дєрьмаку, то це відео було б найкращим відео мого життя. бо воно було би про те, про що ви, зелені тварюки, так любите просторікувати, а саме про справедливість. й те, що вам ваші непотрібні нікчемні бошки досі не відтяли - оце найбільше прикро!!
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20.04.2023 17:30 Відповісти
1000000000%
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20.04.2023 18:30 Відповісти
небажання України виводити корупцію, незабаром заставить західні країни перестати допомагати Україні.Злодюгам допомагати неможна ..приклад Афганістан Ірак Лівія.
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20.04.2023 17:34 Відповісти
Слуги геть злетіли з котушок. Два посади, дві зарплати - будем весело гуляти!
https://www.youtube.com/watch?v=6Lxaytc-3Pk
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20.04.2023 17:45 Відповісти
А ви такі зібрані,та згуртовані....зелена шобла ворує,так,що весь світ за голову хапається!
Якби не тотальна корупція на чолі янелоха,то все б було інакше!
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20.04.2023 17:51 Відповісти
Зі зрадниками на таких посадах ми ще очікуємо перемоги ?
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20.04.2023 18:01 Відповісти
 
 