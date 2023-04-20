Нездатність ЄС реалізувати своє рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України засмучує, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС реалізувати спільну закупівлю боєприпасів засмучує.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Засмучує неспроможність ЄС реалізувати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у галузі безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - наголосив він.
Раніше видання Politico повідомило, що Франція та Польща "сперечаються, оскільки посли не змогли врегулювати питання про те, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України".
Топ коментарі
+19 mrSmith
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+16 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+15 Марина Нєчаєва 65f96ff6
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ати хто такий? зелене чмо з міністерства? що ти зробив? аварію в київі
і наостанок, кулебо, скажу тобі, йолопу - найбільше засмучує те, що ані твоя зе-лупа, ані його дєрьмак, аніхто інший із зеленого кодла досі не потрапили на лаву підсудних (а ще краще до розстрільного рова); дуже шкода, кулебо, що кацапи голову відтяли нещасному солдату. якби її відтяли твоєму зеленому уйобку у спортивних штанях або його дєрьмаку, то це відео було б найкращим відео мого життя. бо воно було би про те, про що ви, зелені тварюки, так любите просторікувати, а саме про справедливість. й те, що вам ваші непотрібні нікчемні бошки досі не відтяли - оце найбільше прикро!!
https://www.youtube.com/watch?v=6Lxaytc-3Pk
Якби не тотальна корупція на чолі янелоха,то все б було інакше!