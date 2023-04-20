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Україна просить Туреччину заарештувати судно з ячменем, яке прибуло з окупованого Криму, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерна,bomustafa,вивезення

Українська влада просить Туреччину заарештувати судно з ячменем, який було вивезено з окупованого Криму.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, йдеться про судно Bomustafa O, яке під прапором Панами прибуло до турецького чорноморського порту Самсун. На його борту було 19 тисяч тонн ячменю. Днями раніше українська прокуратура написала турецькій владі лист із проханням заарештувати судно, заявивши, що він вантажив ячмінь у порту окупованого Криму, передають Крим.Реалії.

Видання зазначає, що російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих материкових територій до Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган анонсував переговори з Путіним щодо експорту зерна та російських добрив

Раніше агентство Associated Press та фонд Frontline у спільному розслідуванні встановили, що Росія могла викрасти українського зерна на суму щонайменше 530 мільйонів доларів.

Українська прокуратура вже повідомила про підозри російському "міністру сільського господарства" Криму, директору компанії-власника кораблів РФ та 6 капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України). За версією українського слідства, всі вони були причетні до перевезення награбованого зерна через окупований Крим.

Автор: Анна Судак
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На этом судне кацапский спецназ альфа и вымпел сидит, если от них что-то еще осталось после Гостомеля? Или вдруг на торговом судне стали разрешать ставить зушки с авенджерами? Почему мы попрошайничаем кого-то арестовать, а не наламываемся с группой захвата на катерах или вертолетах до момента захода в территориальные воды Турции, берем пробы зерна и получаем доказательства по минеральному составу, что это чистейший крымский товар? Та даже если кацапский товар, то у нас есть судебный ордер по нафтагазу, груз и сам корабль пойдет в счет уплаты компенсаций и так до тех пор, пока не выплатят всю сумму компенсаций. Каждый день кацапские торговые суда под разнообразными флагами приносят по полмиллиарда долларов для ***** в проруби, которые идут на войну. Пора положить конец этому источнику дохода, заставить кацапов собрать все свои вмф для охраны торговых судов, включая и подлодки с ядерными ракетами ради парочки торпед у них. Когда запахнет потерей миллиардов, кацапы вообще все свои корыта заберут из Черного моря и отправят к Тихому океану для защиты своих танкеров. Вор прямо на своем горбу несет награбленное у нас, а мы пальцем в него тычем и просим чужих дядек нам помочь. Позор какой-то.
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20.04.2023 17:37 Відповісти
Як це зробити технічно? У яких водах?
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20.04.2023 17:41 Відповісти
мы не вламываемся потому что много демагогов в интернете с польским ай-пи...потому что уважаем международное право, а наши ССОшники выполняют боевые задачи на фронте и не только...
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20.04.2023 18:40 Відповісти
Звісно , що ячмінь украінський , тільки потрібна згода на арешт
президента Ердогана !!

Подивимось , на фінал цього арешту !!
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20.04.2023 17:49 Відповісти
Просить?
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20.04.2023 18:00 Відповісти
А шо, є фізична можливість "вимагати"?
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20.04.2023 18:26 Відповісти
ну, сидячі в інтернеті і тупаючи ніжкою, чому б не повимагати
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20.04.2023 18:41 Відповісти
тест на зрелость Єрдогана
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20.04.2023 18:37 Відповісти
Три тижні до першого туру президентських виборів у Туреччині:
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23.04.2023 17:04 Відповісти
 
 