Залужний обговорив пріоритети щодо постачання Україні озброєння з командувачем ЗС НАТО в Європі Каволі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив пріоритети у постачання озброєнь, техніки та боєприпасів із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Залужний написав на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову із Каволі... Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті", - йдеться у повідомленні.

Сказано також, що Залужний із Каволі домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти.

Наприкінці Залужний подякував за стійку підтримку та допомогу.

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