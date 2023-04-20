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допомога і підтримка (836) Каволі (28) Залужний (586)

Залужний обговорив пріоритети щодо постачання Україні озброєння з командувачем ЗС НАТО в Європі Каволі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

залужний,каволі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив пріоритети у постачання озброєнь, техніки та боєприпасів із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Залужний написав на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову із Каволі... Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті", - йдеться у повідомленні. 

Сказано також, що Залужний із Каволі домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти.

Наприкінці Залужний подякував за стійку підтримку та допомогу.

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Сподіваюся що боневтік , та пика д'єрмака були відсутні!
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20.04.2023 17:32 Відповісти
Віримо ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.04.2023 17:47 Відповісти
единому Залужному і вірю .. він не так як генштаб ігнат будений і вся інші зелена шваль хавальніки розявлять і киздять
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20.04.2023 18:18 Відповісти


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20.04.2023 19:56 Відповісти
 
 