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Новини Політика України
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Шабунін (459) Роттердам+ (169)

Судді Верховного Суду Фомін, Булейко та Іваненко ухвалили рішення, яке може призвести до закриття справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн. Сліди ведуть до ОП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ольга,ігор,сергій,фомін,іваненко,булейко

Судді Верховного Суду Сергій Фомін, Ольга Булейко та Ігор Іваненко ухвалили рішення, яким вирішили зараховувати у строки досудового розслідування час, поки справа була закрита, навіть через незаконність закриття. Таким чином, дуже багато резонансних справ, зокрема щодо Роттердам+, яку закривали і поновлювали 4 рази, будуть закриті заднім числом через закінчення строків досудового розслідування.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"На фото — судді Касаційного кримінального суду ВС Сергій Фомін, Ольга Булейко та Ігор Іваненко.

І вони успішно допомагають Ахметову у його спробах поховати перший епізод справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн.

І, схоже, роблять вони це разом з частиною ОП (див. нижче).

Рішення суддів стосується звичайної справи про порушення дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ).

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Проте у ньому судді фактично фіксують наступне: якщо прокурори справу закривають, а потім керівник відновлює (наприклад, через незаконність закриття), то час, поки ця справа лежала без діла, ВРАХОВУЄТЬСЯ у строки досудового розслідування.

Хоча в КПК такі норми просто відсутні.

Що в результаті? Тепер ми матимемо ще більше справ, які закриватимуться за збігом строків розслідування. І в багатьох справах ці строки збіжать заднім числом просто через врахування такої позиції ВС.

Роттердам+, нагадаю, закривали 4 рази! Кожного разу ми буквально вигризали скасування незаконних рішень. І ось тепер через суддів Верховного Суду перший епізод справи можуть просто закрити. Тепер назавжди.

Так само під загрозою опинилися десятки інших кейсів з подібною історією.

Я впевнений, що це рішення судді прийняли не без погодження згори. Відбулося це за погодження з керівництва ВС чи вище – ми ще зʼясуємо.

Але є важлива деталь. Менеджерів ДТЕК представляють "Креденс", одним із засновників яких є Олег Татаров. Той же Татаров був адвокатом Ахметова, і навіть ходив з ним до НАБУ.

Тому сліди цього рішення вже якось геть впевнено ведуть до ОП", - розповів Шабунін.
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Топ коментарі
+25
Агов, довпойопи73%, що там ваш роттердам+ і барига на крові чому не сидить? Чи знову вас ****** парєніь із народа?
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20.04.2023 18:44
+25
Всі дороги ведуть в Рим ОПу, до Найзеленішого блазня.
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20.04.2023 18:45
+23
Барига на крові десятків тищ невинно убієнних обов"язково сяде.
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20.04.2023 18:49
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от таке кривосуддя
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20.04.2023 18:40 Відповісти
та може то Шабуніну треба хоч раз в житті прочитати підручник з економіки ?

бо воно далі може навіть за відновлення статті СРСР про спекуляцію пердіти
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20.04.2023 19:46 Відповісти
жабуня етнічний кацап, в його біографії, що у відкритому доступі чомусь сцикливо замовчується його походження і інформація про батьків. але жабунін це 100500% не українське прізвище, більш за все що його батько понавезена кацапська худоба з військових чи спецслужб ще при сисисирі. воно ж і дня ніде не працювало, а пристороїлось вчити як треба жити.
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20.04.2023 21:57 Відповісти
хтось здивований? хоч один здивований є ?
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20.04.2023 18:42 Відповісти
Я здивований, що розслідування ще повністю не поховане.
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20.04.2023 19:20 Відповісти
в ротер дам, через попенгаген
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20.04.2023 18:43 Відповісти
Агов, довпойопи73%, що там ваш роттердам+ і барига на крові чому не сидить? Чи знову вас ****** парєніь із народа?
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20.04.2023 18:44 Відповісти
Барига на крові десятків тищ невинно убієнних обов"язково сяде.
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20.04.2023 18:49 Відповісти
Всі дороги ведуть в Рим ОПу, до Найзеленішого блазня.
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20.04.2023 18:45 Відповісти
даже самые тупые в оп поняли, что ущерб нужно минимизировать и заканчивать, иначе издержки репутации от теребения этого ротердама будут катастрофические
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20.04.2023 18:47 Відповісти
вам не нравятся судьи "украинского" пещерного суда? - просто вы не умеете их готовить
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20.04.2023 18:50 Відповісти
порядні люди такого не вживають.. їх треба маскалям скормити
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20.04.2023 20:50 Відповісти
хто б сумнівався що там вуха татарова, цим рішенням він і свою сраку прикриє щодо розслідування що у НАБУ забрали.. скільки вже можна його там тримати? ну токсичні вони, єрмак, татаров, тимошенко, хто там ще? зеленський ще поки продається, не такий токсік, ну цих то треба знімати, а краще показово посадити..
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20.04.2023 18:56 Відповісти
Цей персонаж іпанутий на всю голову.
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20.04.2023 18:56 Відповісти
І шо ми нє в НАТО???
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20.04.2023 18:57 Відповісти
Лайки все подолають
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20.04.2023 18:58 Відповісти
майже всі інстанції і даже Верховний суд, згідні, що справа надумана й неадекватна по своїй суті... лише один шабунін випробовує роги на міцність
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20.04.2023 18:59 Відповісти
Не, тут до багатьох сільських теж не дійшло.
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20.04.2023 19:01 Відповісти
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20.04.2023 19:01 Відповісти
тут одна помилка в тексті - сліди ведуть не в ОП, а до ОПГ...
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20.04.2023 19:04 Відповісти
"Важко знайти чорну кішку в чорній кімнаті, особливо коли її там не має..."
Може не варто вже 5й раз відкривати цю 'затаскану' справу, чи шабунін все ж таки хоче знайти нового суддю "кірєєва"?
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20.04.2023 19:15 Відповісти
А хтось підкаже, коли з'явилась схема ротердам+?
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20.04.2023 19:17 Відповісти
Разом з переходом до капіталізму.
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20.04.2023 19:20 Відповісти
Перше, що доведеться зробити наступним депутатам, скасувати всі терміни давності на всі кримінальні справи навіть заднім числом починаючи десь з 2009 року. Друге це обов'язкове притягнення до відповідальності отаких суддів, прокурорів і посадовців, як співучасників злочину. Похорони корупції мають бути пишними і масовими.
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20.04.2023 19:18 Відповісти
Строки давності заднім числом не можуть бути скасовані. Це буде грубим порушенням Конституції, Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і ще мільйона документів. Закон і революційна доцільність - як правило, не одне і те саме.
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20.04.2023 20:02 Відповісти
ти адвокат діявола
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20.04.2023 20:52 Відповісти
Ви помиляєтеся.
Але, якби не помилялися, то я б відповів так : "Навіть диявол має право на адвоката !"
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21.04.2023 01:12 Відповісти
я б таких зібрав на острові всіх і там тримав -сперечайтесь поки не здохнете
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21.04.2023 05:41 Відповісти
Сподіваюсь європейські інституції зрозуміють і підтримають, як необхідну міру, бо це гуманніше ніж розстрілювати. А злочинці ще й дякувати будуть.
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20.04.2023 20:56 Відповісти
Не зрозуміють і не підтримають, повірте.
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21.04.2023 01:24 Відповісти
В принципі я теж так думаю. Вони скажуть - краще порозстрілюйте і не затягуйте
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21.04.2023 18:47 Відповісти
А потім ще скажуть : "Якщо хочете в ЄС, то посадіть тих, хто розстрілював, бо у нас верховенство права. Або видайте нам в Гаагу, ми самі посадимо. А вас тоді в ЄС візьмемо без перших, але і без других."

І ті, хто у нас будуть вже "треті" других видадуть . . .
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21.04.2023 21:28 Відповісти
Розумно. Треба трохи рашистських ********* десь, типу Гуантанамо, заникати. Їх і видамо, хоч якась користь буде з непотребу.
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22.04.2023 00:11 Відповісти
радного ахмєтича не дадуть в обіду
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20.04.2023 19:28 Відповісти
У Коломойського є замок у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі - "Схеми"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/20/7398715/
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20.04.2023 19:35 Відповісти
Юлєфани! Впірод!
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20.04.2023 19:56 Відповісти
Схеми закупівлі з 2019 року набагато шкідливіші для України за той Ротердам +,тому хлопці хочуть не надати приводу для розслідувань в подальшому своїх витівок.
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20.04.2023 19:36 Відповісти
Шабунін, та поступи вже на юридичний факультет, задовбав ти своїми постійними воплями. Є ДВА ВИКЛЮЧНИХ ВИПАДКИ, ЩО НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ У СТРОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ : ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ І ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ - ч. 5 ст. 219 КПК України. Більше винятків немає !!!! Суд повинен діяти суворо на підставі закону (ст. 6, 19 Конституції України). Він НЕ МАЄ ПРАВА розширювально тлумачити процесуальний кодекс з мотивів революційної доцільності !!!

Я би хотів на тебе, Шабунін, подивитися, якби ти був під слідством, а слідчі і прокурори мутили із "закриттям - відновленням" провадження і таким чином безкінечно роками тримали тобі топор над головою . . . Як би ти тоді орав з усіх рупорів телебачення / інтернету / преси / радіо про "бєзпрєдєл".

Я не готовий коментувати економічну - політичну і будь-яку іншу доцільність і мотиви суддів. Але по кодексу судді ЗРОБИЛИ ПРАВИЛЬНО !!!
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20.04.2023 19:58 Відповісти
"Пане президенте, скільки особисто вам занесли за Роттердам+?" - запитував кандидат у президенти Володимир Зеленський у свого опонента на виборах Петра Порошенка під час дебатів на заповненому "Олімпійському" у квітні 2019 року.
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20.04.2023 21:24 Відповісти
 
 