Судді Верховного Суду Фомін, Булейко та Іваненко ухвалили рішення, яке може призвести до закриття справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн. Сліди ведуть до ОП, - Шабунін

Судді Верховного Суду Сергій Фомін, Ольга Булейко та Ігор Іваненко ухвалили рішення, яким вирішили зараховувати у строки досудового розслідування час, поки справа була закрита, навіть через незаконність закриття. Таким чином, дуже багато резонансних справ, зокрема щодо Роттердам+, яку закривали і поновлювали 4 рази, будуть закриті заднім числом через закінчення строків досудового розслідування.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"На фото — судді Касаційного кримінального суду ВС Сергій Фомін, Ольга Булейко та Ігор Іваненко.

І вони успішно допомагають Ахметову у його спробах поховати перший епізод справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн.

І, схоже, роблять вони це разом з частиною ОП (див. нижче).

Рішення суддів стосується звичайної справи про порушення дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ).

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Проте у ньому судді фактично фіксують наступне: якщо прокурори справу закривають, а потім керівник відновлює (наприклад, через незаконність закриття), то час, поки ця справа лежала без діла, ВРАХОВУЄТЬСЯ у строки досудового розслідування.

Хоча в КПК такі норми просто відсутні.

Що в результаті? Тепер ми матимемо ще більше справ, які закриватимуться за збігом строків розслідування. І в багатьох справах ці строки збіжать заднім числом просто через врахування такої позиції ВС.

Роттердам+, нагадаю, закривали 4 рази! Кожного разу ми буквально вигризали скасування незаконних рішень. І ось тепер через суддів Верховного Суду перший епізод справи можуть просто закрити. Тепер назавжди.

Так само під загрозою опинилися десятки інших кейсів з подібною історією.

Я впевнений, що це рішення судді прийняли не без погодження згори. Відбулося це за погодження з керівництва ВС чи вище – ми ще зʼясуємо.

Але є важлива деталь. Менеджерів ДТЕК представляють "Креденс", одним із засновників яких є Олег Татаров. Той же Татаров був адвокатом Ахметова, і навіть ходив з ним до НАБУ.

Тому сліди цього рішення вже якось геть впевнено ведуть до ОП", - розповів Шабунін.