Судді Верховного Суду Фомін, Булейко та Іваненко ухвалили рішення, яке може призвести до закриття справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн. Сліди ведуть до ОП, - Шабунін
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Судді Верховного Суду Сергій Фомін, Ольга Булейко та Ігор Іваненко ухвалили рішення, яким вирішили зараховувати у строки досудового розслідування час, поки справа була закрита, навіть через незаконність закриття. Таким чином, дуже багато резонансних справ, зокрема щодо Роттердам+, яку закривали і поновлювали 4 рази, будуть закриті заднім числом через закінчення строків досудового розслідування.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"На фото — судді Касаційного кримінального суду ВС Сергій Фомін, Ольга Булейко та Ігор Іваненко.
І вони успішно допомагають Ахметову у його спробах поховати перший епізод справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн.
І, схоже, роблять вони це разом з частиною ОП (див. нижче).
Рішення суддів стосується звичайної справи про порушення дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ).
Проте у ньому судді фактично фіксують наступне: якщо прокурори справу закривають, а потім керівник відновлює (наприклад, через незаконність закриття), то час, поки ця справа лежала без діла, ВРАХОВУЄТЬСЯ у строки досудового розслідування.
Хоча в КПК такі норми просто відсутні.
Що в результаті? Тепер ми матимемо ще більше справ, які закриватимуться за збігом строків розслідування. І в багатьох справах ці строки збіжать заднім числом просто через врахування такої позиції ВС.
Роттердам+, нагадаю, закривали 4 рази! Кожного разу ми буквально вигризали скасування незаконних рішень. І ось тепер через суддів Верховного Суду перший епізод справи можуть просто закрити. Тепер назавжди.
Так само під загрозою опинилися десятки інших кейсів з подібною історією.
Я впевнений, що це рішення судді прийняли не без погодження згори. Відбулося це за погодження з керівництва ВС чи вище – ми ще зʼясуємо.
Але є важлива деталь. Менеджерів ДТЕК представляють "Креденс", одним із засновників яких є Олег Татаров. Той же Татаров був адвокатом Ахметова, і навіть ходив з ним до НАБУ.
Тому сліди цього рішення вже якось геть впевнено ведуть до ОП", - розповів Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
бо воно далі може навіть за відновлення статті СРСР про спекуляцію пердіти
РимОПу, до Найзеленішого блазня.
Може не варто вже 5й раз відкривати цю 'затаскану' справу, чи шабунін все ж таки хоче знайти нового суддю "кірєєва"?
Але, якби не помилялися, то я б відповів так : "Навіть диявол має право на адвоката !"
І ті, хто у нас будуть вже "треті" других видадуть . . .
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/20/7398715/
Я би хотів на тебе, Шабунін, подивитися, якби ти був під слідством, а слідчі і прокурори мутили із "закриттям - відновленням" провадження і таким чином безкінечно роками тримали тобі топор над головою . . . Як би ти тоді орав з усіх рупорів телебачення / інтернету / преси / радіо про "бєзпрєдєл".
Я не готовий коментувати економічну - політичну і будь-яку іншу доцільність і мотиви суддів. Але по кодексу судді ЗРОБИЛИ ПРАВИЛЬНО !!!