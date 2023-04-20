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Унаслідок ворожого обстрілу на Запоріжжі на власному подвір’ї загинула сім’я, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

В Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу загинули чоловік і жінка.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський снаряд забрав життя родини в Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

Під час артилерійського обстрілу в Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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20.04.2023 19:37 Відповісти
Кацапи горіть в пеклі!
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20.04.2023 19:45 Відповісти
 
 