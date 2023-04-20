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Унаслідок ворожого обстрілу на Запоріжжі на власному подвір’ї загинула сім’я, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу загинули чоловік і жінка.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський снаряд забрав життя родини в Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.
Під час артилерійського обстрілу в Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів", - йдеться у повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар20.04.2023 19:37 Відповісти Мені подобається 7
Евгений Яковенко
показати весь коментар20.04.2023 19:45 Відповісти Мені подобається 6
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