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Перевірка не виявила проблем з якістю у продовольства з України, тому забороняти імпорт не треба, - міністр сільського господарства Чехії Некула

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зерно

У Чехії провели перевірку імпортованих з України зерна, м’яса та яєць. Проблем з якістю не виявили.

Про це повідомив міністр сільського господарства Чехії Зденек Некула, а також директори Державної сільськогосподарської та продовольчої інспекції (SZPI), Державної ветеринарної адміністрації (SVS) та Центрального інституту сільськогосподарської інспекції та випробувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.

Видання вказує, що перевіряється також імпорт із Польщі, Словаччини та Угорщини. Кожний зразок аналізують на наявність понад 400 залишків активних речовин, серед яких пестициди та важкі метали. Директор ветеринарної інспекції Збинек Семерад розповів, що столові яйця з України до Чехії у 2023 році імпортували вперше.

Некула зауважив, що пшениці до країни завезли лише 4 тисячі тонн: це менше ніж 0,1% від внутрішнього виробництва. Пропозиції ввести заборону на імпорт з України він назвав популістськими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Складнощі ввезення українського зерна через Польщу, Угорщину та Словаччину ніяк не впливають на зерновий коридор, – Літошко

За словами міністра, наступного тижня відбудеться зустріч з колегами з інших країн Євросоюзу, де обговорюватиметься імпорт з України.

Він зазначив, що українське зерно приваблює спекулянтів низькою ціною, але важливо зберегти "маршрути солідарності" з Україною - Чеська Республіка підтримує їх продовження ще на рік. Ці маршрути мали на меті забезпечити експорт зерна переважно до країн за межами ЄС, наприклад до Північної Африки.

За даними Чеського статистичного управління, в березні ціна на пшеницю впала практично до рівня перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Там вважають, що українська продукція "не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою". Згодом посадовці уточнили, що йдеться і про транзит зерна.

Також читайте: Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України, - Financial Times

Раніше Міністерство сільського господарства Словаччини вирішило заборонити обробку та продаж імпортованого з України зерна, а також виготовлене з нього борошно.

Слідом за Польщею Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту українського зерна.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+3
столові яйця з України до Чехії у 2023 році імпортували вперше Джерело: https://censor.net/ua/n3413431
Благаю, не кажіть рєзнікову!!!
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20.04.2023 19:48
+3
Я, чесно кажучи, вважаю заборону ввозу харчів з України позитивом для наших громадян. Це зменшить ціни на внутрішньому ринку.
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20.04.2023 19:57
+3
якщо багато виробників збанкрутують через відсутність експорту, ціни на внутрішньому ринку зростуть
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20.04.2023 20:04
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(мовою оригіналу) "Ложечкі-то нашлісь, но осадочєк остался..."
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20.04.2023 19:47 Відповісти
столові яйця з України до Чехії у 2023 році імпортували вперше Джерело: https://censor.net/ua/n3413431
Благаю, не кажіть рєзнікову!!!
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20.04.2023 19:48 Відповісти
Я, чесно кажучи, вважаю заборону ввозу харчів з України позитивом для наших громадян. Це зменшить ціни на внутрішньому ринку.
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20.04.2023 19:57 Відповісти
якщо багато виробників збанкрутують через відсутність експорту, ціни на внутрішньому ринку зростуть
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20.04.2023 20:04 Відповісти
Яким чином може збанкрутувати виробник який продає продукцію за ціною практично як в ЄС, а платить робітникам 5 євро в день, а не за годину?
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20.04.2023 20:10 Відповісти
Нікуди буде дівати продукцію. Самі ми стільки не з"їмо.
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20.04.2023 20:18 Відповісти
вірно
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20.04.2023 21:06 Відповісти
на відкатах хоча б
легко рахувати чужі гроші
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20.04.2023 20:19 Відповісти
Таким чином, що Україна виробляю продовольства в 5-7 разів більше, ніж їй потрібно. Україна це регіональна агрогосподарська наддержава. Дуже багато агрокомпаній і фермерськи господарств від самого початку були зроблені на експорт.

По-друге це несправедливо. Польска ковбаса, молочка, сири, яблука. консерви у нас продаються, а вони нашу забороняють.
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20.04.2023 21:04 Відповісти
не буде цього,крім того влада готує збільшення вартості енергоресурсів тому навпаки все буде дорожчати.
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20.04.2023 20:05 Відповісти
Дай хоч помріяти.
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20.04.2023 20:12 Відповісти
Взагалі ціна продуктів, складається з цін на насіння, добрива, ПММ, електроенергію, засоби захисту рослин і тварин, вартість техніки та інші витрати від нещасного фермера незалежні. А ось для конкурентоспроможності своєї продукції він може лише знизити свою зарплату.
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20.04.2023 21:09 Відповісти
Тому "нещасні "українські фермери регулярно утворюють практично бойні в своїх районах за можливість використання арендованої землі. Мабуть хочуть якомога більше впадати в економічну яму тому що використання кожного гектара потребує величезних коштів.
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20.04.2023 21:24 Відповісти
Добрива, ПММ, теплову енергію для комбікормового заводу, пластмасові та металеві частини сівалки, комбайна, труби, кабелі, поліетилен, роблять із газу та нафти. Україна має з цими речами дефіцит. Ось від цього дисбалансу виробник i продає продукцію за ціною практично як в ЄС, а платить робітникам 5 євро в день, а не за годину. Добре, що хоч так виживає нещасний фермер.
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20.04.2023 23:13 Відповісти
Та невже? А хіба в Бельгії чи Австрії труби, кабелі, поліетилен для фермерів ,роблять не з газу якого в цих країнах також немає?
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20.04.2023 23:18 Відповісти
І у Бельгії з Австрією не свято. Ціни на продукти протягом року зросли відсотків на тридцять. І це все від того, що світ з дурниці взяв і зробив путіну шикарний подарунок. Взяли та подарували йому за безкоштовно нафту та газ. А він тепер із нього ракети та снаряди робить, бо вибухові речовини теж із газу. І що характерно, на заході, з цієї ж причини снаряд 155-го калібру за рік виріс у ціні майже вдвічі. Це є факти. Постарайся їх зрозуміти і сам собі їх пояснити.
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20.04.2023 23:51 Відповісти
Коли пересічний громадянин якоїсь країни витрачає на їжу 15 відсотків свого місячного доходу, то зріст цін на продукти на тридцять відсотків приводять до того , шо витрачати потрібно вже 20 відсотків. Тобто п'яту частину заробітку. Тільки на поїсти. Прикро.Але не фатально. Але якщо в Україні здебільшого витрати на їжу це половина статистичного доходу, то приріст цін на харчі на третину викидає суспільство в злидні.
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21.04.2023 00:12 Відповісти
Згоден. У частині, що стосується наповнення шлунка, +30% не фатально. Однак це симптом спаду економіки, зростання соціальної напруженості, втечі капіталу, зростання безробіття. Тому що вуглеводні, це не якісь адвокати чи айтішники постраждали, це основа, фундамент промисловості. Це означає, що Бразилія, Індія, Китай отримують додаткову фору. То кому від цього користь?
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21.04.2023 00:28 Відповісти
Враження що ви не в захваті від того що підсанкційні вуглеводи з росії почали задешево скуповувати країни БРІКС. А колективний Захід має наразі економічні проблеми з цього приводу. Тобто business as usual мав би тривати й донині, бо так каже економіка. А глузд?
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21.04.2023 00:37 Відповісти
А ще, тільки зараз побачив, ви не з тих нещасних в лапках? Бо дуже вже шифруєтесь під різними прапорцями.
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20.04.2023 23:23 Відповісти
Ой як невдобно вийшло. А чехам респект. Хтось тут писав, що чехи не приєднались до заборони, бо в них типу нема кордону з Україною, а тут опа підтримочка від чехів зачотна.
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20.04.2023 21:20 Відповісти
 
 