Перевірка не виявила проблем з якістю у продовольства з України, тому забороняти імпорт не треба, - міністр сільського господарства Чехії Некула

У Чехії провели перевірку імпортованих з України зерна, м’яса та яєць. Проблем з якістю не виявили.

Про це повідомив міністр сільського господарства Чехії Зденек Некула, а також директори Державної сільськогосподарської та продовольчої інспекції (SZPI), Державної ветеринарної адміністрації (SVS) та Центрального інституту сільськогосподарської інспекції та випробувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.

Видання вказує, що перевіряється також імпорт із Польщі, Словаччини та Угорщини. Кожний зразок аналізують на наявність понад 400 залишків активних речовин, серед яких пестициди та важкі метали. Директор ветеринарної інспекції Збинек Семерад розповів, що столові яйця з України до Чехії у 2023 році імпортували вперше.

Некула зауважив, що пшениці до країни завезли лише 4 тисячі тонн: це менше ніж 0,1% від внутрішнього виробництва. Пропозиції ввести заборону на імпорт з України він назвав популістськими.

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За словами міністра, наступного тижня відбудеться зустріч з колегами з інших країн Євросоюзу, де обговорюватиметься імпорт з України.

Він зазначив, що українське зерно приваблює спекулянтів низькою ціною, але важливо зберегти "маршрути солідарності" з Україною - Чеська Республіка підтримує їх продовження ще на рік. Ці маршрути мали на меті забезпечити експорт зерна переважно до країн за межами ЄС, наприклад до Північної Африки.

За даними Чеського статистичного управління, в березні ціна на пшеницю впала практично до рівня перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Там вважають, що українська продукція "не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою". Згодом посадовці уточнили, що йдеться і про транзит зерна.

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Раніше Міністерство сільського господарства Словаччини вирішило заборонити обробку та продаж імпортованого з України зерна, а також виготовлене з нього борошно.

Слідом за Польщею Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту українського зерна.