Військові під Бахмутом отримали два БПЛА Poseidon, а також автівки, шини та генератори. ФОТО

Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр, яка зараз тримає позиції на Донеччині, два БПЛА Poseidon, а також автомобілі, шини та генератори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У цієї моделі БПЛА більш потужна батарея, більш нове і якісне програмне забезпечення, це потужна, сучасна зброя. "Ця "пташка" дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи щодо нічного бачення. І її так просто не зіб’єш, як "квадрік", – пояснив Порошенко.

У бригаду також передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF, для того, щоб оператор, пілот, артилерист, розвідник, всі були всередині і мали можливість ефективно виконувати бойові завдання.

Генератори зараз потрібні на передньому краї, тому що є серйозні перебої з електропостачанням. А колеса – розхідний матеріал для автівок, тому що на землі багато уламків. Військові кажуть – можна поїхати і одразу пробити чотири колеса.

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Фактично "розхідниками" стали на фронті і самі автівки, особливо пікапи. Сергій Костинський, який воює під Бахмутом, розповідає – за місяць його батальйон втратив 45 пікапів. 8 з них взагалі неможливо відновити. Тому два пікапи і вантажівка, які привіз Порошенко, одразу відправляють у підрозділ на бойове завдання.