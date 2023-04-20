Військові під Бахмутом отримали два БПЛА Poseidon, а також автівки, шини та генератори. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр, яка зараз тримає позиції на Донеччині, два БПЛА Poseidon, а також автомобілі, шини та генератори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
У цієї моделі БПЛА більш потужна батарея, більш нове і якісне програмне забезпечення, це потужна, сучасна зброя. "Ця "пташка" дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи щодо нічного бачення. І її так просто не зіб’єш, як "квадрік", – пояснив Порошенко.
У бригаду також передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF, для того, щоб оператор, пілот, артилерист, розвідник, всі були всередині і мали можливість ефективно виконувати бойові завдання.
Генератори зараз потрібні на передньому краї, тому що є серйозні перебої з електропостачанням. А колеса – розхідний матеріал для автівок, тому що на землі багато уламків. Військові кажуть – можна поїхати і одразу пробити чотири колеса.
Фактично "розхідниками" стали на фронті і самі автівки, особливо пікапи. Сергій Костинський, який воює під Бахмутом, розповідає – за місяць його батальйон втратив 45 пікапів. 8 з них взагалі неможливо відновити. Тому два пікапи і вантажівка, які привіз Порошенко, одразу відправляють у підрозділ на бойове завдання.
Будь ласка, зачекайте...
if half the world is helping ukraine it is mainly thanks to Zelensky
when Russia invaded Chechnya nobody helped Chechnya
when russia invaded Georgia no one helped Georgia
and when Russia invaded Crimea (at the time Poroshenko was president) no one helped Ukraine.......
I say this as a foreigner, (I'am Italian) if today everyone helps Ukraine it is also thanks to the strength of your leader Zelensky
Poroshenko was not president at the time of Crimea was invaded. Elections took place later.
And Ukraine helped Chechnya and Georgia during russian agression on those countries. But not officialy.
thanks for support, bro! Europe will win!
Хлопці, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
Захід чекає, коли зелене лайно зіллється в унітаз, і можна буде будувати Україну з адекватним п'ятим, тобто сьомим, Президентом. Бо сприймати всерйоз це шапіто неможливо. Тому і підтримують нас, а не забили.
Мерзенні зевиродки 😠
Нашим воінам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️