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Військові під Бахмутом отримали два БПЛА Poseidon, а також автівки, шини та генератори. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр, яка зараз тримає позиції на Донеччині, два БПЛА Poseidon, а також автомобілі, шини та генератори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Військові під Бахмутом отримали два БПЛА Poseidon, а також автівки, шини та генератори 01

У цієї моделі БПЛА більш потужна батарея, більш нове і якісне програмне забезпечення, це потужна, сучасна зброя. "Ця "пташка" дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи щодо нічного бачення. І її так просто не зіб’єш, як "квадрік", – пояснив Порошенко.

У бригаду також передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF, для того, щоб оператор, пілот, артилерист, розвідник, всі були всередині і мали можливість ефективно виконувати бойові завдання.

Генератори зараз потрібні на передньому краї, тому що є серйозні перебої з електропостачанням. А колеса –  розхідний матеріал для автівок, тому що на землі багато уламків. Військові кажуть – можна поїхати і одразу пробити чотири колеса.

Військові під Бахмутом отримали два БПЛА Poseidon, а також автівки, шини та генератори 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одній з бригад, яка проводить бойове злагодження на Півдні, передали 5 вантажівок з мобільними лазнями, генератори та радіостанції. ФОТОрепортаж

Фактично "розхідниками" стали на фронті і самі автівки, особливо пікапи. Сергій Костинський, який воює під Бахмутом, розповідає – за місяць його батальйон втратив 45 пікапів. 8 з них взагалі неможливо відновити. Тому два пікапи і вантажівка, які привіз Порошенко, одразу відправляють у підрозділ на бойове завдання.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
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20.04.2023 20:16
+23
Ждем. Зараз Коломойський щось привезе на фронт.
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20.04.2023 20:04
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Ждем. Зараз Коломойський щось привезе на фронт.
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20.04.2023 20:04 Відповісти
А слідом і бубачка підтягнеться
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20.04.2023 20:13 Відповісти
Таваріщь! Прєкратітє антісємітізьм!
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20.04.2023 20:20 Відповісти
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20.04.2023 20:05 Відповісти
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20.04.2023 20:18 Відповісти
ні разу не чув щоб риже чмо ахметов хоч копійку дав на армію ... а тут ще дурікам поржать можна про колеса
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20.04.2023 20:07 Відповісти
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20.04.2023 20:16 Відповісти
А от що з власних коштів передав армії зеленський? Чи він «нікому нічєво нє должєн»?
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20.04.2023 20:16 Відповісти
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20.04.2023 20:32 Відповісти
Пики явних дегенератів!
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20.04.2023 20:42 Відповісти
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20.04.2023 20:44 Відповісти
I'm Italian
if half the world is helping ukraine it is mainly thanks to Zelensky
when Russia invaded Chechnya nobody helped Chechnya
when russia invaded Georgia no one helped Georgia
and when Russia invaded Crimea (at the time Poroshenko was president) no one helped Ukraine.......
I say this as a foreigner, (I'am Italian) if today everyone helps Ukraine it is also thanks to the strength of your leader Zelensky
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20.04.2023 23:43 Відповісти
Hi there,

Poroshenko was not president at the time of Crimea was invaded. Elections took place later.

And Ukraine helped Chechnya and Georgia during russian agression on those countries. But not officialy.

thanks for support, bro! Europe will win!
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21.04.2023 04:41 Відповісти
Ще не відкривши новину подумав про ''Пороха'')
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20.04.2023 20:27 Відповісти
бутусов боїться писати в заголовку від кого допомога!
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20.04.2023 20:48 Відповісти
І це не вперше. Мабуть бубачку тіпає "нєпадєццкі"
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20.04.2023 21:20 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
Хлопці, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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20.04.2023 20:34 Відповісти
І це дійсно так!

Захід чекає, коли зелене лайно зіллється в унітаз, і можна буде будувати Україну з адекватним п'ятим, тобто сьомим, Президентом. Бо сприймати всерйоз це шапіто неможливо. Тому і підтримують нас, а не забили.
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20.04.2023 20:49 Відповісти
що тут сказати? це відео більше схоже на "передові" позиції,як деякі!
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20.04.2023 20:49 Відповісти
Чому і для чого робить це Порошенко, може він хоче стати наступним президентом України? Бубочка хоче набити кишені з друзяками зрадниками як сам і в Ізраїль де своїх не видають.
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20.04.2023 20:49 Відповісти
зелеботы на гамно в телеге изойдут..
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20.04.2023 20:53 Відповісти
В телезі вони вчергове напишуть шо то піар і після зйомок Петро особисто все назад спакував і повіз у інший підрозділ піаритися...
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20.04.2023 20:58 Відповісти

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20.04.2023 22:38 Відповісти
Чого тільки не вигадає зелена погань для того , щоби хоть якось принизити Порошенка !
Мерзенні зевиродки 😠
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21.04.2023 00:59 Відповісти
Щира подяка Петру Олексійовичу та його команді за допомогу
Нашим воінам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.04.2023 00:56 Відповісти
 
 