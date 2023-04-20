Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Литовський Сейм у четвер подолав вето президента Гітанаса Науседи на закон про обмежувальні заходи щодо громадян Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнм на "Європейську правду".
Згідно з даними голосування за документ, його підтримали 99 парламентарів Литви, сім проголосували проти, ще два – утримались. Для подолання вето президента достатньо було б голосів 77 членів Сейму.
Депутатам видались непереконливими аргументи Науседи, який пропонував урівняти обмеження щодо громадян Росії та Білорусі.
Проти, серед іншого, виступили міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, а також лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, які вказували, що для білорусів не потрібно вводити настільки ж суворі обмеження, як для росіян.
Ухвалена редакція закону обмежує можливість росіян і білорусів отримувати візи в Литві, а також ввозити і вивозити українські гривні з Литви до травня 2024 року. Крім того, росіян тимчасово позбавлять права купувати нерухомість, а їхні заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання якийсь час не прийматимуться.
Обмеження Сейму не поширюються на всіх громадян Росії та Білорусі, закон передбачає певні винятки.
Перед голосуванням міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що законопроєкт про національні санкції щодо росіян і білорусів необхідно ухвалити якомога швидше.
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который сказал что после победы Украины и освобождения белорусской области рф будет выдвинут вопрос о совместном пользовании города "Вильна",который есть белорусский ,а также что это белорусы на самом деле литовцы ,у которых жмудины (современные литовцы) украли самоидентичность ...вобщем такой треш.
Він видатна людина і вот його поздоровлення з Днем незалежності Литви
А вот Зенон Позняк опубликовал следующее поздравление, адресованное литовцам и литовскому сейму: - Цяпер, калі расейскі агрэсар пры здрадзе Лукашэнкі акупаваў Беларусь, напаў на Украіну і рэальна пагражае ўсёй Усходняй Эўропе, салідарнасьць паміж нашымі народамі, як і ў 90-х гадах, павінна быць грунтам для супраціву супраць агрэсіі Масквы, гарантыяй незалежнасьці, дэмакратыі і свабоды. Вітаем Незалежнасьць Літоўскай Рэспублікі! Віншуем з Днём Незалежнасьці!
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а у нас зброд продажних підарасів які держуть широко відкритим кармани та чекають вказівки, яку кнопку, коли нажимати, навіть не знаючи за що голосують
конечно, беларуские бл*ди белые и пушистые.