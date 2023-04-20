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Литва (1537) санкції (6842)

Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

Литовський Сейм у четвер подолав вето президента Гітанаса Науседи на закон про обмежувальні заходи щодо громадян Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнм на "Європейську правду".

Згідно з даними голосування за документ, його підтримали 99 парламентарів Литви, сім проголосували проти, ще два – утримались. Для подолання вето президента достатньо було б голосів 77 членів Сейму.

Депутатам видались непереконливими аргументи Науседи, який пропонував урівняти обмеження щодо громадян Росії та Білорусі.

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Проти, серед іншого, виступили міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, а також лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, які вказували, що для білорусів не потрібно вводити настільки ж суворі обмеження, як для росіян.

Ухвалена редакція закону обмежує можливість росіян і білорусів отримувати візи в Литві, а також ввозити і вивозити українські гривні з Литви до травня 2024 року. Крім того, росіян тимчасово позбавлять права купувати нерухомість, а їхні заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання якийсь час не прийматимуться.

Обмеження Сейму не поширюються на всіх громадян Росії та Білорусі, закон передбачає певні винятки.

Перед голосуванням міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що законопроєкт про національні санкції щодо росіян і білорусів необхідно ухвалити якомога швидше.
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Топ коментарі
+6
Тихановська щось казала про білорусів? Та нема такої нації! Померла. Тихи-тихо. А перед смертю їй відібрало мову...
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20.04.2023 20:44
+5
Кацапами нечего делать в Европе.
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20.04.2023 20:18
+3
Науседа был радикальнее, чем депутаты
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20.04.2023 20:50
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20.04.2023 20:16 Відповісти
Dzienki
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20.04.2023 20:17 Відповісти
Кацапами нечего делать в Европе.
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20.04.2023 20:18 Відповісти
Белосранцам тоже, а сейм их вывел из под санкций.
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20.04.2023 20:45 Відповісти
С подавляющим преимуществом голосов, Сейм разделил ограничения для беларусов и кацапов. Потому что разная степень вины предполагает разную степень ответственности. Это основы права, и литовцы его соблюдают.
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20.04.2023 21:11 Відповісти
перечитал несколько раз, так и не понял кто на чем стоял. журналисты скатились в полное овно... объясните кто-то, науседа был за то чтобы всех ватников с включая беларусов мочить, или против
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20.04.2023 20:29 Відповісти
Науседа был радикальнее, чем депутаты
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20.04.2023 20:50 Відповісти
Здається, що сейм прийняв закон, який мочить росіян з головою, а білорусів - тільки по коліна. Принаймі у дописі наводяться приклади обмежень щодо росіян, де білоруси не згадуються (купівля нерухомості, посвідки на проживання).
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20.04.2023 20:44 Відповісти
Наскільки я зрозумів, Неуседа був проти санкцій для тих кацапів/білорусів, що мають бізнес чи дозвіл на проживання у Литві. Сейм був жорсткішим.
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20.04.2023 20:50 Відповісти
Наоборот.
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20.04.2023 21:12 Відповісти
Справді? Дайте, будь ласка, посилання.
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20.04.2023 21:25 Відповісти
Тихановська щось казала про білорусів? Та нема такої нації! Померла. Тихи-тихо. А перед смертю їй відібрало мову...
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20.04.2023 20:44 Відповісти
наверное Литовцы ознакомились с высказываниями такого деятеля как Зенон Поздняк
который сказал что после победы Украины и освобождения белорусской области рф будет выдвинут вопрос о совместном пользовании города "Вильна",который есть белорусский ,а также что это белорусы на самом деле литовцы ,у которых жмудины (современные литовцы) украли самоидентичность ...вобщем такой треш.
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20.04.2023 20:58 Відповісти
регістрація+текст...не забудьте отримати премію в рублях
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20.04.2023 21:15 Відповісти
той гагарін - кацапський бот !
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20.04.2023 21:27 Відповісти
брешеш, кацапе, на Зенона Позняка !

Він видатна людина і вот його поздоровлення з Днем незалежності Литви

А вот Зенон Позняк опубликовал следующее поздравление, адресованное литовцам и литовскому сейму: - Цяпер, калі расейскі агрэсар пры здрадзе Лукашэнкі акупаваў Беларусь, напаў на Украіну і рэальна пагражае ўсёй Усходняй Эўропе, салідарнасьць паміж нашымі народамі, як і ў 90-х гадах, павінна быць грунтам для супраціву супраць агрэсіі Масквы, гарантыяй незалежнасьці, дэмакратыі і свабоды. Вітаем Незалежнасьць Літоўскай Рэспублікі! Віншуем з Днём Незалежнасьці!

Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/lukashenko-tihanovskaya-i-poznyak-ochen-po-raznomu-pozdravili-litovcev-s-gosprazdnikom.d?id=92573223
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20.04.2023 21:25 Відповісти
ок,невнимательно прочитал..Науседа хотел уровнять белорусов и россиян,что правильно...
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20.04.2023 21:03 Відповісти
Вони ж громадяни однієї країни - "Саюзнава Ґасударства". Тому і санкції мають бути однаковими. Щоб нікого не образити та не "пасєять мєжнаці анальную рознь".
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20.04.2023 21:12 Відповісти
не только.в этой войне они подельники
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20.04.2023 21:21 Відповісти
ось як має працювати парламент
а у нас зброд продажних підарасів які держуть широко відкритим кармани та чекають вказівки, яку кнопку, коли нажимати, навіть не знаючи за що голосують
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20.04.2023 21:48 Відповісти
".....Світлана Тихановська, які вказували, що для білорусів не потрібно вводити настільки ж суворі обмеження, як для росіян"

конечно, беларуские бл*ди белые и пушистые.
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20.04.2023 22:14 Відповісти
Гарна новина, тихановська фсбшна консерва.
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21.04.2023 01:13 Відповісти
Білоруси мають страждати те що є війна і з їх території пускали ракети і війська заходили є пряма вина білорусів
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22.04.2023 15:42 Відповісти
 
 