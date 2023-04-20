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Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу, - ізраїльські ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

тривога

Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу. Тестування пройде у травні, в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Walla.

У травні ізраїльська Служба тилу проведе в Києві випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли, що була розроблена спеціально для України.

Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування вже цього літа.

Видання пише, що завядки цій системі громадяни раніше отрмуватимуть сповіщення про повітряну тривогу на свої телефони та, відповідно, матимуть більше часу, щоб дістатися до укриття. 

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Топ коментарі
+4
А, можна, просто - ракети? Ми по телефону оповістим.
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20.04.2023 20:27
+3
Надавати ракети Україні, їм не дозволяє кремлівська ставка
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20.04.2023 20:38
+2
Щоб вважалося, що сильно допомогли. Ну без цього нам би був звіздец. Ну, а в основному, як завжди- багато галасу з нічого.
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20.04.2023 20:44
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А, можна, просто - ракети? Ми по телефону оповістим.
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20.04.2023 20:27 Відповісти
Надавати ракети Україні, їм не дозволяє кремлівська ставка
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20.04.2023 20:38 Відповісти
80% і так получають сповіщення на телефон, чи я неправий
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20.04.2023 20:40 Відповісти
Там фишка в том что система рассчитывает примерное направление полета ракеты, то есть тревога объявляется не по всей Украине, а в тех регионах куда летят ракеты. Хотя, я сомневаюсь что она будет действенна, ведь ракета меняет направления часто при полете.
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20.04.2023 20:53 Відповісти
в ізгаілі 99% запускають дішманськи саморобні болванки, то ж їх сповіщальна система спроможна діяти проти шахедів а не проти більшості раіських ракет... все одно дякуємо....
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20.04.2023 21:15 Відповісти
если бы я по каждой тревоге бегал в подвал, у меня бы ноги уже были как у культуриста )
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20.04.2023 20:42 Відповісти
прокачані ноги це добре) тільки якщо не страждаєш варикозом чи артритом..
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20.04.2023 21:11 Відповісти
Щоб вважалося, що сильно допомогли. Ну без цього нам би був звіздец. Ну, а в основному, як завжди- багато галасу з нічого.
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20.04.2023 20:44 Відповісти
А вы начните петицию к Бонэвтику, пусть откажется.
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20.04.2023 23:49 Відповісти
Була інфа, що це небезкоштовно, але ціну не називають. Якось не хочеться отримати шофар по захмарній ціні.
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20.04.2023 20:52 Відповісти
Тепер оголошення :" Увага , повітряна тривога ! " буде на івриті ? ))
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20.04.2023 20:59 Відповісти
Мало того, еще будет актуальная цена на яйца, скумбрию, тарифы на электроэнергию
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20.04.2023 21:07 Відповісти
най буде,тільки будь ласка не голосом арестовича
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20.04.2023 21:14 Відповісти
Лікарю, я глохнути почав - вже не чую навіть свого кашлю.
- ось пігулки - пийте три рази на день;
- і я буду краще чути?
- ні - ви будете голосніше кашляти.
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20.04.2023 20:59 Відповісти
Цей анекдот я знаю з дитинства. Але там не про кашель.
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20.04.2023 22:41 Відповісти
Я знаю, що "з бородою", але в тему?
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20.04.2023 22:46 Відповісти
Добре. "Спокойно, спускаю!".
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20.04.2023 21:08 Відповісти
Сирену замінять музикою "7-40"?
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20.04.2023 21:18 Відповісти
 
 