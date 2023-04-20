Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу, - ізраїльські ЗМІ
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Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу. Тестування пройде у травні, в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Walla.
У травні ізраїльська Служба тилу проведе в Києві випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли, що була розроблена спеціально для України.
Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування вже цього літа.
Видання пише, що завядки цій системі громадяни раніше отрмуватимуть сповіщення про повітряну тривогу на свої телефони та, відповідно, матимуть більше часу, щоб дістатися до укриття.
Топ коментарі
+4 Баритон Саша
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+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+2 Микола Русак 2786bb5e
показати весь коментар20.04.2023 20:44
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- ось пігулки - пийте три рази на день;
- і я буду краще чути?
- ні - ви будете голосніше кашляти.