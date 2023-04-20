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Новини Війна в Україні
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Голова делегації України в ПА НАТО Чернєв про візит Столтенберга: Тепер членство залежить від результату війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, коментуючи візит генсека Альянсу Єнса Столтенберга до Києва напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ, заявив, що майбутнє членство України в НАТО залежить виключно від результатів війни.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

20 квітня 2023 року Столтенберг несподівано з'явився у Києві напередодні ключового Рамштайну, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

На переконання Чернєва, найголовнішою тезою, яка прозвучала під час зустрічі Столтенберга із Зеленським, є те, що всередині НАТО існує консенсус щодо прийняття України до Альянсу.

"Це означає, що тепер наше членство в НАТО залежить виключно від результатів війни. Головною умовою вступу стає наша перемога", – каже він.

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Чернєв також назвав дві ймовірних причини, з яких Столтенберг відвідав Київ.

По-перше, каже він, генсек хотів з'ясувати настрої в Україні та її нагальні потреби в озброєнні та боєприпасах, щоб провести Рамштайн максимально ефективно.

По-друге, його візит до Києва мав підбадьорити українське суспільство та владу перспективою членства України в НАТО.

Чернєв додав, що липневий саміт у Вільнюсі відбуватиметься на тлі "суттєвих змін на полі бою" на користь ЗСУ.

"Від саміту я очікую чітких формулювань, а саме: як і коли Україну буде прийнято до НАТО. Жодні інші альтернативи нас не влаштують", – заявив він.
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Столенберг - слабак . Його потрібно меняти на Джонсонюка
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20.04.2023 21:23 Відповісти
Цікаво: а чому до інших кандидатів у НАТО не застосовується тест "От виграйте війну, а там подивимось"?
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20.04.2023 21:30 Відповісти
Членство України в НАТО буде залежати від результатів війни. А результат війни залежить від постачання озброєння з країн НАТО. Замкнене коло
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20.04.2023 21:35 Відповісти
а НАТО,!,з цим не торопиться,а в мене питання--Чому??,,
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20.04.2023 21:44 Відповісти
вiн по сутi сказав: "гундосiкамi нас не обморочиш. пicеньки ми самi вмiємо спiвати."
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20.04.2023 21:35 Відповісти
События ускоряются. Столтенберг неожиданно прибыл в Киев с интересной повесткой
https://www.youtube.com/watch?v=mhPJU9yj6K0
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20.04.2023 21:41 Відповісти
Віднині і надалі кожна нова країна-претендент до НАТО в якості іспиту має наваляти другій армії світу
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20.04.2023 22:14 Відповісти
Зеленський теж приїжджає на фронт, для відосиків
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20.04.2023 22:50 Відповісти
 
 