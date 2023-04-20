Голова делегації України в ПА НАТО Чернєв про візит Столтенберга: Тепер членство залежить від результату війни
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Голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, коментуючи візит генсека Альянсу Єнса Столтенберга до Києва напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ, заявив, що майбутнє членство України в НАТО залежить виключно від результатів війни.
Про це він сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
20 квітня 2023 року Столтенберг несподівано з'явився у Києві напередодні ключового Рамштайну, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
На переконання Чернєва, найголовнішою тезою, яка прозвучала під час зустрічі Столтенберга із Зеленським, є те, що всередині НАТО існує консенсус щодо прийняття України до Альянсу.
"Це означає, що тепер наше членство в НАТО залежить виключно від результатів війни. Головною умовою вступу стає наша перемога", – каже він.
Чернєв також назвав дві ймовірних причини, з яких Столтенберг відвідав Київ.
По-перше, каже він, генсек хотів з'ясувати настрої в Україні та її нагальні потреби в озброєнні та боєприпасах, щоб провести Рамштайн максимально ефективно.
По-друге, його візит до Києва мав підбадьорити українське суспільство та владу перспективою членства України в НАТО.
Чернєв додав, що липневий саміт у Вільнюсі відбуватиметься на тлі "суттєвих змін на полі бою" на користь ЗСУ.
"Від саміту я очікую чітких формулювань, а саме: як і коли Україну буде прийнято до НАТО. Жодні інші альтернативи нас не влаштують", – заявив він.
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