Сапери працюють цілодобово, вже очищено 800 кв.км. Розмінування українських полів триватиме понад 10 років, - МВС

Міністерство внутрішніх справ набирає людей, щоб навчити на саперів.

Про це повідомив голова відомства Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, знадобиться понад десять років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя. Близько 30% території країни заміновано.

"ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях, аби в найшвидші терміни розмінувати їх. Так, ДСНС знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією - 210 тисяч, а Національною гвардією - 27 тисяч", - повідомив Клименко.

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Очільник МВС зазначив, що наразі майже закінчується підготовка додатково 400 саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні.

"І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов’язків", - сказав Клименко.