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Сапери працюють цілодобово, вже очищено 800 кв.км. Розмінування українських полів триватиме понад 10 років, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донбасс,мины

Міністерство внутрішніх справ набирає людей, щоб навчити на саперів.

Про це повідомив голова відомства Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, знадобиться понад десять років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя. Близько 30% території країни заміновано.

"ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях, аби в найшвидші терміни розмінувати їх. Так, ДСНС знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією - 210 тисяч, а Національною гвардією - 27 тисяч", - повідомив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для розмінування України, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття, - розвідка Великої Британії

Очільник МВС зазначив, що наразі майже закінчується підготовка додатково 400 саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні.

"І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов’язків", - сказав Клименко.

Автор: Анна Судак
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Верещук звонили?
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20.04.2023 21:31 Відповісти
А д'єрмака підключили! В нього є досвід і він потужний
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20.04.2023 21:37 Відповісти
Нас знову пробують "нагодувать милом" та "натягнуть на голову валянок"
"Сапери працюють цілодобово"
 Наскільки мені відомо від саперів які посилалися на Настанови та Накази, розмінування не дозволяється в темну пору доби (якщо це не викликане нагальною необхідністю - загрозою вибуху чи підготовкою наступу)
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20.04.2023 21:41 Відповісти
ночью проволоки растяжек в свете прожектора видны метров за тридцать.
А еще сапёры ночью с кабанами работают.
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20.04.2023 22:36 Відповісти
Крім "розтяжок", є купа мін та СВП, яким не потрібні "проволоки растяжек" І про яких "кабанів" мова йде? Тебе просто ніколи сапери "*****" не посилали з подібними проханнями Товариш розказував : служив у Баграмі на аеродромі Був черговим Телефонує піхота, яка аеродром прикривала : "У вас есть такой-то?" "Есть!" "Так он лежит на нашем минном поле - подорвался!" Солдат з автороти Серед ночі На ворожій території , поза межами розташування підрозділу На мінному полі! Прийшов Чує - верещить "па-русски" "Памагите! Мне ноги атарвала!" Попросив піхоту, щоб послали саперів На нього комроти подивився як на ідіота і "послав" - "Я среди ночи своих пацанов на смерть не пошлю! Хочешь - иди сам!" На ранок пішли сапери Принесли тіло - стік кров"ю Виявилося, що зняв у автопарку акумулятор з автомобіля товариша і поніс вночі в кишлак (дуканщику) - мінять на "кишмишовку" Поїхав до себе в Пензу "героєм-інтернаціоналістом" ( написали, що загинув від мінометного обстрілу - щоб не було "небоєвих втрат" - за це "драли" командування ) Казав Діма - його ім"ям вулицю в селі назвали і пам"ятну табличку на школі причепили
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21.04.2023 06:09 Відповісти
Яр, попустися) Є така річ, без якої в світі довбойобів важко вижити.
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21.04.2023 14:16 Відповісти
Бог у поміч
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20.04.2023 22:16 Відповісти
 
 