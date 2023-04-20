Спецпредставник Нідерландів з питань України ван Дартел після проросійських заяв йде у відставку

Спецпредставник Нідерландів з питань України Рон ван Дартел подав у відставку після заяви, що "українці - це теж росіяни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

Видання зазначає, що у книзі Герарда Ділессена "Якщо знизити планку, то вище не підскочиш" є слова ван Дартела про те, що українці теж росіяни: "Ми не повинні цього забувати. Це реальність". Він також вважає, що "підтримка президента РФ Володимира Путіна більша, ніж люди думають".

Ван Дартел наприкінці березня був призначений спеціальним представником з питань України для налагодження зв'язків між бізнесом та різними інституціями щодо реконструкції та відновлення України.

Раніше Рон ван Дартел був послом Нідерландів у Росії, Сербії, Польщі, а також представляв країну в ОБСЄ.

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