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Спецпредставник Нідерландів з питань України ван Дартел після проросійських заяв йде у відставку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нідерланди,дартел

Спецпредставник Нідерландів з питань України Рон ван Дартел подав у відставку після заяви, що "українці - це теж росіяни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

Видання зазначає, що у книзі Герарда Ділессена "Якщо знизити планку, то вище не підскочиш" є слова ван Дартела про те, що українці теж росіяни: "Ми не повинні цього забувати. Це реальність". Він також вважає, що "підтримка президента РФ Володимира Путіна більша, ніж люди думають".

Ван Дартел наприкінці березня був призначений спеціальним представником з питань України для налагодження зв'язків між бізнесом та різними інституціями щодо реконструкції та відновлення України.

Раніше Рон ван Дартел був послом Нідерландів у Росії, Сербії, Польщі, а також представляв країну в ОБСЄ.

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Топ коментарі
+17
А нідерландці то теж бельгійці? Чи хранцузи?
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20.04.2023 21:41
+14
А в наших ще більші ''зашквари'' і дрином з посади не виженеш!
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20.04.2023 21:39
+14
руцьке метастази в европі.

не робити операцію по видаленню - буде як з меркель.
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20.04.2023 21:40
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20.04.2023 21:37 Відповісти
А в наших ще більші ''зашквари'' і дрином з посади не виженеш!
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20.04.2023 21:39 Відповісти
руцьке метастази в европі.

не робити операцію по видаленню - буде як з меркель.
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20.04.2023 21:40 Відповісти
А нідерландці то теж бельгійці? Чи хранцузи?
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20.04.2023 21:41 Відповісти
Нет, южноафриканцы и прошу это не забывать!
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20.04.2023 22:04 Відповісти
ви в січні реєстровані якіь тупі
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20.04.2023 22:10 Відповісти
Ну раз оскорбления пошли, ищи кацапскі роги.
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20.04.2023 22:23 Відповісти
вуха, а не роги
нема сечі терпіти ці пекельні борошна
пока-пока
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20.04.2023 22:26 Відповісти
Січень чи не січень, людина мала на увазі, що Південна Африка с початку була колонією Нідерландів, що нащадки їх ще там живуть, и саме тому, по аналогії, "нідерландці є південноафриканцямі", бо "адиннарот". Якщо ви не знаєте історії, ще не варто ображатися"тупими" на тих, хто її вчив.
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21.04.2023 09:37 Відповісти
а бразильці це португальці, бо були колонією і їх там багато
а перуанці це іспанці, бо були колонією і їх там багато
а гаїтянці це французи, бо були колонією і їх там багато
а українці це росіянє, бо деякий час були колонією і їх там багато ??
я правильно вас зрозумів чи ви не будете змішувати громадянство і національність?
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21.04.2023 09:57 Відповісти
Ніт! Французи є Гаітянцями, и далі😄
Гуморометр інколи вмикайте.
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21.04.2023 10:37 Відповісти
ніт, бельгійці це громадянство, вони валлонці ( майже французи, але не французи) та фламандці, нідерландці це національність і найбільш близькі їм фламандці. хоча всі вони у минулому германці. порівняння приблизно як у нас в плані Польщі, Литви та України (кращого порівняння на нашій территорії не знайшов)
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20.04.2023 22:25 Відповісти
по вашому питанню - нідерландці не французи зовсім, половина бельгійців наче схожі, але вони валлонці
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20.04.2023 22:28 Відповісти
Не, они немцы.
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20.04.2023 23:28 Відповісти
консерва вздулась
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20.04.2023 21:41 Відповісти
Після слів був послом зрозуміло що за хєр.
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20.04.2023 21:41 Відповісти
Тут головне, де був послом. Сербія, росія.
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20.04.2023 21:43 Відповісти
А якби я сказав що голландці це німці,тільки мова трохи інша?Образив би напевно?А бельгійці то французи.
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20.04.2023 21:41 Відповісти
Примерно так, если бы сказали, что ирландцы это англичане, так как говорят на одном языке.
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20.04.2023 22:24 Відповісти
тільки половина Бельгії розмовляє голландською
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20.04.2023 22:40 Відповісти
Так це правда! Та друга половина розмовляє французською і маленький клаптик німецькою. В країні офіційні три мови.
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20.04.2023 23:04 Відповісти
офіційно за голландським 60%
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21.04.2023 00:13 Відповісти
Шо це за йолоп? Ну прибрали це добре
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20.04.2023 21:41 Відповісти
Підрило тупе... так образити українців міг тільки повний кретин.
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20.04.2023 21:43 Відповісти
Значит голандцы те же немцы ,и ***** что германия захватывала голандцев,***** *****
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20.04.2023 21:43 Відповісти
"Раніше Рон ван Дартел був послом Нідерландів у Росії, Сербіï" ясно
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20.04.2023 21:44 Відповісти
Іноді , хоче це погано й не правельно, але виникає бажання щоб деяким довелося послухати сирену повітряної тривоги та провести ніч у підвалі на підлозі..... хтось же надрукував ту книгу , а це "міна" закладена не потім.
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20.04.2023 21:44 Відповісти
Кондом...
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20.04.2023 21:48 Відповісти
Посол буває трьох видів - тимчасовий, надзвичайний, та посол нах.
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20.04.2023 21:55 Відповісти
Ще буває "Почётный"... а по нечётным най си рибу ловить!
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20.04.2023 22:15 Відповісти
Дружба з руzzкими фашистами і опасна і трудна. Финал однаковий, забуття та позор
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20.04.2023 21:56 Відповісти
ну вообще-то, украинцы - это потомки жителей Киевской Руси. А жители Киевской Руси - это русские. Правильно? то есть украинцы - это истинные русские. если посмотреть на рожи нынешних россиян, то там уже ничего русского не видно. та даже достаточно их фамилии почитать. поэтому считаю, что термин "русские" вроде как украден россиянами и в данный момент не отображает современной реальности. а проблема западных языков в том, что у них нет разделения русский/россиянин, там одно слово
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20.04.2023 21:58 Відповісти
Свинособак визначають насамперед за свинособачею.
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20.04.2023 22:15 Відповісти
а що, вони самі її придумали? чи їм хтось подарував?
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20.04.2023 22:31 Відповісти
Запопадливо копирсатися у свинособачому лайні - ознака меншовартості.
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20.04.2023 23:14 Відповісти
Етнонім словян в Русі- русин, в 15-16 століттях стало русини у множині. Мова наша руська але ми ніколи не були руські. Афанасій Нікітич, купець з Тули був русином, з його слів, це 15 століття. А русские появились в 1922 році, як народ. Так що тут вони в нас нічого не украли. Просто русский це той що належить Русі але не є русином.
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20.04.2023 22:25 Відповісти
А ще у середньовічної Литві офіційною мовою права була "руська", прямим нащадком якої є ******* білоруська.
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21.04.2023 09:44 Відповісти
А той, хто казав "Какая разніца" досі на посаді
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20.04.2023 22:01 Відповісти
Ван Дятел!
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20.04.2023 22:04 Відповісти
Хай хтось ще спробує мені сказати щось накшталт "АтУкраиныНичигоНиЗависетАтВасВсеУсталиВыНикамуНиНужныВасНиктоНиЖдьотУкраинуСливают"!
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20.04.2023 22:13 Відповісти
мудак херов,
може це він теж фашист, він же там недалеко від німеччини,
за його логікою все правильно
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20.04.2023 22:14 Відповісти
его лавров покусал, а вакцины от этого не существует. Только в отставку.
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20.04.2023 22:25 Відповісти
https://youtu.be/rCz7JD-u54g...

О дЕрмаках в Киеве, Дмитро Чекалкін...
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20.04.2023 22:29 Відповісти
на минулих виборах ми також викинули з політики ****** на подсосе у кремля, що організували реферндум 💥
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20.04.2023 22:37 Відповісти
Воно каже: "адинарод": «Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
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20.04.2023 22:55 Відповісти
Ти не плануєш написати своє ім'я українською?
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21.04.2023 00:21 Відповісти
Это именно то, что назывется "до3.14зделся".
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20.04.2023 23:09 Відповісти
Нашим потрібно повчитися, і я про другий вчинок (відставку), бо перше (ляпати необдумано) вони теж вміють.
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20.04.2023 23:23 Відповісти
Стесняюсь спросить... А що гірше "українці - це теж росіяни".... чи яйця по 17 грв. ????????????????
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20.04.2023 23:36 Відповісти
Цьоцю, якщо не зрозуміло - пішла у подку!
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20.04.2023 23:49 Відповісти
YU ST.... А ти вже мабуть там?
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22.04.2023 04:09 Відповісти
Лишень мрію, але щось не щастить )))
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22.04.2023 10:02 Відповісти
То нє фуй шастать... чумайдан, вокзал і на підорашку
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23.04.2023 04:28 Відповісти
Я про гарну подку. А ти про що?
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23.04.2023 09:36 Відповісти
"Кожному - своє"... на смак і колір товаришів немає
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23.04.2023 22:45 Відповісти
Голландці це теж папуаси. Ми не повинні цього забувати. Це реальність.
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20.04.2023 23:51 Відповісти
не зелебобику або кацапському холую п%зд€ть
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21.04.2023 00:19 Відповісти
Ну так и не п%зди, мразь.
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21.04.2023 00:25 Відповісти
Нова Гвінея чиєю колонією була? За тією же логікою нідерландці є и південними африканцями, и американцями, и індонезійцями.
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21.04.2023 09:51 Відповісти
А Ван Дартел - це теж ***** і ми не повинні цього забувати.
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20.04.2023 23:58 Відповісти
Козьол.
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21.04.2023 06:39 Відповісти
К. Делямар (Delamarre, 1797-1870), французький політик, сенатор, редактор впливового часопису «La Patrie», праця «15-ти мільйоновий європейський нарід, забутий в історії» 1869 рік

«В Європі існує нарід, забутий істориками - нарід Русинів (le ****** Ruthene) 12, 5 млн. під російським царем і 2, 5 млн. під Австро-Угорською монархією. Нарід цей такий же численний, як нарід Іспанії, втричі більший за чехів і рівний по кількосте всім підданим корони св.Стефана. Цей нарід існує, має свою історію, відмінну від історії Польщі і ще БІЛЬШЕ відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою мову, окрему від московської й польської, має виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія не повинна забувати, що до Петра І той нарід, який ми нині називаємо рутенами, звався РУСЬКИМ або русинами і його земля звалася Руссю і Рутенією, а той нарід, який ми НИНІ звемо руським, звався МОСКВИНАМИ, а їх земля - МОСКОВІЄЮ.
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21.04.2023 06:40 Відповісти
Ага, а голландці - це теж французи.
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21.04.2023 07:16 Відповісти
 
 