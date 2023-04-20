Спецпредставник Нідерландів з питань України ван Дартел після проросійських заяв йде у відставку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Спецпредставник Нідерландів з питань України Рон ван Дартел подав у відставку після заяви, що "українці - це теж росіяни".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.
Видання зазначає, що у книзі Герарда Ділессена "Якщо знизити планку, то вище не підскочиш" є слова ван Дартела про те, що українці теж росіяни: "Ми не повинні цього забувати. Це реальність". Він також вважає, що "підтримка президента РФ Володимира Путіна більша, ніж люди думають".
Ван Дартел наприкінці березня був призначений спеціальним представником з питань України для налагодження зв'язків між бізнесом та різними інституціями щодо реконструкції та відновлення України.
Раніше Рон ван Дартел був послом Нідерландів у Росії, Сербії, Польщі, а також представляв країну в ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
не робити операцію по видаленню - буде як з меркель.
нема сечі терпіти ці пекельні борошна
пока-пока
а перуанці це іспанці, бо були колонією і їх там багато
а гаїтянці це французи, бо були колонією і їх там багато
а українці це росіянє, бо деякий час були колонією і їх там багато ??
я правильно вас зрозумів чи ви не будете змішувати громадянство і національність?
Гуморометр інколи вмикайте.
може це він теж фашист, він же там недалеко від німеччини,
за його логікою все правильно
О дЕрмаках в Киеве, Дмитро Чекалкін...
«В Європі існує нарід, забутий істориками - нарід Русинів (le ****** Ruthene) 12, 5 млн. під російським царем і 2, 5 млн. під Австро-Угорською монархією. Нарід цей такий же численний, як нарід Іспанії, втричі більший за чехів і рівний по кількосте всім підданим корони св.Стефана. Цей нарід існує, має свою історію, відмінну від історії Польщі і ще БІЛЬШЕ відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою мову, окрему від московської й польської, має виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія не повинна забувати, що до Петра І той нарід, який ми нині називаємо рутенами, звався РУСЬКИМ або русинами і його земля звалася Руссю і Рутенією, а той нарід, який ми НИНІ звемо руським, звався МОСКВИНАМИ, а їх земля - МОСКОВІЄЮ.