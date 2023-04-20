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Азовське море (1501) вертоліт (709) Федоров Іван (560)

Поблизу окупованої Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гелікоптер,мі-24

Поблизу т.о. Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море. Тіло пілота винесло на берег.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив мер тимчасово окуповано Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ

"Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш", - написав Федоров. 

За його даними та за даними місцевих мешканців пілот загинув. 

Окупаційна влада поки що ніяк не коментувала інцидент. 

Наразі невідомо, через що гелікоптер впав у море, тип гелікоптера не названо. 

Читайте також: Росіяни готуються до евакуації з окупованих територій, - Федоров
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Топ коментарі
+16
Оце добра новина.Щоб вони падали так кожну хвилину.
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20.04.2023 22:03
+13
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20.04.2023 22:15
+9
Так зворушливо. Всім солодких снів.
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20.04.2023 22:02
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Здох за штурвалом чи уявив себе на підводному човні?
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20.04.2023 22:01 Відповісти
Долітався гагарін!
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20.04.2023 22:01 Відповісти
Так зворушливо. Всім солодких снів.
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20.04.2023 22:02 Відповісти
пілот був або п'яний або шмаркач...але у будь якому разі вип'ємо за його здоров'я
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20.04.2023 22:02 Відповісти
Оце добра новина.Щоб вони падали так кожну хвилину.
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20.04.2023 22:03 Відповісти
Не хотел домой, хотел остаться в Украине любой ценой где все так па дамашнему
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20.04.2023 22:04 Відповісти
Тіло пілота винесло на берег
какая красота
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20.04.2023 22:04 Відповісти
Гарні місця… відповичав безпосередньо там декілька раз… відразу за «Золотим берегом» - заповідник вже…
****** кацапи засрали все…
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20.04.2023 22:18 Відповісти
а мог бы утонуть, от алкоголизма, в Турции

от дурень !
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21.04.2023 00:15 Відповісти
ніби саме мі-24 впав
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20.04.2023 22:05 Відповісти
Ой, як гарно. Там водичка така прохолодна, що через 10 хвилин - лапті.
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20.04.2023 22:07 Відповісти
Якщо вертоліт - військовий то екіпаж - мінімум двоє Не чув про вертольоти з одним пілотом (крім Ка-50 Але вони начебто зняті з озброєння)
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20.04.2023 22:10 Відповісти
Значить - одного краби з бичками жеруть Бо на Ка-52 - 2 пілоти Один управляє ЛА, а другий (оператор) - озброєнням
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21.04.2023 06:12 Відповісти
Ето билі іспитанія падводнаво вєртольота!
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20.04.2023 22:12 Відповісти
анало-говнетнава
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20.04.2023 22:26 Відповісти
Земне тяжіння спрацювало! Та й хрін з ним,на одного хробака менше!
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20.04.2023 22:14 Відповісти
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20.04.2023 22:15 Відповісти
Тю, а шо случилася?
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20.04.2023 22:16 Відповісти
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20.04.2023 22:16 Відповісти
А хто?? невістка? Оно її стінгер висить!
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20.04.2023 22:17 Відповісти
давно вже вони нас не радували "жестокими посадками".
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20.04.2023 22:18 Відповісти
И сея пучина поглотила его в один момент. В общем, он сдох.
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20.04.2023 22:22 Відповісти
- Куме! Чули новину?
- Яку?
- Кацапи розробляють підводний авіаносець Назвали "Акула"
- А навіщо?
- Щоб обдурить американців - щоб ті зрозуміть не могли: літаки на нього сідають чи просто топляться? (Анекдоту вже 9 років)

А тут були випробування "підводного вертольотоносця" - "Містралі" ж їм так і не дісталися!
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21.04.2023 11:23 Відповісти
просто он на вынужденную шёл, а там удобно было - деревьев нету.
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21.04.2023 14:18 Відповісти
Так гвинтокрил ( гелікоптер ) чи куйтоліт впав? Бо це різні речі.
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20.04.2023 22:24 Відповісти
пропелеромах
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20.04.2023 22:27 Відповісти
Вейтоліт пернатий.
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21.04.2023 09:22 Відповісти
махокрил
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21.04.2023 11:48 Відповісти
Повітрогвинт.
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22.04.2023 09:27 Відповісти
до речі, гвинтомах
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22.04.2023 09:44 Відповісти
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22.04.2023 10:42 Відповісти
сфєріческій конь тяжелеє воздуха
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20.04.2023 22:30 Відповісти
Підводний дерижабль.
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21.04.2023 09:23 Відповісти
Який нахрін гелікоптер - крутиліт а не гелікоптер .
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20.04.2023 22:37 Відповісти
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20.04.2023 22:52 Відповісти
Падлюки мокшанські загадять нам море.
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20.04.2023 22:53 Відповісти
Дружеский огонь ПВО крейсера Москва
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20.04.2023 22:57 Відповісти
Чем больше этих стрекоз нырнут в море, тем быстрей придёт к нам ПОБЕДА!!!
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20.04.2023 23:07 Відповісти
З двійником на борту?
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20.04.2023 23:23 Відповісти
Добре, але мало.
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21.04.2023 00:11 Відповісти
От вміють кацапи падати, за це поважаю - тільки за це, хай падають і надалі тисячами у море.
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21.04.2023 01:01 Відповісти
таки гівно не тоне...
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21.04.2023 01:23 Відповісти
Пятница. 21 апреля. 2. 50. Только что прочитала новость. Помянула - съела булочку. Надеюсь не потолстею.
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21.04.2023 02:53 Відповісти
Чекаємо,коли труп нашого ворога пропливе.
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21.04.2023 07:34 Відповісти
 
 