Поблизу окупованої Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море, - Федоров
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Поблизу т.о. Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море. Тіло пілота винесло на берег.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив мер тимчасово окуповано Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш", - написав Федоров.
За його даними та за даними місцевих мешканців пілот загинув.
Окупаційна влада поки що ніяк не коментувала інцидент.
Наразі невідомо, через що гелікоптер впав у море, тип гелікоптера не названо.
Топ коментарі
+16 время
показати весь коментар20.04.2023 22:03
+13 ZoV KobZona
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+9 Trevo Trow
показати весь коментар20.04.2023 22:02
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какая красота
****** кацапи засрали все…
от дурень !
- Яку?
- Кацапи розробляють підводний авіаносець Назвали "Акула"
- А навіщо?
- Щоб обдурить американців - щоб ті зрозуміть не могли: літаки на нього сідають чи просто топляться? (Анекдоту вже 9 років)
А тут були випробування "підводного вертольотоносця" - "Містралі" ж їм так і не дісталися!