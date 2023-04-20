Данілов про допомогу ЗСУ: Потрібен перехід від балансу на полі бою до переваги України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україні потрібна перевага над росіянами на полі бою, а не баланс.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Наступний необхідний етап у наших відносинах з союзниками і партнерами – перехід від стадії забезпечення військового балансу на полі бою до рівня досягнення військової переваги України над окупаційною армією московії. Процес важкий, але ми впевнено рухаємось у потрібному напрямку", - заявив Данілов.
Топ коментарі
+5 ПравдаЛюбка
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+5 Trevo Trow
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+5 Ярослав Рябченко
показати весь коментар20.04.2023 22:39
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Не засну від страху!
Вохєншау рундшау..., мля
І мівіну їсть
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не надали".
та йди в сраку до прохожої бабусі - нам і яйценосного ******а вистачить