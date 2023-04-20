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Данілов про допомогу ЗСУ: Потрібен перехід від балансу на полі бою до переваги України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україні потрібна перевага над росіянами на полі бою, а не баланс.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний необхідний етап у наших відносинах з союзниками і партнерами – перехід від стадії забезпечення військового балансу на полі бою до рівня досягнення військової переваги України над окупаційною армією московії. Процес важкий, але ми впевнено рухаємось у потрібному напрямку", - заявив Данілов.

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Топ коментарі
+5
Розумний,аж страшно!
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20.04.2023 22:09
+5
Дружбану Резнікову розкажи про баланс яєць і кілограмів у масштабах країни.
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20.04.2023 22:21
+5
про те чому на портнова рнбо не наклало санкції ветеринар знову не пояснив?
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20.04.2023 22:39
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Потрібен, але ніхто не дасть
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20.04.2023 22:07 Відповісти
Розумний,аж страшно!
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20.04.2023 22:09 Відповісти
Страшно
Не засну від страху!
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20.04.2023 22:10 Відповісти
Фолькишер беобахтер,
Вохєншау рундшау..., мля
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20.04.2023 22:20 Відповісти
Борода.....
І мівіну їсть
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20.04.2023 22:11 Відповісти
І мівіну їсть, і мівіну на вуха вішає
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20.04.2023 22:56 Відповісти
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20.04.2023 22:17 Відповісти
Олексі́й Мячесла́вович Дані́лов (нар. 7 вересня 1962, Красний Луч, Луганська область)
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20.04.2023 22:22 Відповісти
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20.04.2023 22:17 Відповісти
Дружбану Резнікову розкажи про баланс яєць і кілограмів у масштабах країни.
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20.04.2023 22:21 Відповісти
В часи царювання зеленського забезпечення ЗСУ має три етапи:
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не надали".
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20.04.2023 22:22 Відповісти
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20.04.2023 22:32 Відповісти
про те чому на портнова рнбо не наклало санкції ветеринар знову не пояснив?
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20.04.2023 22:39 Відповісти
Портнов-ляпший друг Зелі !
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21.04.2023 08:30 Відповісти
Какую мудрую мысль выдал... Никто бы до такого не додумался. Голова!
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20.04.2023 22:44 Відповісти
А може спочатку прокладку замінити між пртнерами і ЗСУ?
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21.04.2023 00:10 Відповісти
ви ***** автотранспортом з прицілами і "весільними дронами" забезпечити не можете,****** про перевагу заговорив,перевагу ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЗАХІД,а не ви.
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21.04.2023 00:59 Відповісти
Да кто ты такой что постоянно пиз-шь про войну? Ты даже не военный.. Мнение ветеринара, юриста и педагога на военные тему нах не нужно....
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21.04.2023 01:40 Відповісти
Україна має використовувати територію п е д е р а ц і ї для "хлопків" і "задимлень"!!! на раковій п е д е р а ц і ї має ВСЕ ГОРІТИ І ПАЛАТИ!!!!
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21.04.2023 02:37 Відповісти
Дуже правильна ідея в заголовку цієї статті. Повністю підтримую її.
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21.04.2023 03:08 Відповісти
Когда умные люди говорили,что США регулирует войну, поставляя оружие сдерживания, то все кричали что это руснявое ипсо и клеймили путинским агентом.Время сказок и очарования проходит Наративы зе-марафону всё труднее втюхивать людям и всё труднее скрывать реальность. Разочарованния будет всё больше и больше. Власть сама себя загнала в угол, вешая лапшу на уши.
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21.04.2023 07:32 Відповісти
...ще один веселий ******.

та йди в сраку до прохожої бабусі - нам і яйценосного ******а вистачить
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21.04.2023 08:02 Відповісти
Данілова слухати -себене поважати !
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21.04.2023 08:27 Відповісти
 
 