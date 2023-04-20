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Новини За кордоном
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Росія (47203) санкції (6842) Сербія (256)

Сербська економіка виграє від припливу росіян до країни, їм тут раді, - прем’єр-міністерка Ана Брнабіч

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

найманці,сербія

Сербія вітає росіян, які масово прибувають до країни після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч заявила на конференції New Economy Gateway Europe, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Брнабіч розповіла, що її уряд стимулює приїзд до країни росіян до країни. За її словами, серед них є "інженери, переважно дуже молоді, дуже кваліфіковані, дуже талановиті люди",  які стають платниками податків та новими кадрами для ІТ-галузі країни.

Вона наголосила, що російську молодь приваблює не лише економічна складова, але й те, що вони "не відчувають себе бажаними в інших країнах".

"Ці молоді люди справді орієнтовані на Захід, дуже добре освічені, виступають проти війни. Це добре для нас", – сказала вона.

Окремо Брнабіч прокоментувала можливість приєднання Сербії до санкцій Європейського Союзу проти Росії. За її словами, серби "рішуче налаштовані проти санкцій" та вважають, що вони "насправді не зменшують здатність або готовність країни вести війну".

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Топ коментарі
+21
Чергове ватне болото планується...
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20.04.2023 22:56
+20
Хай радіють зараз. Через деякий час - Сербіянаш і пускай еті сєрби сначала парускі научацца гаваріть.
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20.04.2023 23:02
+13
Значит руськай х*й сербії а не евросоюз
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20.04.2023 22:58
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Чергове ватне болото планується...
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20.04.2023 22:56 Відповісти
та все норм!
всі рашку імєют, вот і "сърбські братушки" собі хотять шматок урвать із трудових рєзєрвов дезертирів з рашки
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21.04.2023 00:06 Відповісти
Сєрбія приймає з рашки молодих здорових чоловіків-програмістів призовного віку

ай маладца !
не зівають
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21.04.2023 00:09 Відповісти
Але не чути від кацапскої під@расні, що вони проти війни, вони проти могілізації, а тупі нехай воюють. І це головне у всіх кацапів
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21.04.2023 08:25 Відповісти
Посмотрим что они будут вытворять когда деньги закончатся ,!
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20.04.2023 22:57 Відповісти
Значит руськай х*й сербії а не евросоюз
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20.04.2023 22:58 Відповісти
Хай радіють зараз. Через деякий час - Сербіянаш і пускай еті сєрби сначала парускі научацца гаваріть.
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20.04.2023 23:02 Відповісти
З таким свинячим рашкованським тирлом вступу до ЄС дзуськи - хай ягель жують.
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20.04.2023 23:05 Відповісти
приїзд до країни росіян .котрий стимулює сербська влада, це стимулювання майбутнього геморою для ЄС І НАТО
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20.04.2023 23:07 Відповісти
Навіть гірший, ніж угорщина зараз.
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20.04.2023 23:20 Відповісти
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20.04.2023 23:09 Відповісти
овно к овну...
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20.04.2023 23:09 Відповісти
Де є приплив рашистів, потім починається "защіта русскаязчнава насєлєнія на ісконна русскіх зємлях". До кого не доходить це зараз - дійде пізніше, коли за дурість доведеться платити кров'ю.
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20.04.2023 23:13 Відповісти
да подавіться , можемо ще полонених до вас повикидати
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20.04.2023 23:14 Відповісти
І бажано зеків- рецедівістів з болячками ) економіка просто вскач побіжить, задовбетесь пил ковтати)
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20.04.2023 23:19 Відповісти
А що спільного між зайвехромосомами та людьми? У нас щось таке було, а потім ;"****************!"! Продовжуйте далі, вітати свинопсів!
PS: Мабуть Брнабіч послід солов'я, на ніч переїла...
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20.04.2023 23:24 Відповісти
🤮
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20.04.2023 23:28 Відповісти
Іх чекає дуже неприємне прозріння. Більшість сербів або мадяр поняття не мають, що таке кацапи. У них в головах телевізійна зінженерована пропагандою картинка. В Україні таких також повно.
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20.04.2023 23:32 Відповісти
було повно
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21.04.2023 00:37 Відповісти
А в тебе в голові картинка зінженерована Фокс-ньюз та баптистською церквою, так? Чи з я кого бодуна ти за Трампа тут агітуєш постійно?
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21.04.2023 01:24 Відповісти
Згадався безсмертний твір "Тарас Бульба".Колись всі зможемо спитати у прем*єрки Сербії-"Ну що помогли тобі твої кацапи?"Це ж треба радіти появі в своїй країні людожерів...
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20.04.2023 23:37 Відповісти
Ідіотка кончена.
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20.04.2023 23:45 Відповісти
Це вони поки ще не встигли все засрати і по руцкому міру не заскучали.
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20.04.2023 23:56 Відповісти
Сербії, для повного щастя, не вистачало п'яних мордобоїв, розбою, згвалтувань та інших "прелестей руZZкого мира"? Будуть.
«Будьте обережні зі своїми бажаннями - вони мають властивість збуватися».
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21.04.2023 00:19 Відповісти
Кацапы никогда не прощают попыток с ними дружить. Придет и ваша очередь откровений.
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21.04.2023 00:21 Відповісти
Йой, серби радіють російськощелепним, наче малі діти, що вперше побачили тарганів, спочатку вони пробують загравати з ними, але проходить час-дитина росте, а разом з нею у домівці прибуває тарганів і настав зрозуміння яке лихо оселилося у хаті
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21.04.2023 07:16 Відповісти
Вони нічим не відрізняються.
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21.04.2023 07:20 Відповісти
навіщо тоді ці сєрби пхаються у ЄС, хай собі виграють з расєянами далі...
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21.04.2023 08:26 Відповісти
Скоро не доїдуть
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21.04.2023 08:37 Відповісти
 
 