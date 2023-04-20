Сербська економіка виграє від припливу росіян до країни, їм тут раді, - прем’єр-міністерка Ана Брнабіч

Сербія вітає росіян, які масово прибувають до країни після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч заявила на конференції New Economy Gateway Europe, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Брнабіч розповіла, що її уряд стимулює приїзд до країни росіян до країни. За її словами, серед них є "інженери, переважно дуже молоді, дуже кваліфіковані, дуже талановиті люди", які стають платниками податків та новими кадрами для ІТ-галузі країни.

Вона наголосила, що російську молодь приваблює не лише економічна складова, але й те, що вони "не відчувають себе бажаними в інших країнах".

"Ці молоді люди справді орієнтовані на Захід, дуже добре освічені, виступають проти війни. Це добре для нас", – сказала вона.

Окремо Брнабіч прокоментувала можливість приєднання Сербії до санкцій Європейського Союзу проти Росії. За її словами, серби "рішуче налаштовані проти санкцій" та вважають, що вони "насправді не зменшують здатність або готовність країни вести війну".

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