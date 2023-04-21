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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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санкції (6842) Чавушоглу (127)

Глава МЗС Туреччини Чавушоглу пояснив, чому Анкара не вводить санкції проти РФ: Як тоді торгувати і чи приїдуть туристи?

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

турция

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в четвер пояснив, що в питанні запровадження санкцій проти Росії Анкара буде послуговуватись лише національними інтересами.

Про це він заявив на церемонії відкриття нового приміщення сільськогосподарської палати в місті Аланія, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Чавушоглу коментував твердження деяких політиків про те, що Туреччина як член Північноатлантичного Альянсу має приєднатись до санкцій проти Росії.

"Ми є однією із п’яти найсильніших країн НАТО в кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації і моєї країни понад усе. От ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії будуть продавати свою продукцію?", – зазначив він.

Очільник турецького МЗС підкреслив, що Анкара виконуватиме санкції, запроваджені в межах ООН, але "якщо я буду виконувати санкції, які кожен накладає на когось виправдано чи невиправдано на свою голову, якщо я відмовлюся від своєї принципової політики на користь когось, я ризикую інтересами моєї країни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чавушоглу після зустрічі з Лавровим: Війну треба якнайшвидше закінчити

"Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації? Ми не поступаємося своїми принципами заради того, щоб привабити туристів і продати товари", – пояснив Чавушоглу.

Він водночас наголосив, що Туреччина називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну війною, виконує положення конвенції Монтрьо про режим судноплавства в Чорному морі та підтримує територіальну цілісність України.

"Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?" – завершив він.

Як відомо, Анкара намагається збалансувати свої добрі зв'язки як з Москвою, так і з Києвом в умовах війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявила, що не дозволить їх обходити в Туреччині, і що російські військові не зможуть використати жодну поставлену продукцію у військових цілях.
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Топ коментарі
+30
Тобто тепер українці, що поїдуть, як туристи, у Туреччину, дорівнюють кацапам.
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20.04.2023 23:46
+20
Лживая продажная нация.
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20.04.2023 23:47
+19
Для цього вже давно існують готелі "russian free". )) Бо з свинособаками і раніше не хотіли відпочивати,а зараз це взагалі неможливо.
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21.04.2023 00:06
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Тобто тепер українці, що поїдуть, як туристи, у Туреччину, дорівнюють кацапам.
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20.04.2023 23:46 Відповісти
Оці слова його "Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації? "
Ну виходить все правильно вони не перебірливі,свинособаки так свинособаки ,а українці ?Українці хочуть бути в компанії свинособак?
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20.04.2023 23:52 Відповісти
Для цього вже давно існують готелі "russian free". )) Бо з свинособаками і раніше не хотіли відпочивати,а зараз це взагалі неможливо.
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21.04.2023 00:06 Відповісти
Але то цінна послуга - майже вдвічі дорожче. Я в туреччині не був, але знайомі їздили і казали шо то зовсім інший відпочинок, ніж у звичайних готелях навіть 5ти зірок.
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21.04.2023 10:18 Відповісти
Можна подумать у Львові є робота
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21.04.2023 00:34 Відповісти
Це ж ті самі українці які у 2019 привели до управління державою прорузьких шпигунів і зрадників та ще й кричали хуже не будет і какая разница. Чи то якісь інші?
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21.04.2023 09:13 Відповісти
а хто поїде? Чоловіків не випускають, а "еліта" катається в Монако та на Мальдіви, як мінімум Іспанія чи Кариби, для них Туреччина то як їздити на Ланосі замість Лексуса
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21.04.2023 09:48 Відповісти
Війна не буде тривати вічно і Туреччина після війни нікуди не подінеться.
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21.04.2023 10:11 Відповісти
Нейтральная Швеция всю войну спокойно торговала с Гитлером и ничего. Турки примерно так же планируют.
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20.04.2023 23:46 Відповісти
От токо не ***** про "спокойно торговала", чучело набутылочное!
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21.04.2023 01:26 Відповісти
По-перше - торгувала Швеція з Німеччиною Зокрема - значна кількість шарикопідшипників для військової техніки не тільки робилися німцями з шведської сталі, але й безпосередньо на шведських заводах По-друге - пропускала німецьке озброєння (і за деякими даними - війська) через свою територію для забезпечення військового угрупування "Північ", яке було розвернуте на Кольському півострові проти армії СРСР

"На момент початку бойових дій Швеція вже понад століття трималася нейтральної позиції у міжнародних відносинах, починаючи з кінця наполеонівських воєн у 1815 року.[2] Станом на вересень 1939 р., політику нейтралітету проводили двадцять країн, але, крім Швеції, тільки вісім інших європейських країн виявилися спроможними офіційно витримати цю позицію протягом усієї війни: Ірландія, Португалія, Іспанія,[3] Андорра, Ватикан, Ліхтенштейн, Сан-Марино[4] і Швейцарія.

Між тим, уряд Швеції іноді припускався поступок як на користь Німеччини, так і західних союзників, тим самим порушуючи свій нейтралітет. Під час німецького вторгнення в Радянський Союз Швеція дозволила Вермахту скористатися шведськими залізницями для перевезення (червень-липень 1941) німецької 163-ї піхотної дивізії вкупі з гаубицями, танками і зенітною зброєю та потрібними для них ************ з Норвегії у Фінляндію. Німецьким воякам, які їздили у відпустку з Норвегії в Німеччину, було дозволено проїзд через Швецію - так званий «пермітентрафік» (permittenttrafik). Німеччині протягом усієї війни продавалася залізна руда. А з країнами антигітлерівської коаліції Швеція ділилася даними військової розвідки та допомагала готувати солдатів із числа біженців з Данії та Норвегії з метою залучення до майбутнього визволення їхніх рідних країн.[5] Вона також дозволила західним союзникам використовувати шведські авіабази в 1944 і 1945 роках".

Так що ти дарма нахамив" своєму опоненту
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21.04.2023 07:08 Відповісти
Швейцария помогала Гитлеру отмывать кровавое золото-переплавляли немецкие слитки и ставили штамп иШвейцарского банка. Швейцария очень хорошо нажилась на 2 мировой войне рассказывая сказки что иначе Гитлер-бы оккупировал Швейцарию если-бы Швейцария не вступила с ним в сговор. В Швейцарии абсолютно нет никаких природных ресурсов и нападать на нее не было никакого смысла ни во 2 мировой ни сейчас. Швейцарцы любят делать деньги на крови-и сейчас делают . Например запрещают другим странам передавать оружие Украине гдн есть швейцарские технологии-ведь из России в Швейцарию поток денег в 10 раз больше чем из Украины
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21.04.2023 11:17 Відповісти
А до чого тут "Швейцарія"? У тебе з "єоргафії" яка оцінка була в школі?
"- Слушай! А давай съездим в Грецию! На пирамиды пасмотрим, на Сфинкса?
- Да мне проще тебе и твоему учителю по географии по башке съездить - за бестолковство!"
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23.04.2023 14:59 Відповісти
Швеция была нейтральной, а Турция - член НАТО!
Неужели тебе не видно разницы?
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21.04.2023 09:13 Відповісти
Поскольку нападения на НАТО не было, то в войну этот блок не вступал, и разницы практически нет.
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21.04.2023 09:27 Відповісти
А как же "Россия воюет с НАТО"?
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21.04.2023 10:47 Відповісти
НАТО официально признал Россию своей стратегической угрозой
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21.04.2023 14:12 Відповісти
Не тільки торгувала - щей отримувала від гітлера гроші з тих країн, котри були їм захоплені та кредитувала під дуже низький відсоток. Та ще коли американці висадились в Італії - по їх ж/д йшли німецьки поїзди і союзникам так і не вдалося в Італії щось зробити.
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21.04.2023 12:27 Відповісти
Пане Чавушоглу , а торгівля з кривавими убивцями не протирічить ісламу ?
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20.04.2023 23:46 Відповісти
Ну, іслам в Туреччині не більше ніж православні догми в Україні. Просто данина традицій.
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20.04.2023 23:49 Відповісти
Тоді хоч раз побувайте з жінкою (без довгого одягу) в некурортній Азійській частині Туреччини, якщо таке кажете
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21.04.2023 09:28 Відповісти
... ну і що буде з жінкою у НЕдовгій одежі у Азійській частині Туреччини? Шановний!!! Де Ви так затримались у часі? Там не тільки у шортах ходять..та ще й курять без всякого осторогу..)) Повертайтеся у **********!!!))
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21.04.2023 14:19 Відповісти
А що це там кожного ранку завиває?
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21.04.2023 10:50 Відповісти
Пʼята армія у світі
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20.04.2023 23:46 Відповісти
Лживая продажная нация.
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20.04.2023 23:47 Відповісти
Правільна, Чуваквуглу: дєньги - то святоє!
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20.04.2023 23:57 Відповісти
сучі діти !
їм аби пахлаву на пляжі продати
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21.04.2023 00:01 Відповісти
Не здивуюсь якщо кацапи й₴₴бнуть ракетами по якійсь маленькій країні НАТО, то турки і тоді скажуть : " так ми в НАТО, але якщо якось відповімо ,то чи приїдуть до нас туристи". Прикриваються тим Монро як віником в бані, та якби ви не закрили морські проходи для військових кораблів ,то вас би вже в НАТО не було б з вашим п#3донутим ердогандоном, я думаю знайшли б спосіб.
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21.04.2023 00:06 Відповісти
Вот недаром у козлика такая фамилия, "чавушем" в Турции мальчики своего "дружочка" называют.
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21.04.2023 00:06 Відповісти
Ну "мальчики" - це не "авторитет" "Чауш" в імперії Османів та Криму - це "судовий виконавець" Доволі шанована посада І "Чавушоглу" звучить турецькою нічим не гірше від українського "Судденко"
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21.04.2023 07:14 Відповісти
То ви ще не чули, що видав днями голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу. "Весь світ ненавидить Вашингтон, а Європа - пішак Америки. "
Краще, ніж в фільмі "Midnight Express" про турків вже і не скажеш.
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21.04.2023 00:10 Відповісти
Десь це вже чув…. А за що тоді будувати дороги?…. Там свої ЗЕ виб@дки
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21.04.2023 00:18 Відповісти
Байрактары, ракетные установки TRLG, бронемашины Кипри и прочие ништяки военные поставляйте и фиг с ним торгуйте помидорами с кем хотите.
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21.04.2023 00:21 Відповісти
Справа не в помідорах. Справа у чипах та інших компонентах, які московія імпортує через Туреччину.
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21.04.2023 14:53 Відповісти
и какие такие чипы и компоненты они импортируют именно через Турцию, когда у них под боком огромный Китай, который это всё может им продать и дешевле? Турецкие продажи там даже рядом не стояли по масштабам.
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23.04.2023 15:02 Відповісти
Ніфіга турки не мають право допомагати і торгувати з країною терористом і сидіти на 2 стільцях теж що за фігня якщо нам продають зброю то мають право торгувати з кацапами?
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07.05.2023 18:26 Відповісти
Такие же лживые как и желтомордые коммуняки, ещё и с комплексом обиженных на ЕС за то что их к ним не берут из-за Кипра.
Они болтаются как яйца Европой и Заливом и такую же политику ведут.
В Европе их чумазенькими дурачками считают, а среди своих отступниками от ислама .
По каким параметрам они 5 в НАТО, может только по количеству солдат.
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21.04.2023 00:24 Відповісти
Китай набагато гiрший та небезпечнiший. Туреччина нiколи не була комуняцькою клоакою...
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21.04.2023 07:09 Відповісти
Китай конечно хуже, но в Турции ещё совсем недавно была диктатура.
Да и сейчас их коктейль из ньюисламизма с Эрдоганом- вполне авторитарная модель.
Наверное у них по другому и не может быть, их если не бить то они считают власть слабой. Вся Азия такая.
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21.04.2023 09:29 Відповісти
.. а що..в Туреччині вже нема диктатури? Зараз вийду з готелю... піду подивлюся..може ми заблукали..і не в Туреччині приземлилися? Та Сі поряд з Ердоганом мале дитя.... )))
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21.04.2023 14:25 Відповісти
Ну - Україну ж терплять? А ми на дипломатичному фронті стільки "накрутили", що туркам "далеко браться". І наші ще гірші - бо турки хоч діють в інтересах Туреччини, а наші часто - всупереч інтересів України...
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22.04.2023 18:57 Відповісти
.. тут з Вами не поспориш. То що наробили і те що роблять зараз зіграє свою негативну роль у подальшому. Все тільки починається.... І дай Боже щоб закінчилася війна нашою перемогою... бо призупинення... заморожування і зелена наволоч знищить країну моментально. А у разі Перемоги є шанс вилізти з цього лайна..де ми сидимо по саме горло. Знаючи апетити Зепогані.. вороватим невігасам ніхто грошей на відбудову не дасть.. От тоді і почнеться. Відкриється все..до кольору трусів..у яких зелений дурень був у день початку війни...)))
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23.04.2023 14:38 Відповісти
kasapiv porjadni oteli ne ho4ut´ pryjmaty, bo in6i turysty ne bazajujut´ na te bydlo dyvytysja 🤑

Pamjataju , kolys´ v Bodrumi u 5 * oteli ondna kazaps´ka svynja vsjallasja prjamo u bari bilja basejnu, sydja4i za stojkoi 🤣.

I 6o ? vono prodovzylo zalyvaty u gorlo, bo " all inklusive". In6i gosti ta staff byv u 6ozi
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21.04.2023 00:33 Відповісти
Як на хвойду з кільцевої - цілком прийнятне пояснення.
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21.04.2023 00:41 Відповісти
Ось чому воно турок.
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21.04.2023 00:45 Відповісти
те.що намолов прорашистськи холуй і срак.лиз Чавушкуйло, є не що інше,як визнання співучасті турків у війні рашиста проти України і її народу.
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21.04.2023 00:50 Відповісти
Ох і ******* тут деякі "шаблею махать"! От тільки одне забуваєте - у кожної країни є свої власні інтереси І народ ставить над собою правителів щоб вони (в першу чергу) про його інтереси дбали - а не про чужі І так - дякуючи туркам ми маємо можливість не відчувать на собі тиск всього флоту Росії Чавушоглу - етнічний кримчак І саме дякуючи йому Україна отримує підтримку в питанні Криму - бо на сьогодні "киримли" в Туреччині - одна з дієвих діаспор (Як українці в Канаді чи США) А Ердогану не хочеться втрачать виборців - особливо в період економічної кризи
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21.04.2023 07:23 Відповісти
Не потрібно тут розповідати казки, що турки закрили протоку через прихильність до України, а не через те що якби вони цього не зробили - то всі союзники по НАТО і досі їх би @бли в усіх позах.
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21.04.2023 13:33 Відповісти
Те що в кожної країни свої інтереси, ми повинні терпіти і нормально ставитись до того, що роблять турки і те що вони торгують з кацапами і санкції не вводять це нормально? Інтереси Туреччини дуже погано роблять інтересам України, якщо твої інтереси твоєї країни настільки ублюдські то може проблема в них а?
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22.04.2023 15:58 Відповісти
Турки, скоро будет железный занавес и полное отсутствие каких-либо турыстов с **********. Так что помогайте добивать ********* в Украине и тогда будет больше туристов с Украины и Европы.
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21.04.2023 01:02 Відповісти
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21.04.2023 01:17 Відповісти
Турецкая проститутка двух маток сосет
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21.04.2023 02:23 Відповісти
Да Степашин прав . После 2 мировой войны сталин , как победитель наметился на Турцию . Великое Британия и США что намечается большое свинство от "дружеской " ссср ,интервенцией в Турцию и Турцию приняли в НАТО за несколко дней и разместили воружоные силы в Турций и так нестала 17 республикой после Финляндий (16).
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21.04.2023 03:12 Відповісти
у Турков своя особое политика, они не вводят санкции против Ирана, не смотря на их угрозы баку, главное они поставляют свое оружие как киеву так и баку а не москве или тегерану ,
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21.04.2023 05:42 Відповісти
Почекайте трохи, як оті руськощелепні туристи осядуть трохи у вас, то почнуть вас захищати теж.
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21.04.2023 06:55 Відповісти
... щоб Вас розвеселити!! 26 грудня Ердоган підписав закон..який забороняє видавати ВНЖ громадянам ВСІХ!!!! країн які не мають свого житла у Туреччині, чи купили своє житло за ціною нижче 75000 $ після 26 грудня 2022р. Цей закон НЕ СТОСУЄТЬСЯ громадян Азербайджану, України (Крим звісно Україна) та Европейського Союзу. Зараз кількість смердячих у Туреччині зменьшилась у десятки разів. Не подовжують ВНЖ навіть тим кацапам , хто прожив тут по 20 років і знімав житло по найму, чи працював у турецьких компаніях і не мав свого житла. Якщо Ви кацап... чи кацапка... у вас нема свого житла у Туреччині, і Ви не у шлюбі з громадянином Туреччини міграційна служба навіть з Вами розмовляти не буде. Вам 90 діб раз у півроку і нахер за межі Туреччини.
Останнею краплею дій смердячих стала петиція руЗької зграї (общини) до Ердогана з вимогою заборонити транслювання денних молитв у курортних місцях з використанням гучномовців. Ердоган вирішив, що за межами Туреччини смердячі не будуть чути молитви по гучномовцям.
Зараз смердячі тут сидять тихше води ....
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21.04.2023 14:42 Відповісти
Вооруженные силы Украины используют турецкую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Roketsan MCL. Я бы пылинки сдувал с Турции, а свой гнев держал бы при себе. Ну давайте нашего дипломата Мельника подключим, он здорово раздражал Германию по заданию Кремля.
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21.04.2023 07:00 Відповісти
Як би він його не турбував то Шольц по сі пори б шольцився на морозі.
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21.04.2023 12:05 Відповісти
Мені класти що там хто використовує коли турки помагають кацапам обходити санкції і не вводять санкції, це означає допомога агресору а це значить що Туреччина наш ворог
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07.05.2023 18:23 Відповісти
Что-то в этом мире не так....
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21.04.2023 07:10 Відповісти
Ничего личного, просто ещё одна лишняя страна в НАТО, после Венгрии и об этом нужно говорить, иначе зачем эти "союзы" существуют?
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21.04.2023 07:30 Відповісти
Логіка,як у нашого бубочки!
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21.04.2023 08:05 Відповісти
Из-за "русский туристо" в Турцию почти прекратился поток европейцев. Наверное Турцию это устраивает, - наташки неприхотливы и берут своей массовостью.
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21.04.2023 08:14 Відповісти
наташа, два ****** и наша.))
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21.04.2023 10:07 Відповісти
Хзхз, кількість завжди була і буде < якості. Я б на місці турків сильно б подумав... Бо європеєць до русотурісто не поїде, а європейський турист це той турист, який буде гуляти по кафешкам і ресторанам, їздити по музеям і екскурсіям, а не тупо наливатися в басейні халявною горілкою і жерти в три горла, не виходячи за межі готелю...
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21.04.2023 09:36 Відповісти
Та ще набивати свої валізи краденим з готелю майном та продуктами...
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21.04.2023 14:46 Відповісти
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс....
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21.04.2023 09:38 Відповісти
Російські туристи гниют в українській землі.
Можуть приїхати "туристки", але на роботу.
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21.04.2023 09:56 Відповісти
Хитрые жопы короче. Барыги.
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21.04.2023 11:01 Відповісти
Не даремно колись казали на того хто "підгальмовує" - "от ти Турок"..... якщо не будуть їхати кацапські туристи то почнуть їхати нормальні з іньших країн, більш заможні й менш нахабно-хамовиті ніж непи#жений кацап (пи#жений кацап тихо себе веде).
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21.04.2023 11:07 Відповісти
Если Турция будет полна российских туристов, она потеряет европейских. Адекватный англичанин или немец не захочет отдыхать рядом с убийцами и окупантами. Тут Турция встромила ніж в спину сама собі.
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21.04.2023 11:08 Відповісти
..з сьогоднішніми цінами на авіаквитки до Туреччини... цінами у готелях..які виросли у порівнянні з тим роком удвічі.. не всякий смердячий кацап долетить до середини Чорного моря!!!))
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21.04.2023 14:48 Відповісти
Орки подняли цены на туризм по всей Европе в этом году. В Дубаях недвижимость подорожала на 40% и покупка и аренда. В местных ресторанах рассчитываются наличными, доставая из карманов пачки купюр, местные официанты офигивают. Но это те которые побогаче рванули в дубаи, середнячки поехали в Турцию. Это туркам наказание за жадность. Вместо приличного менецкого/английского туриста, они получили дикое руснявое стадо с видом на пмж.Читала , что местное население начало возмущаться, стоимость покупки и аренды для местных стало неподъемным.
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22.04.2023 08:46 Відповісти
...ціни на житло у Туреччині за рік зросли на 110 відсотків...))) І це не тільки з за смердячих... Дика інфляція.... 100 відсотків за рік теж. Якщо Ви уважно читали... то смердячим у Туреччині нічого не світить. Туточки їх ЗНАЧНО поменшало. Так.. місцеві взагалом негативно ставляться до кацапсячих... але не виказують відкрито своє ставлення. Там де їх небагато... а це Ізмір... Бурса... тощо вони як щури... Люди відчувають смердячість русні реально....
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22.04.2023 13:25 Відповісти
Я внимательно читала ваше сообщение. С сентября по февраль Дубай выдал 250 тыс видов на жительство, только по русне. В Дубае эту бумажку можно получить либо по инвестиции, либо по рабочей визе. Сколько кацапов профессионалов, кроме наташ может жить в Дубае? Инвестиции от 1 мил долларов. Допустим это верхушка российской элиты, самые пархатые воры от власти. Есть еще и средний класс, у них тоже есть деньги. И вот именно они и поехали скупать недвижимость в Турции. Но в основном это города миллионники. И только закон о запрете для иностранцев покупать жилье может остановить это нашествие. Не забывайте, 140 миллионов орков, даже если самых богатых 1%, это достаточно много.
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22.04.2023 16:20 Відповісти
...ну тут проговорюють про заборону придбання нерухомості іноземцями..але самі розумієте, це ніколи не відбудеться у Туреччині. Не скуповують у Туреччині нерухомість смердячі. ЗНАЧНО знизилась їх наплив сюди.... і в порівнянні з ОАЕ..які видали таку кількість ВНЖ...тут все навпаки. З осені 22 року у тому ж Ізмірі значно поповнилась руснява отара...АЛЕ!!!! на сьогодні НЕ ПОДОВЖЕНО !! ВНЖ близько 22000 смердячих. А до осені... коли закінчиться річний термін ВНЖ виданих до 26 грудня 2022 року... то це ще прибизно до 40000.... А інвестиції тут на громадянство тільки 400000.. Не виключаю... що зміни у смердячій значно змінять і ситуацію по цьому питанню і у Туреччині. Подивимось.... Ми тут у дуже довгому відрядженні..тому не все і знаємо... як місцеві ..)))
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22.04.2023 20:40 Відповісти
Я в Дубае была в марте, тоже командировка. Дом в котором снимали квартиру на 40% заполнен орками. Причем квартиры у них в собственности. Покупают по 3-5 квартир сразу от застройщика. Цена небольшой студии от 400 тыс долларов. Либо покупают виллы, там стоимость от нескольких миллионов за штуку. И все как один на очень дорогих автомобилях. Самые дорогие торговые центры - 50% посетителей орков. Возраст от 20-40 лет в основном. И чем проще и дешевле район, тем меньше процент живущих там орков. Вообщем, очень неприятный эффект производит сегодняшний Дубай, становиться похож на московскую рублевку. Местные рады русским, они деньги не считают. К
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23.04.2023 00:33 Відповісти
.. все має час.. Поки не рахують... Потім почнуть рахувати... Потім начнуть стрілятися... Час покаже..де кацапсячими ще буде смердіти. У Європі вже дустом потравили... скажу..що у Туреччині теж травлять... Дійде черга і до Еміратів...))
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23.04.2023 14:43 Відповісти
Турки всегда были такими-всю ихнюю историю. Да и одругие страны которые сильно зависят от Парашки. Та-же Венгрия. П-настоящему в союзниках Украины только те кто независят от Парашки и США в первую очередь поскольку они ничего впарашке не покупают и не продают
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21.04.2023 11:20 Відповісти
Вводить санкции или нет будет новый турецкий президент и новый глава МИД.)
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21.04.2023 11:38 Відповісти
..почекаємо травня!! Поки тут значна частина населення... як і в Україні у 2019 році ..безмозкова і відверто дурна. Тільки різниця.... Наші вибрали..а ці можуть залишити! Та й у нового лідера проросійські погляди не тільки економічні. Тут чорт ногу зломить.....
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21.04.2023 14:53 Відповісти
Турки одним словом
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21.04.2023 12:03 Відповісти
Економічні шльондри
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21.04.2023 13:02 Відповісти
Гроші не пахнуть...
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21.04.2023 14:46 Відповісти
Сьогодні прочитала розумну статтю про Туреччину і її допомогу Україні. Якщо коротко: не судімо по словах (восток дєло тонкоє). Але Туреччина дуже добре нам допомагає без зайвого піару. Автору статті я довіряю. Видалила свій недавній негативний коментар в цій новині.
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21.04.2023 19:09 Відповісти
 
 