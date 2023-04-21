Глава МЗС Туреччини Чавушоглу пояснив, чому Анкара не вводить санкції проти РФ: Як тоді торгувати і чи приїдуть туристи?
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в четвер пояснив, що в питанні запровадження санкцій проти Росії Анкара буде послуговуватись лише національними інтересами.
Про це він заявив на церемонії відкриття нового приміщення сільськогосподарської палати в місті Аланія, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Чавушоглу коментував твердження деяких політиків про те, що Туреччина як член Північноатлантичного Альянсу має приєднатись до санкцій проти Росії.
"Ми є однією із п’яти найсильніших країн НАТО в кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації і моєї країни понад усе. От ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії будуть продавати свою продукцію?", – зазначив він.
Очільник турецького МЗС підкреслив, що Анкара виконуватиме санкції, запроваджені в межах ООН, але "якщо я буду виконувати санкції, які кожен накладає на когось виправдано чи невиправдано на свою голову, якщо я відмовлюся від своєї принципової політики на користь когось, я ризикую інтересами моєї країни".
"Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації? Ми не поступаємося своїми принципами заради того, щоб привабити туристів і продати товари", – пояснив Чавушоглу.
Він водночас наголосив, що Туреччина називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну війною, виконує положення конвенції Монтрьо про режим судноплавства в Чорному морі та підтримує територіальну цілісність України.
"Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?" – завершив він.
Як відомо, Анкара намагається збалансувати свої добрі зв'язки як з Москвою, так і з Києвом в умовах війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявила, що не дозволить їх обходити в Туреччині, і що російські військові не зможуть використати жодну поставлену продукцію у військових цілях.
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Ну виходить все правильно вони не перебірливі,свинособаки так свинособаки ,а українці ?Українці хочуть бути в компанії свинособак?
"На момент початку бойових дій Швеція вже понад століття трималася нейтральної позиції у міжнародних відносинах, починаючи з кінця наполеонівських воєн у 1815 року.[2] Станом на вересень 1939 р., політику нейтралітету проводили двадцять країн, але, крім Швеції, тільки вісім інших європейських країн виявилися спроможними офіційно витримати цю позицію протягом усієї війни: Ірландія, Португалія, Іспанія,[3] Андорра, Ватикан, Ліхтенштейн, Сан-Марино[4] і Швейцарія.
Між тим, уряд Швеції іноді припускався поступок як на користь Німеччини, так і західних союзників, тим самим порушуючи свій нейтралітет. Під час німецького вторгнення в Радянський Союз Швеція дозволила Вермахту скористатися шведськими залізницями для перевезення (червень-липень 1941) німецької 163-ї піхотної дивізії вкупі з гаубицями, танками і зенітною зброєю та потрібними для них ************ з Норвегії у Фінляндію. Німецьким воякам, які їздили у відпустку з Норвегії в Німеччину, було дозволено проїзд через Швецію - так званий «пермітентрафік» (permittenttrafik). Німеччині протягом усієї війни продавалася залізна руда. А з країнами антигітлерівської коаліції Швеція ділилася даними військової розвідки та допомагала готувати солдатів із числа біженців з Данії та Норвегії з метою залучення до майбутнього визволення їхніх рідних країн.[5] Вона також дозволила західним союзникам використовувати шведські авіабази в 1944 і 1945 роках".
Так що ти дарма нахамив" своєму опоненту
"- Слушай! А давай съездим в Грецию! На пирамиды пасмотрим, на Сфинкса?
- Да мне проще тебе и твоему учителю по географии по башке съездить - за бестолковство!"
Неужели тебе не видно разницы?
їм аби пахлаву на пляжі продати
Краще, ніж в фільмі "Midnight Express" про турків вже і не скажеш.
Они болтаются как яйца Европой и Заливом и такую же политику ведут.
В Европе их чумазенькими дурачками считают, а среди своих отступниками от ислама .
По каким параметрам они 5 в НАТО, может только по количеству солдат.
Да и сейчас их коктейль из ньюисламизма с Эрдоганом- вполне авторитарная модель.
Наверное у них по другому и не может быть, их если не бить то они считают власть слабой. Вся Азия такая.
Pamjataju , kolys´ v Bodrumi u 5 * oteli ondna kazaps´ka svynja vsjallasja prjamo u bari bilja basejnu, sydja4i za stojkoi 🤣.
I 6o ? vono prodovzylo zalyvaty u gorlo, bo " all inklusive". In6i gosti ta staff byv u 6ozi
Останнею краплею дій смердячих стала петиція руЗької зграї (общини) до Ердогана з вимогою заборонити транслювання денних молитв у курортних місцях з використанням гучномовців. Ердоган вирішив, що за межами Туреччини смердячі не будуть чути молитви по гучномовцям.
Зараз смердячі тут сидять тихше води ....
Можуть приїхати "туристки", але на роботу.