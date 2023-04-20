У Бундестазі провели дебати щодо озброєння для України: "Ми постачаємо не зброю, яка вбиває людей, а зброю, яка рятує від російських вбивчих атак"

Німецька зброя потрібна не для того, щоби затягнути війну, а для того, щоби її завершити.

Такої думки тримаються, як довели дебати в парламенті ФРН у четвер увечері, 4 з 6 партій німецького Бундестагу крім праворадикалів і Лівих, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ці озброєння не спрямовані на продовження війни, навпаки, метою є допомогти Україні захиститися проти подальших атак і припинити війну, встановити мир в регіоні", - заявив соціал-демократ Ганнес Вальтер. Він зазначив, що українці за понад рік війни довели, що можуть захистити свою державу, а партнери, в тому числі Німеччина, від самого початку сказали, що Україна може на них покладатися, що вони надаватимуть підтримку, допоки така буде потрібною. До такої підтримки належить і постачання оборонних озброєнь для ЗСУ, констатував політик.

Представник найбільшої опозиційної сили, ХДС/ХСС, Томас Ревекамп погодився. "Ми постачаємо не зброю, яка вбиває людей, а зброю, яка рятує людей від російських вбивчих атак", - заявив він.

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Його однопартієць Бернгардт Лоос, зауважив, що "реальність показує: мир без безпеки, без дієвого стримування, без ефективної оборони в випадку нападу є чистою утопією". російська війна, жорстока та нелюдська, має зупинитися, тому Німеччина надає зброю, щоби українці могли захиститися від агресора, сказав депутат.

Джаміла Шефер нагадала, що її партія, "Зелені", завжди була партією миру, "але, на жаль, не кожного агресора та не завжди можна приборкати пацифістськими методами. Тому Україна заслуговую на нашу підтримку", - сказала парламентарій.

Інший представник цієї ж партії Майк Аусендорф підкреслив, що путін міг би хоч зараз зупинити війну, а "припинення поставок зброї ЗСУ означало б, що Україна не змогла б захистити себе, результатом чого став би не мир, але окупація росією вільної держави, що не має нічого спільного з миром".

Питання постачання зброї дискутувалося за ініціативи праворадикальної "Альтернативи для Німеччини", яка категорично проти допомоги зброєю Україні, оскільки це, за їх словами, "не тільки затягне війну з усіма її негативними наслідками для цивільного населення, але й тому, що Німеччина може стати стороною війни". Проти цього виступають і Ліві, які "не хочуть, щоби німецька зброя вбивала".

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Подання парламентської група АдН під назвою "Право вето Бундестагу щодо експорту зброї в зони конфліктів і військових дій" було вирішено передати на розгляд Економічного комітету.