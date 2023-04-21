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Новини За кордоном
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Китай (1920) Франція (1969) Макрон Емманюель (1053)

Спроби Макрона налагодити відносини з Китаєм і дистанціюватися від США стали несподіванкою для французьких дипломатів, – Le Monde

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон,сі,цзіньпін

За даними Le Monde, французькі дипломати стурбовані спробами президента Франції Емманюеля Макрона вибудувати діалог із Китаєм, а також його спробами дистанціюватися від США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Працівники міністерства закордонних справ Франції на умовах анонімності розповіли газеті, що Макрон тримає їх у невідомості, намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників.

"Президент робить те, що йому заманеться, а людям набридло збирати по шматочках і пояснювати позиції [Макрона], які погано розуміють", – заявив один зі співрозмовників Le Monde у зовнішньополітичному відомстві.

Інше джерело повідомило, що президент Франції заскочив міністерство закордонних справ зненацька своїм коментарем в інтерв'ю під час повернення з Китаю про те, що ЄС не має орієнтуватися на США в питанні Тайваню.

Висловлювання Макрона викликало підозри в МЗС Франції, що він намагається "задобрити" Китай угодою, яка передбачає ігнорування Тайваню в обмін на допомогу Пекіна у забезпеченні миру в Україні, пише Le Monde.

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На цьому тлі дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн, за даними ЗМІ, улітку має провести переговори щодо України з керівником Бюро із закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ваном І – китайським дипломатом найвищого рангу.

У Єлисейському палаці неофіційно кажуть, що переговори Бонна і Вана будуть частиною регулярного діалогу між Парижем та Пекіном, наступний раунд яких дасть можливість "обмінюватися думками щодо шляхів досягнення миру за умов дотримання законних прав українців".

Також читайте: Макрон хоче влітку посадити Україну та РФ за стіл перемовин. Просить допомоги Китаю, - Bloomberg

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Якщо Макрон повірив Китаю то він зовсім втратив здоровий глузд.
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21.04.2023 01:23
+11
Зате всі тепер говорять про китайський вояж Макрона, а не про його проблеми з пенсійною реформою. А взагалі то "Президент робить те, що йому заманеться", "намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників." - нікого не нагадує?
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21.04.2023 02:19
+7
Макрон з вулиці червоних ліхтарів
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21.04.2023 01:35
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Якщо Макрон повірив Китаю то він зовсім втратив здоровий глузд.
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21.04.2023 01:23 Відповісти
Ви мабуть забули як перед виборами кацапи з нього сміялися і обсирали через немалу різницю у віці зі своєю жінкою. І нічого-проковтнув же....
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21.04.2023 05:28 Відповісти
Він того навіть не читав.... "проковтнув"....
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21.04.2023 10:48 Відповісти
Там унизу є, що макрон погорив про Україну з Байденом. Дивна позиція чи не так?
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21.04.2023 09:25 Відповісти
Макрон з вулиці червоних ліхтарів
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21.04.2023 01:35 Відповісти
Зате всі тепер говорять про китайський вояж Макрона, а не про його проблеми з пенсійною реформою. А взагалі то "Президент робить те, що йому заманеться", "намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників." - нікого не нагадує?
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21.04.2023 02:19 Відповісти
Макарон,почаще звони Си-твои звонки очень важны для него.
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21.04.2023 02:47 Відповісти
Є такий вислів - відхрестились, а шо хіба Макарошу є що втрачати? На третій термін він не піде а судячи з усього і політикою займатися не буде
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21.04.2023 03:17 Відповісти
Схоже на викаблучування Саркозі. Але той був на утриманні, отримував бабло від х.... через каддаффі. А мікрон починає гратись в глобаліста і замість меркель стати у товариша сі компаньоном. Унісон з Гнусавим скоро проявиться.
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21.04.2023 04:02 Відповісти
Що ж цей півень кукурікає щоразу різними голосами!………
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21.04.2023 05:46 Відповісти
Мій тесть в таких випадках пропонував рарізати півня.
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21.04.2023 08:15 Відповісти
В старі часи подібне іменувалося "волюнтаризмом" - коли керівник приймав "вольове рішення", не проконсультувавшись з спеціалістами А Макрону не варто забувать, що він керівник не Європейського Союзу, а лише однієї з держав, які входять до ЕС Та ще й тої , що входить до НАТО
Так і згадується фільм "Иван Васильевич меняет профессию" - "Кемская волость? Да забирайте её! Зачем она нам нужна?" "Ты что же, царская твоя морда, государственными землями разбрасываешься?"
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21.04.2023 06:34 Відповісти
Схоже, мікрону банально заплатили.
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21.04.2023 07:04 Відповісти
Все говорить про те, що популісти потрапляють серед президентів. Але тільки за такої слабкості всіх інших інститутів влади це може призвести до таких катастрофічних наслідків, як у нас.
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21.04.2023 07:55 Відповісти
Макрон - це свого роду "французький Зеленський"! Теж весь час норовить заглянути комусь чи то в очі, чи то в задницю! Встидно, адже ж Франція- велика держава...
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21.04.2023 09:11 Відповісти
великою державою Франція була за часів дерев'яних парусників. зараз же франція більш жалюгідна, ніж за часів позорної здачі гітлеру.
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21.04.2023 10:17 Відповісти
Ну армія Франції одна з найкращих в Європі досих пір
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21.04.2023 16:36 Відповісти
перед другою світовою її теж вважали за таку, а гітлер довів, що це не так, всього за 3 дні. та і взагалі я вже десь чув про другу армію світу...
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21.04.2023 16:59 Відповісти
Это называется, разделяй и властвуй! Китаесы хотят поссорить с Америкой, а этотдурачек повелся!
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21.04.2023 09:34 Відповісти
***** тепер не зателефонувати, а макрон не може жити без сексу по телефону. тепер буде телефонувати сініпуху...доки не потрапить в санкційний список США.
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21.04.2023 10:16 Відповісти
Коли Великобрітанія вийшла із ЄС, «звільнилось» місце лідера. Багато хто прогнозував, що його займе Макрон, молодий амбітний політик. Але його недолуга політика «Величі Франції» показала неспроможність Макрона об'єднати Європу. Тепер він намагається закріпити за собою статус миротворця любим шляхом. Поки що ні як.
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21.04.2023 11:06 Відповісти
 
 