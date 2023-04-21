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Вночі окупанти вдарили БПЛА по Полтавському району, є руйнування цивільної інфраструктури, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Сьогодні вночі росіяни атакували Полтавський район Полтавської області.

Про це повідомив у телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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А навіщо, вони самі вгатили по Білгороду.
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21.04.2023 08:15 Відповісти
В телеграм каналах ніхто не предупредив про шахід над Полтавщиною ..Ну що Ігнат задоволений ?Тупе дно
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21.04.2023 08:40 Відповісти
 
 