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Вночі окупанти вдарили БПЛА по Полтавському району, є руйнування цивільної інфраструктури, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні вночі росіяни атакували Полтавський район Полтавської області.
Про це повідомив у телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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Анатолий Панасюк 108fa02f
показати весь коментар21.04.2023 08:15 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар21.04.2023 08:40 Відповісти Мені подобається 0
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