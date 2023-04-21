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Новини Війна в Україні
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пункт пропуску (595) ISW (602)

Росіяни зберігають КПП між РФ та окупованими територіями з міркувань безпеки, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти між РФ та тимчасово окупованими територіями з міркувань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що згідно із заявами російських "воєнкорів", блокпости на КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

"Путін, ймовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод", - зазначають в ISW.

За аналогією з посиленням заходів безпеки біля Керченського мосту, Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з ТОТ тікати в Росію від примусової мобілізації.

"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, попри постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", - пишуть аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поїздка Путіна на окуповані території мала на меті публічно визначити потенційних винних напередодні контрнаступу ЗСУ, - ISW

Автор: Наталя Джума
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21.04.2023 07:18 Відповісти
Надежда удержать парашу по линии государственной границы (или тем более по линии до 24.02.2022), которую высказывает по говномарафону всем известный тупой гундос- глупость и парашная провокация. Фронт на десятки лет вперёд должен иметь оперативную глубину, и эта глубина должна быть 150-200 км вглубь территрии параши с уничтожением всех её городов и дЯревень в этой зоне (как они сделали с Мариуполем и другими городами Украины). Тогда параше не сможет обстреливать Украину из всего, кроме ракет.
Но в ответ на ракетные обстрелы (которые не прекратятся десятки лет, и даже не мечтайте об этом) надо методично стирать с лица Земли мааац-кву и другие города хотя бы за 500-1000 км от границы. Правда, для этого придётся откопать из-под асфальта Гром (Сапсан) и закопать туда взамен тех, кто после 2019 года зарубил нашу ракетную программу.
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21.04.2023 07:23 Відповісти
З нашого боку жодної дороги ут.ч. залізниці, кпп, світла, води, азс, зв'язку, населеного пункту, лише с/х угіддя на "оперативну"
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21.04.2023 07:41 Відповісти
російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3413484
Звісно ж - не вважають .!! І не тільки чиновники .. Звичайні кацапи , в соцмережах , теж - наполегливо називають Донбас - денеер і еленєр , і його мешканців - відповідно .
А коли - новоспечені расєянє обурюються з цього приводу , їх можуть послати і - по матушкє .. Дехто з кацапів і взагалі , називає їх - зрадниками .

Росеянами донбасянам не стати ,, навряд чи кацапня колись їх визнає рівноправними собі , бо вважають що попри все , вони - наполовіну хахли .
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21.04.2023 08:40 Відповісти
 
 