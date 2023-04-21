Росіяни зберігають КПП між РФ та окупованими територіями з міркувань безпеки, - ISW

Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти між РФ та тимчасово окупованими територіями з міркувань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що згідно із заявами російських "воєнкорів", блокпости на КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

"Путін, ймовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод", - зазначають в ISW.

За аналогією з посиленням заходів безпеки біля Керченського мосту, Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з ТОТ тікати в Росію від примусової мобілізації.

"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, попри постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", - пишуть аналітики.

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