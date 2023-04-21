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членство в НАТО (1407) Пісторіус (129)

Двері НАТО трішки прочинилися для України, але говорити про вступ не час, - Пісторіус

Новини Цензор.НЕТ Події

борис,пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вступ України до НАТО не може відбутися швидко, рішення не може бути ухвалене з почуття солідарності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Пісторіус розповів телеканалу ZDF.

"Двері (Північноатлантичного альянсу. – Ред.) трошки прочинилися, проте зараз не час, щоб вирішувати (питання вступу України до НАТО. – Ред.)", - сказав він.

Міністр оборони Німеччини наголосив, що рішення про вступ України до НАТО не може бути ухвалене просто з почуття солідарності.

За його словами, таке рішення необхідно ухвалювати "з холодною головою і гарячим серцем", але "ніяк не навпаки".

Пісторіус додав, що на черговій зустрічі 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині питання про вступ України до НАТО або ЄС не порушуватиметься.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Если бы украинцы за время независимости строили сильную и богатую страну, боролись с коррупцией и развивали собственные ВС, а не выбирали во власть подкацапников, популистов и воров, то в НАТО и ЕС нас бы приняли в ускоренном режиме, как финнов и шведов.
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21.04.2023 07:35
+16
піди до дЄрьмака - він тобі цукерочку дасть, чмо зєльоноє
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21.04.2023 07:52
+11
Холодна голова, в його розумінні,- це неможливість вступу України в НАТО через ризик ескалації. Гаряче серце - це бажання захисту Європи ціної крові українців.
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21.04.2023 07:33
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Пи#дориус, вы конечно головы и всё остальное холодной водой себе помойте, но мы уже давно всё решили, и НАТО как цель записана в Конституции Украины. А для изменения Конституции Украины у тебя шампуни с водой не хватит.
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21.04.2023 07:26 Відповісти
но мы уже давно всё решили, и НАТО как цель записана в Конституции Украины.-То что написано в Конституции Украины,написано в первую очередь для самой Украины!
А со своим уставом в чужой монастырь не ходят!!!
НАТО, будет только после полного освобождения ВСЕЙ территории Украины!(об этом и намекают)
P.S А за,Пи#дориус,можем ответить,ВСЕ...
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21.04.2023 08:55 Відповісти
"НАТО, будет только после полного освобождения ВСЕЙ территории Украины!" Бред.
"А за,Пи#дориус,можем ответить,ВСЕ..." Смотри, чтобы тебе, Семён Семёныч, самому твою отвечалку не оторвали.
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21.04.2023 13:17 Відповісти
Звичайно дуже хотілося, щоб це питання було вирішено найближчим часом, але реальність - війна, не дасть цього зробити. Питання про членство в НАТО буде вирішуватися тільки після нашої перемоги і тільки при зміні влади на проєвропейську, а не при слугах Бені і риг.
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21.04.2023 07:27 Відповісти
піди до дЄрьмака - він тобі цукерочку дасть, чмо зєльоноє
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21.04.2023 07:52 Відповісти

Крім ЗЄлєжопих туди , на жаль , посилають і всіх інших . Всю - Україну ..!!
Через - ЗЄлєжопих ..
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21.04.2023 08:01 Відповісти
Оскільки ми не змогли зупинити зєльоную падаль, то це ми - винні.

Це наша поразка, а переможеним - горе (с).

На жаль.
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21.04.2023 08:03 Відповісти
Я себе винним не вважаю . Я зробив все що міг , щоб ЗЄбіл не став до керма країни . На жаль - рожевих поні виявилось в чотири рази більше .
Тепер вся відповідальність за майбутнє країни лежить на них ,, на - 73 % тобто .
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21.04.2023 08:15 Відповісти
Балабол.
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21.04.2023 07:32 Відповісти
Холодна голова, в його розумінні,- це неможливість вступу України в НАТО через ризик ескалації. Гаряче серце - це бажання захисту Європи ціної крові українців.
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21.04.2023 07:33 Відповісти
так ви минулого разу так зробили і у нас сотня тисяч убитих, мирняк і фронт.

совість не мучає таку єресь молоти?
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21.04.2023 07:33 Відповісти
Если бы украинцы за время независимости строили сильную и богатую страну, боролись с коррупцией и развивали собственные ВС, а не выбирали во власть подкацапников, популистов и воров, то в НАТО и ЕС нас бы приняли в ускоренном режиме, как финнов и шведов.
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21.04.2023 07:35 Відповісти
А що тобі за 30 років завадило вивчити українську?
Зараз ти тупо підмазуєшся під поляків, які 30 щось робили, а ти просто зєбався
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21.04.2023 08:24 Відповісти
Пойми простую вещь, что у человека одна жизнь и тратить её на то, чтобы изменить сознание идиотов, которые регулярно выбирают во власть придурков и преступников, ходят во вражескую "церковь", а потом ноют о том, как все хреново, это затея глупая.
Твой выпад, относительно "зєбався", максимально примитивный, поскольку абсолютно логичным является то, что каждый ищет лучших условий для себя и своей семьи, а на мнение агрессивных, интернетных писак ему глубоко наплевать.
А на счет "вивчити" можешь задать вопрос военным, которые твою сраку защищают и при этом разговаривают зачастую далеко не на украинском, пока ты тут "высокоинтеллектуальные" комменты строчишь.
Ты бы лучше на кацапов свои помои лил, а не на поляков, как ты делаешь в комментариях к каждой новости.
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21.04.2023 08:45 Відповісти
ну так лижи зад своим любимым полякам, а не читай нам тут нотации на нашем сайте, как нам жить надо.
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22.04.2023 02:03 Відповісти
То що в людини одне життя не виправдовує тих *********, що втекли з України замість того, щоб будувати і розвивати Україну вони винні а першу чергу, що не розвивали державу
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22.04.2023 09:00 Відповісти
А Ви лохи далі слухайте відосики зеленого і вірьте його казкам.
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21.04.2023 07:36 Відповісти
А можна посилання, де це зєлєжопим дали статус кандидата?

Бо крім як *****, зєлєжопіє - по-ідеї - нічого не отримують ніколи.
Зєлєжопих тільки місцеві колхозани *******. А в ЄС і НАТО сидять прагматичні дяді.
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21.04.2023 07:59 Відповісти
Ну вот и сказки конец. Это ответ Зеленскому на его вчерашнее, вечернее выступления. Тушить свет,на саммит можно и не ехать.
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21.04.2023 07:37 Відповісти
А кому в НАТО треба країна із силовими структурами наполовину в фсб кротах і зрадниках, країна в якій президент мало того, що сам є латентним малоросом- зрадником та й іще і призначає зрадників в силові структури. Коротше при Бубоні забудьте і про НАТО і про ЄС.
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21.04.2023 07:45 Відповісти
скажу так--паскудити президента,та владу,можно скільки завгодно,хоч до всірачки,Але поперше,НІХТО!,не знає,як би було при іншій владі,по друге,влада-це наше обличчя,а по третє,ліцемірної поведінки "цивілізованного світу",може не бачити-тільки сліпий,(,
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21.04.2023 08:22 Відповісти
А кому в НАТО треба, наприклад, Австрія? Де фрау Кнайсль витанцьовує з Путіним а більша частина істеблішменту мріє про розпад НАТО та союз з Росією. Або кому потрібна Мадярщина, яка де факто є федеральним округом Московії в складі ЕС і НАТО?

Тому не треба надто сильно займатись самобичуванням. Україну не приймають в НАТО не через зраду і корупцію, а через спротив еліт Старої Європи. Там дуже зацікавлені, щоб Україна дісталась Росії і роблять для цього все можливе.
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21.04.2023 08:55 Відповісти
скорее они просо сс*т россию. Принять Украину, а потом что - бомбы на их голову и самим воевать? да ну нах.
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22.04.2023 02:04 Відповісти
Ухвалюйте, щоб потім ви не було з гарячим в штанах, і холодним тілом, коли кацапи підуть на Берлін.
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21.04.2023 07:49 Відповісти
Вони йдуть тільки туди, де у владі квартал.

А в Берліні не квартал і Берліну нема чого турбуватися...
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21.04.2023 07:55 Відповісти
Там такий самий квартал 20 років під кремлівську дудку витанцьовував під диригенством Меркель і що?
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21.04.2023 08:09 Відповісти
Турцію мабуть брали з гарячою головою -- в якіи корупція шо нам до неі ше тягнуться і тягнуться .
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21.04.2023 07:58 Відповісти
а корупція це останнє на що дивляться в Європі загалом і в НАТО зокрема. Головне це Демократичні засади, незалежні інституції, свобода слова. Хоча якщо корупцію очолюють агенти ворогів НАТО то так, це також важливо.

Запам'ятайте за цієї влади ні до НАТО ні до Євросоюзу нас не приймуть.

Автокра́тія (грец. αυτός - сам, κράτος - влада), самодержа́вство[1] - форма політичного режиму держави, де вища державна влада належить одному суб'єктові. Цей суб'єкт - глава держави - є джерелом і носієм суверенітету державної влади. Суверенний суб'єкт має вищу законодавчу, виконавчу і судову владу. Населення, у тому числі економічно панівний соціальний клас, прямої правової участі в утворенні державних органів не бере, або ця участь носить формальний характер й істотно не впливає на функціонування державних інститутів. Автократичні форми держави характеризуються також міцною централізованою владою, при якій місцеві органи є лише виконавцями волі вищих органів.
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21.04.2023 08:14 Відповісти
Користуючись нашею боротьбою за свою Свободу,за наше право на Життя!,ці Підори,вирішують свою мету,знекровити рашу!,(,ту приймаймо,тут не приймаймо,-а здєсЪ селЁдку зАвАрачывали!,-((,,тут зброю дамо,тамне дамо,бо там обличчя *****,,,--------------поведінка Гандонів!!!,(,
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21.04.2023 08:02 Відповісти
европу нинішня ситуація влаштовує: їх захищають, проливаючи кров, зовсім не їхні громадяни і не на їх територіях. А евро та наточинуші приїдуть в Київ, попиаряться, понапиваються, понажиряються смаколиків, виразять глибоку стурбованість та впевненість у перемозі України своїми силами і на хауз.
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21.04.2023 08:02 Відповісти
Своїх сил і своїх грошей в України нема з першого місяця війни.

Держборг вже 78 % ВВП - тобто Україна тримається ВИКЛЮЧНО на західній допомозі.

А те, що не беруть в НАТО - та вибач, тільки сліпий не бачить, що вся квартальна влада або шпигуни (як дЄрьмак чи гєтьманцов), чи тупі ворюги (як сам буба яйценосний).
Нахера такі потрібні в цивілізованій компанії?
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21.04.2023 08:08 Відповісти
мабуть в цивілізованій компанії венгры сильно нужны или турки, или австрияки....
Го*ном себя и свою страну еще не надоело поливать?
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22.04.2023 02:06 Відповісти
Мабуть угорці і турки їм потрібніші більше чим перша армія Європи говорячи з нашими військовими ненависть до Європи зростає щоб ти знав
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22.04.2023 09:01 Відповісти
А он думает,что это русское "можем повторить" его не касается.
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21.04.2023 08:05 Відповісти
Вєдь ето же очєнь і очєнь, да, да, но...нет (с)
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21.04.2023 08:33 Відповісти
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21.04.2023 09:14 Відповісти
яка одномірна реальність у них там в Європі : тут холодне а там гаряче і всьо, порєшалі.

а як же твердий/м'який, пахучий/вонючий, сліпий/зрячий та глухий/чулий ?

вже не кажучи про 1955 рік ...
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21.04.2023 09:44 Відповісти
І хто вам не дає засунути свою голову у прорубб?Або у сугробб?Дочекаєтесь,коли ***** припреться до вас на Ескандері.
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21.04.2023 10:33 Відповісти
 
 