Двері НАТО трішки прочинилися для України, але говорити про вступ не час, - Пісторіус
Новини Цензор.НЕТ Події
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вступ України до НАТО не може відбутися швидко, рішення не може бути ухвалене з почуття солідарності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Пісторіус розповів телеканалу ZDF.
"Двері (Північноатлантичного альянсу. – Ред.) трошки прочинилися, проте зараз не час, щоб вирішувати (питання вступу України до НАТО. – Ред.)", - сказав він.
Міністр оборони Німеччини наголосив, що рішення про вступ України до НАТО не може бути ухвалене просто з почуття солідарності.
За його словами, таке рішення необхідно ухвалювати "з холодною головою і гарячим серцем", але "ніяк не навпаки".
Пісторіус додав, що на черговій зустрічі 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині питання про вступ України до НАТО або ЄС не порушуватиметься.
Будь ласка, зачекайте...
А со своим уставом в чужой монастырь не ходят!!!
НАТО, будет только после полного освобождения ВСЕЙ территории Украины!(об этом и намекают)
P.S А за,Пи#дориус,можем ответить,ВСЕ...
"А за,Пи#дориус,можем ответить,ВСЕ..." Смотри, чтобы тебе, Семён Семёныч, самому твою отвечалку не оторвали.
Крім ЗЄлєжопих туди , на жаль , посилають і всіх інших . Всю - Україну ..!!
Через - ЗЄлєжопих ..
Це наша поразка, а переможеним - горе (с).
На жаль.
Тепер вся відповідальність за майбутнє країни лежить на них ,, на - 73 % тобто .
совість не мучає таку єресь молоти?
Зараз ти тупо підмазуєшся під поляків, які 30 щось робили, а ти просто зєбався
Твой выпад, относительно "зєбався", максимально примитивный, поскольку абсолютно логичным является то, что каждый ищет лучших условий для себя и своей семьи, а на мнение агрессивных, интернетных писак ему глубоко наплевать.
А на счет "вивчити" можешь задать вопрос военным, которые твою сраку защищают и при этом разговаривают зачастую далеко не на украинском, пока ты тут "высокоинтеллектуальные" комменты строчишь.
Ты бы лучше на кацапов свои помои лил, а не на поляков, как ты делаешь в комментариях к каждой новости.
Бо крім як *****, зєлєжопіє - по-ідеї - нічого не отримують ніколи.
Зєлєжопих тільки місцеві колхозани *******. А в ЄС і НАТО сидять прагматичні дяді.
Тому не треба надто сильно займатись самобичуванням. Україну не приймають в НАТО не через зраду і корупцію, а через спротив еліт Старої Європи. Там дуже зацікавлені, щоб Україна дісталась Росії і роблять для цього все можливе.
А в Берліні не квартал і Берліну нема чого турбуватися...
Запам'ятайте за цієї влади ні до НАТО ні до Євросоюзу нас не приймуть.
Автокра́тія (грец. αυτός - сам, κράτος - влада), самодержа́вство[1] - форма політичного режиму держави, де вища державна влада належить одному суб'єктові. Цей суб'єкт - глава держави - є джерелом і носієм суверенітету державної влади. Суверенний суб'єкт має вищу законодавчу, виконавчу і судову владу. Населення, у тому числі економічно панівний соціальний клас, прямої правової участі в утворенні державних органів не бере, або ця участь носить формальний характер й істотно не впливає на функціонування державних інститутів. Автократичні форми держави характеризуються також міцною централізованою владою, при якій місцеві органи є лише виконавцями волі вищих органів.
Держборг вже 78 % ВВП - тобто Україна тримається ВИКЛЮЧНО на західній допомозі.
А те, що не беруть в НАТО - та вибач, тільки сліпий не бачить, що вся квартальна влада або шпигуни (як дЄрьмак чи гєтьманцов), чи тупі ворюги (як сам буба яйценосний).
Нахера такі потрібні в цивілізованій компанії?
Го*ном себя и свою страну еще не надоело поливать?
а як же твердий/м'який, пахучий/вонючий, сліпий/зрячий та глухий/чулий ?
вже не кажучи про 1955 рік ...