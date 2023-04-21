УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12543 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
365 0
обстріл (21042) Херсон (2333) Херсонщина (4251) Прокудін Олександр (147)

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, 2 людини загинули, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

За минулу добу російські окупанти здійснили 63 обстріли Херсонщини, Херсон обстріляли 4 рази.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 63 обстріли, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 2 людини загинули, 3 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 52 особи.

Також читайте: Війська РФ обстріляли село на Херсонщині, загинув цивільний, - ОВА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 