Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 185 050 осіб (+630 за добу), 3668 танків, 2827 артсистем, 7126 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на ранок 21 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 185 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано,
- танків - 3668 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,
- артилерійських систем - 2827 (+2) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,
- спеціальна техніка 334 (+2).
"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Red_Sky_On
показати весь коментар21.04.2023 08:04 Відповісти Мені подобається 10
Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар21.04.2023 09:31 Відповісти Мені подобається 2
Ivan Livliv 4e8bb032
показати весь коментар21.04.2023 10:38 Відповісти Мені подобається 0
Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар21.04.2023 09:27 Відповісти Мені подобається 10
Олександр Шевченко d3903e76
показати весь коментар21.04.2023 10:34 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...