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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 185 050 осіб (+630 за добу), 3668 танків, 2827 артсистем, 7126 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 21 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 185 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків - 3668 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2827 (+2) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 285 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,
  • спеціальна техніка 334 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 185 050 осіб (+630 за добу), 3668 танків, 2827 артсистем, 7126 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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21.04.2023 08:04 Відповісти
Єнта нє ми ))
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21.04.2023 09:31 Відповісти
І ще літак чи то гвинтокрил на березі моря. Не долетів.
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21.04.2023 10:38 Відповісти
Йшов 3347 день москальсько-української війни. 17 одиниці техніки і 630 чумардосів. Техніка просіла, м'ясні штурми. Танчик, ББМ, спецтехніка радує і логістика. Плюс відбили волну БПЛА. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
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21.04.2023 09:27 Відповісти
З великою надією чекаємо на контрнаступ ЗСУ.
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21.04.2023 10:34 Відповісти
 
 