Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 185 050 осіб (+630 за добу), 3668 танків, 2827 артсистем, 7126 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 185 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано,

танків - 3668 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,

артилерійських систем - 2827 (+2) од,

РСЗВ - 539 (+0) од,

засоби ППО - 285 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,

спеціальна техніка 334 (+2).

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"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.