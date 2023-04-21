КНДР заявила, що її статус ядерної держави є "остаточним і незворотним"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Північній Кореї заявили, що їхній статус як ядерної держави є "остаточним і незворотним".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей.
Так вона відреагувала на засудження дій Північної Кореї країнами G7, які засудили незаконні запуски балістичних ракет та заявили, що відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вона "не може і ніколи не матиме" статусу держави, що володіє ядерною зброєю.
"Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки", - сказала міністерка.
Вона додала, що ядерний статус КНДР "залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років".
Будь ласка, зачекайте...
не розумію чому ми платимо пенсію конченому та продажному кучмі.
напівбогів чіпати не можна, навіть по дрібницях.
майдан хотів це зруйнувати але новообраний президент зруйнував майдан раніше.
А, коли треба "продавати" ядерну зброю? Та тоді, коли вона вже не потрібна, бо з'явилась крутіша!
Всіх єкспрезидентів -- посадить потрібно
в одну камеру без удобств
За те що довели країну до такого стану
І діючого президента раз на місяць
Водить на екскурсію /щоб знав що може його чекати
пора бы и Украине обьявить о наличии ядерного оружия и средств его доставки до бункера #уйла