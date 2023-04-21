УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12302 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
3 919 22
КНДР (568) ядерна зброя (927)

КНДР заявила, що її статус ядерної держави є "остаточним і незворотним"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кндр

У Північній Кореї заявили, що їхній статус як ядерної держави є "остаточним і незворотним".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей.

Так вона відреагувала на засудження дій Північної Кореї країнами G7, які засудили незаконні запуски балістичних ракет та заявили, що відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вона "не може і ніколи не матиме" статусу держави, що володіє ядерною зброєю.

"Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки", - сказала міністерка.

Вона додала, що ядерний статус КНДР "залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років".

Також читайте: Після проведення США та Південною Кореєю військових навчань КНДР заявила, що готова застосувати ядерну зброю

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
з 24.02.2022 багатьом країнам захотілось стати ядерними державами. Стало зрозуміло що всякі папірці договори та меморандуми з підписами найбільших держав не вартують навіть того щоб їх повісити в громадській вбиральні
показати весь коментар
21.04.2023 09:05
+6
розумію що кончений і продажний кучма за бабло віддав ядерну зброю.

не розумію чому ми платимо пенсію конченому та продажному кучмі.
показати весь коментар
21.04.2023 09:15
+2
Дурних нема....
показати весь коментар
21.04.2023 08:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурних нема....
показати весь коментар
21.04.2023 08:23 Відповісти
Та чи не покуй.
показати весь коментар
21.04.2023 08:28 Відповісти
пухляш писюн вывалил, а все равно всем смешно и глубоко п*х*й
показати весь коментар
21.04.2023 09:00 Відповісти
Оце "все равно всем смешно и глубоко п*х*й" потім багатьом дуже боком виходить. На Аль - кайду - п*х*й, на ІГІЛ - п*х*й; на КНДР - п*х*й%; на мордор -п*х*й; на Китай - п*х*й; на 2% ВВП на НАТО також п*х*й; навіть на елементарну військову справну техніку - п*х*й. Щоб в один день оці всі "п*х*й" не закінчилося кінцем планети.
показати весь коментар
21.04.2023 09:19 Відповісти
з 24.02.2022 багатьом країнам захотілось стати ядерними державами. Стало зрозуміло що всякі папірці договори та меморандуми з підписами найбільших держав не вартують навіть того щоб їх повісити в громадській вбиральні
показати весь коментар
21.04.2023 09:05 Відповісти
Поробляно і задавнено .
показати весь коментар
21.04.2023 09:05 Відповісти
21-ше сторіччя обіцяє бути набагато гіршим за 20-те.
показати весь коментар
21.04.2023 09:12 Відповісти
розумію що кончений і продажний кучма за бабло віддав ядерну зброю.

не розумію чому ми платимо пенсію конченому та продажному кучмі.
показати весь коментар
21.04.2023 09:15 Відповісти
Єму пох на ту пенсію.Він стока накрав грошей,що у всіх громодян України ,у купі, не зрівняється.
показати весь коментар
21.04.2023 10:28 Відповісти
просто є поділ на простих людей і на напівбогів.

напівбогів чіпати не можна, навіть по дрібницях.

майдан хотів це зруйнувати але новообраний президент зруйнував майдан раніше.
показати весь коментар
21.04.2023 10:34 Відповісти
Коли треба продати дорого нафту - скажи, що її скоро не буде...
А, коли треба "продавати" ядерну зброю? Та тоді, коли вона вже не потрібна, бо з'явилась крутіша!
показати весь коментар
21.04.2023 09:26 Відповісти
За ''заслуги '' перед Україною і народом
Всіх єкспрезидентів -- посадить потрібно
в одну камеру без удобств
За те що довели країну до такого стану
І діючого президента раз на місяць
Водить на екскурсію /щоб знав що може його чекати
показати весь коментар
21.04.2023 09:30 Відповісти
Коли б у девяносто першому,"мудрий нарІд"не кричав би--*******************!((,,то Все!!! моглоб бути Інакше!(,
показати весь коментар
21.04.2023 09:56 Відповісти
Діючий теж заслуговує тюремної камери лише за його ганебне й антиукраїнське "ми могли би утричі збільшити видатки на оборону, але тоді не вистачить коштів на дороги"!
показати весь коментар
21.04.2023 09:57 Відповісти
Разом зі статусом ядерної КНДР треба прийняти також статус безпродуктової. Наступного разу продовольство в цю країну не постачати.
показати весь коментар
21.04.2023 10:55 Відповісти
ядерный статус определяется не бумашками или непризнаниями, а наличием ядерного оружия.
пора бы и Украине обьявить о наличии ядерного оружия и средств его доставки до бункера #уйла
показати весь коментар
21.04.2023 11:19 Відповісти
Може пора США нанести. Кілька ударів по КНДР ?
показати весь коментар
21.04.2023 11:27 Відповісти
Замість того щоб дати спокійно сдохнути з голоду цій "пухлині",різні лібероло-зоофіли лівацького направлення раз за разом їх підгодовували.А зараз дивуються.Ой,а хто же це зробив?
показати весь коментар
21.04.2023 12:53 Відповісти
корифаны ***** и рашки,такие же ********!скоро рашка превратится во вторую кндр.
показати весь коментар
21.04.2023 13:10 Відповісти
Де "Червоний директор"Кучма?Мордою його в той БМ.Навіть жебраки кндр знезапасують себе,а ми в 90-х пишалися що позбавились ЯО
показати весь коментар
21.04.2023 14:00 Відповісти
Не по морали конечно. Но можно хавчик перекрыть на время. От запада. От ООН там не много дают. Африка все трескает. Та завоют через неделю. С едой там капец.
показати весь коментар
21.04.2023 15:14 Відповісти
 
 